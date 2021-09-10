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Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы

10.09.2021 / 06:06
Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы
На оккупированном Донбассе раздали, по разным оценкам, от 500 до 700 тысяч российских паспортов. Их владельцы 17-19 сентября смогут проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

Зачем это нужно Кремлю и чего ждать держателям "двуглавых" паспортов после реинтеграции ОРДЛО – в материале.

Уже на следующей неделе в России состоятся очередные выборы в Государственную думу. Достаточно проходное для внутренней украинской повестки событие, если бы не тот факт, что в них примут участие жители оккупированной части Донбасса, которым ускоренными темпами выдают российские паспорта. Этот процесс, по задумке кремлевских технологов, вероятно, должен еще крепче привязать население ОРДЛО к "русскому миру".

"Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму РФ. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них заступиться в случае чего", – объяснил изданию основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) Павел Лисянский.

Границы контроля

Паспортизация – абсолютно не новый инструмент, которым Россия закрепляет свое влияние и контроль на оккупированных территориях. В свое время он был опробован в Южной Осетии и Абхазии. РФ использовала новообретенных граждан в этих регионах как повод для введения войск и становления сепаратистских администраций. Официального признания эти образования, конечно же, так и не получили, довольствуясь "статусом" квазигосударств.

Раздача "двуглавых" паспортов в упрощенном порядке для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) началась еще в 2019 году. Согласно официальным данным, российское гражданство с тех пор получили больше 600 тысяч украинцев на этих территориях. По информации ВПГ, на самом деле эта цифра как минимум на 100 тысяч выше, а до конца текущего года РФ якобы планирует довести ее до миллиона выданных документов.

По аналогии с грузинским опытом напрашивается предположение, что россияне используют этих людей, чтобы начать открытое вторжение. Или, по крайней мере, чтобы шантажировать Украину и ее союзников такой возможностью для получения уступок в мирных переговорах. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил изданию, что такой сценарий, по сути, реализован уже давно.

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", – объяснил он РБК-Украина.

Выдача паспортов жителям ОРДЛО нужна Кремлю для решения сразу нескольких задач. Во-первых, учет и контроль. В обязательном порядке получать российское гражданство на оккупированных территориях заставляют "чиновников" и сотрудников "бюджетной сферы", которую дотирует Россия. Правозащитники сообщают, что руководство школ, больниц, шахт и других предприятий требует объяснительные от тех, кто еще не подал заявку на паспорт РФ, им угрожают лишением зарплаты и увольнением.

В то же время риск оказаться "на подвале" после проверки документов у владельца украинского паспорта гораздо выше. Зафиксированы случаи, когда таких граждан удерживали в "полицейских участках" и принудительно отбирали отпечатки пальцев. Зато обладателей российских документов ждет другой бонус: не новые пенсии и соцвыплаты (они положены только тем, кто проживает на территории РФ), а срочная служба в путинской армии.

Во-вторых, трудовые резервы. Экономическая ситуация на оккупированных территориях близка к катастрофе. Предприятия работают максимум на 30% мощности, а долги по зарплате достигают шести месяцев и больше, рассказала РБК-Украина аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина. Год назад эта ситуация даже спровоцировала забастовки и протесты, которые боевики в итоге подавили силой.

Теперь же местных организовано вывозят на заработки в РФ. Такой "возможностью" уже воспользовались две тысячи луганских и донецких шахтеров – им выдали российские паспорта и вместе с семьями переселили в Якутию. Этой нехитрой комбинацией Кремль пробует решать и вопрос демографии, ведь очереди желающих строить свое будущее за Уралом среди самих россиян не наблюдается.

"Россия испытывает дефицит рабочей силы, дефицит специалистов, а на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО", – рассказал изданию представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Денис Казанский.

В-третьих, разрыв связей с Украиной. Прикрываясь пандемией COVID-19 и карантином, оккупанты практически полностью заблокировали работу КПВВ со своей стороны. Жители ОРДЛО все это время не только ограничены в возможности нормально увидеться с близкими на подконтрольной территории, но даже вклеить фото в украинский паспорт стало крайне авантюрной задачей. Владельцам документов РФ в противовес обещают поступление в российские вузы, работу и автоматическое гражданство детям.

Чтобы усилить эффект, кремлевская пропаганда убеждает даже тех, кто обзавелся "двуглавым" паспортом под давлением, что дороги назад нет. Мол, теперь в Украине их ждут репрессии. В то же время Алексей Резников в беседе с РБК-Украина назвал таких людей "заложниками" и отметил, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют. Украина эти документы не признает, но если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, то мешать им никто не будет – "в ту сторону двери открыты", заверил вице-премьер.

