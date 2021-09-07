Почему не хватает учителей физики и что с этим делать?

Низкие баллы поступающих и малое количество желающих поступать на эти специальности — очень серьезная проблема для факультетов (они теряют ставки преподавателей и возможность обеспечить качественное обучение), но небольшое количество студентов не обязательно означает проблемы с учителями.

Дефицита учителей, кроме очень локальных исключений, нет, потому что существует много способов компенсировать их недостаток даже без повышения заработной платы. Способы плохие, но ведь общественного спроса на хорошее образование все равно нет.

Можно «давать часы физики» учителям других дисциплин, ввести разговорные интегрированные предметы или же не преподавать физику вообще, — обязательное ВНО по физике не требуется ни на одной специальности. Это полностью удовлетворяет немотивированное к знаниям большинство учеников и родителей, а мотивированные родители уже привыкли, что надо искать репетитора. Знакомые репетиторы по физике жалуются на отсутствие достаточного количества учеников, многие из них переходят на репетиторство по математике или работу программистами. Школы «закрывают часы» учителями других специальностей, — предметы кто-то преподает. Многие вакансии фиктивны — дирекция хочет оставить работать пенсионеров и дать больше часов лояльным учителям.

В соцсетях вы найдете больше историй о вытеснении из школ «слишком требовательных» учителей, чем об их поиске. В родительских группах обычно жалуются на поборы, требования школьной формы, но поиск не находит ни одной жалобы на отсутствие учителя физики или проведение уроков непрофильными учителями. Нет потоков писем в МОН. Нет требований от родителей все же повысить зарплаты учителям хотя бы согласно законодательству.

Количество абитуриентов, желающих стать учителями физики, говорит лишь о массовой незаинтересованности в полноценном среднем образовании, в том числе по «сложным» предметам. Многие ученики сосредоточиваются исключительно на подготовке к предметам, нужным для ВНО. А новые правила поступления позволили абитуриентам выбирать самый легкий вариант и возможность поступления на физические, инженерные, математические, биологические специальности по ВНО не по физике или химии в дополнение к математике, а по английскому языку, географии, биологии или же истории. Комплект «биология + история + украинский язык» даст возможность поступить даже на специальность «биотехнология», не имеющей никакого смысла без знания физики.

В дискуссиях многие родители фактически требуют вообще прекратить изучение физики и математики, потому что «ребенок гуманитарий». Но без надлежащей образовательной базы, полученной в средней школе, обучение многим якобы «гуманитарным» профессиям превращается в профанацию и вред для общества. Потому что экономист или товаровед без хотя бы базового понимания отраслей промышленности или физических и химических свойств товаров — неполноценный специалист. Журналист без реального среднего образования легко превращается в распространителя фейков и генератора бессмыслиц. Одна из самых важных для общества профессий, куда часто идут из соображений «здесь без математики и физики», — это учитель начальной школы. Наставник малышей, просто зазубривший методичку с текстами, которые надо транслировать детям, и при этом сам не понимающий математики и базовых законов природы, не сформирует у детей никакого понимания, лишь отвернет от учебы. Библиотекари без полноценного образования выбирают только «легкие» книги, способствуя дальнейшей интеллектуальной деградации общества. Филологи пропускают в школу учебники с псевдонаучными текстами.

Отношение общества к изучению физики и к учителям — зеркало отношения к развитию и прогрессу. Абитуриент прекрасно видит отношение к учителю физики со стороны директора школы, других учителей, родителей и учеников. Видит сборы средств на шторы и прием комиссий, — и не видит хороших кабинетов физики и химии даже за средства родителей. Не видит научно-популярных книг. Возможности «физики на улице» (физические опыты и наблюдения, которые можно осуществлять на улице) сложно реализовать, потому что для безопасности во время такого урока требуются несколько взрослых. Чудесной увлекательной физике плохо учили уже многие годы и вследствие политики примитивизации образования под лозунгами «гуманизации», и вследствие введения объединенной специальности «физика + трудовое обучение», куда шли даже во времена СССР слабые выпускники, которые вряд ли могли потом качественно преподавать физику.

