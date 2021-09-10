Взяли за этику: кого коснется очередная большая чистка судей?

Высшие судейские круги сотрясла сенсационная новость: Этический совет при Высшем совете правосудия может «перезагрузить» целый ряд служителей Фемиды.

Как? Признав недопропорядочными. Когда? В ближайшее время? Кого? Вот он – важнейший вопрос. По сведениям из осведомленных источников, одной из первых жертв перезагрузки может стать член ВСП Светлана Шелест.

Справедливости ради, вряд ли госпожу Шелест можно назвать невинной овечкой и жертвой режима. В 2015 году она стала фигуранткой громкого скандала: согласно выписке из реестра недвижимости, ей подарили элитную трехкомнатную квартиру в Липской башне в самом центре столицы. Рыночная стоимость квартиры достигала на тот момент 50 миллионов гривен, о чем говорилось в сюжете Марины Ансифоровой для программы Наші гроші. Досудилися.

Ценный подарок располагается в доме в правительственном квартале, на ул. Институтская, 18а. Оттуда совем недалеко пешком до Верховоной Рады, Кабмина и Национального банка Украины. Кроме квартиры площадью 148 кв м судье подарили паркоместо на 13 квадратных метров. По всей видимости, для не менее элитного автомобиля «Лексус», на котором ездит Шелест.

Вместе с тем, в декларации за 2015-й год Светлана Шелест указала 2 миллиона 800 тысяч гривен «подарков, призов, выигрышей» и скромные 236 тыс. грн годовой зарплаты.

Старший аналитик Transperancy International Дмитрий Якимчук заявил, что цифра из графы «подарки» могла быть отражением стоимости квартиры, указанной в договоре дарения, которая часто не совпадает с рыночной стоимостью. Таким образом Светлана Шелест «рыбкой» ушла на дно. Очевидно, коррупционное. Она долго избегала журналистов и отказывалась отвечать на вопрос, откуда деньги, однако в конечном итоге заявила, что квартиру и паркоместо подарила мама, работающая за границей врачом. Судя по заработкам, очевидно «черным трансплантологом».

Кроме того, у активистов был целый ряд вопросов к решениям Шелест в должности заместителя председателя Шестого апелляционного суда. К примеру, она председательствовала в коллегии судей, которые отказали в удовлетворении апелляции на постановление Окружного админсуда Киева, узаконившего передачи дома и садьбы укранского художника В. Орловского, а также мемориального дома художника Н. Пимоненко в собственность ООО «Фонд развития строительных инициатив». Судья не принял во внимание то, что эти здания были взяты на учет и под государственную охрану как памятки истории и культуры решениями исполкома Киевского горсовета.

Также судья Шелест была в составе коллегии, которая оказалась причастной к массовым фальсификациям выборов в Верховную Раду 28 октября 2012 года. Она удовлетворила апелляцию Партии регионов, отменив тем самым результаты голосовании в одномандатном избирательном округе №94. Общественная организация «Опора» и другие активисты не единожды заявляли о том, что такие весьма спорные решения судей привели к победе Партии регионов и игнорировании волеизъявления десятков тысяч украинцев.

Национальное антикоррупционное бюро формально не осталось безучастным к вопиющим фактам. Во время подготовки аналитических справок в отношении судей, которые проходили переаттестацию Высшей квалифкомиссией оно обратило внимание на коррупционные риски в имущественном состоянии судьи Шелест. Однако в мае 2016 года она все же прошла квалификационное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей, закрепив за собой право на должность. Говорят, там даже не спросили, откуда у нее взялось столь дорогое имущество и не будет ли она что должна щедрому дарителю.

Более того, уже «перезагруженное» в свое время Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело дополнительную полную проверку декларации Светланы Шелест… и нарушений не нашло. Однако факт прохождения всех проверок антикоррупционных органов, как оказалось, вовсе не гарантирует безопасности служителей Фемиды с сомнительной репутацией. Теперь за них взялся Этический совет при ВСП, а значит последнее слово остается за Офисом президента, решившим перезагрузить судебную систему на свое усмотрение. По некоторым сведениям, в процессе большой чистки ОП хочет завести в Высший совет правосудия побольше лояльных представителей. Кого коснется очередное «пересевание» судей и к чему в итоге приведет – за этим нам пока остается только наблюдать. Делаем ставки, господа.