Выборы с последствиями

Если с раздачей паспортов все более-менее понятно, то к идее привлечь их новоиспеченных обладателей к выборам в Госдуму РФ остаются вопросы. Главный из них: зачем? Очевидная логика – фальсификации – в этом случае не работает. Даже при рекордно низкой явке по всей России оккупированный Донбасс может дать не больше 1,5% голосов.

Да и то теоретически. Открывать реальные избирательные участки в ОРДЛО россияне побоялись, справедливо опасаясь ужесточения западных санкций, потому местным жителям предлагают голосовать дистанционно. К концу августа для участия в онлайн-выборах зарегистрировались немногим больше 100 тысяч жителей Донбасса, а это всего 0,3% избирателей. Еще какую-то часть организовано повезут голосовать в Россию.

В масштабах всей РФ этот "электоральный резерв" особой роли не сыграет. Хотя может точечно усилить результат той же "Единой России", которая активно ведет агитацию на оккупированных территориях. Прежде всего в Ростовской области, к которой приписаны избиратели Донбасса. Примечательно, что там выдвигается экс-лидер донецких боевиков Александр Бородай – соратник бывшего кремлевского куратора так называемых "ЛДНР" Владислава Суркова.

"Сурков вернулся в политику. Он в технологическом штабе "Единой России" по выборам в ОРДЛО, на этой волне собирается протащить в парламент своего друга и партнера Бородая. Дальше "ЛДНР" планируют референдум, опять будут взывать, чтобы Россия их признала, и будут рассматривать вопрос об объединении с рабочим названием "Союз народных республик", – рассказал РБК-Украина Павел Лисянский.

По его мнению, привлечение владельцев российских паспортов с оккупированных территорий к выборам в Госдуму носит прежде всего идеологический характер. Эту логику подтверждает риторика кремлевских пропагандистов. Мол, если жители ОРДЛО говорят на русском, ездят в Россию и голосуют на ее выборах, то де-факто, это "российская территория".

"Идея "новых государств" не состоялась, население ОРДЛО недовольно качеством жизни и управлением этими территориями. На этот запрос Россия пытается ответить с помощью привлечения этих людей к выборам, потому что это иллюзия участия в политической жизни. Также это попытка успокоить местные элиты, которые начинают бодаться друг с другом", – добавила Мария Золкина.

С другой стороны, очевидно, что Россия может использовать это голосование, как и сам факт наличия ее граждан в ОРДЛО, для шантажа Украины по вопросу Донбасса. И теоретически поле для маневра тут очень широкое: от требований считаться с позицией Кремля при разработке плана по реинтеграции до попытки ввести "миротворческий контингент" на эти территории.

Правда, вся эта ситуация полностью нивелирует концепцию, которой Россия придерживалась все эти годы, – что она выступает только модератором в переговорах между Украиной и "народными республиками". Ведь последние ее действия, как по учебнику, подходят под определение "оккупации" в понимании международного права.

Не секрет, что мировое сообщество очень осторожно относится к квалификации происходящего на Донбассе. Войной России против Украины этот конфликт не стесняются называть разве что США и еще пару стран. Сейчас есть возможность кардинально поменять ситуацию и добиваться усиления международного давления на РФ.

"У нас есть все необходимые данные и доказательства присутствия и контроля России на этих территориях. Почему мы не используем это, чтобы требовать очередного витка санкций? Может его и не будет, но создавать новую повестку дня – переквалификации конфликта – вместо, например, обсуждения формулы Штайнмайера, Украина обязана", – сказала изданию аналитик "Деминициатив".

Вице-премьер-министр заявил, что Украина точно воспользуется этой ситуацией. По его словам, эти факты "ложатся в копилку" и будут использованы в международных судах во всех инстанциях. Более того, сейчас создается механизм координации по всем юридическим вопросам, которые касаются агрессии РФ с 2014 года, как в Крыму, так и в Донецкой и Луганской областях.

Фронтменом этих процессов выступает украинский МИД. Там обещают продолжать системную работу над привлечением России к ответственности за грубое нарушение норм международного права. "Выборы в Госдуму РФ во временно оккупированных Крыму и на Донбассе будут нелегитимными, а их результаты – юридически ничтожными", – уточнил спикер ведомства Олег Николенко.

ВЛАДИСЛАВ КРАСИНСКИЙ

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выборы, Крым, ОРДЛО
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