Абитуриентов мало, потому что государство предлагает плохие условия для учителей, общество последовательно демонстрирует пренебрежение и настраивает родителей против учителей. Меры для привлечения абитуриентов не помогут увеличить количество учителей физики. Будет больше немотивированных студентов, но тогда надо говорить о задаче увеличения набора без ссылок на дефицит учителей.

Если говорить о привлечении качественных учителей в систему образования, то надо отдельно и честно сказать о разных аспектах проблемы. Школы и ученики — очень разные и нуждаются в разном обучении и разных учителях. Советский феномен, когда блестящий и хорошо образованный учитель мог попасть в «простую» школу, потому что его не брали в аспирантуру или на предприятие по политическим или национальным причинам, исчерпался. Отец моей приятельницы пришел учителем в школу вместо желанной аспирантуры, поскольку был сыном расстрелянного «врага народа». Из счастливых для учеников случаев остались лишь те, кого держат в обычной школе семейные обстоятельства.

Надо рассматривать не проблему дефицита учителей, а проблему изучения физики и других предметов, которые не считаются легкими, во всей системе образования, а не только в школьной. И отдельно рассматривать проблему учителей для мотивированных заинтересованных учеников и проблемы массовой школы. Для учеников специализированных школ учителей следует искать среди выпускников физических факультетов классических университетов и создавать условия для привлечения их в школу. Что это за условия? Высокая заработная плата + оборудованный кабинет + квалифицированный лаборант + освобождение от бюрократического пресса (если районо с МОН хотят бумаг, их должны писать специально нанятые для писания бумаг люди) + урегулированные отношения с родителями детей + право отбора учеников, мотивированных учиться.

Вот и получается, что немногочисленные специализированные школы и классы не смогут обеспечить потребности страны в инженерах, военных, врачах, квалифицированных экономистах и журналистах. Элементарные знания по физике нужны всем ученикам. Способа обеспечить всех учеников качественными учителями нет, и никакое привлечение студентов этому не поможет. Никакие лучшие ректоры не заставят директоров школ брать на работу по квалификации и уволить малообразованных лояльных учителей, чтобы взять непрогнозированного начинающего учителя. Не заставят платить учителям конкурентную зарплату, — а за дверьми массовой школы молодого учителя физики ждут ІТ, частные школы, кружки робототехники и репетиторские центры.

Что делать? Прекратить закрывать глаза на реальность и осознать ситуацию. Улучшить условия труда учителей критически важных сложных предметов (да, именно им хотя бы вдвое повысить зарплату, а втрое — в физматклассах). А студентам сложных специальностей, кроме ІТ, большинство из которых работают с младших курсов, хотя бы вдвое повысить стипендию. Причем стипендию следует давать не 40% студентов, как это происходит сейчас, а всем, кто сдает экзамены выше определенного реалистичного балла (без учета общественной деятельности наподобие студпарламента и спорта). Если этого не сделать, то надо прекратить рассказывать о дефиците учителей. Кстати, размер зарплаты — это в том числе месседж работнику от государства о его нужности как специалиста.

Вместе с тем следует понимать, что большинство нынешних учителей не начнут работать качественнее лишь вследствие повышения зарплаты. Учителям надо еще уменьшение действия факторов демотивации, кабинеты, оборудование, научно-популярная литература, реальное повышение квалификации (не стандартные курсы), возможность экскурсий в естественные музеи и на интересные для учителя физики предприятия, научно-популярные и учебные фильмы. Чтобы учителя могли рассказать ученикам о применении физики.

Большое значение имеет мотивация к изучению физики со стороны учеников, их родителей и руководителей сферы образования. Очень полезной была бы демонстрация научно-популярных фильмов на телевидении (у нас, кажется, есть государственное телевидение?).

Надо учить базовым основам естественных наук и математике всех учителей в школе и обязательно — учителей начальной школы. Чтобы по крайней мере понимали, что это такое и зачем необходимо. И не для того чтобы они могли заменять коллег и вести соответствующие предметы, а чтобы просто были способны на элементы межпредметной интеграции и не навязывали ученикам мыслей о необходимости только гуманитарных предметов. На уроках истории надо изучать материал не только о войнах и государствах, но и об истории человеческой мысли и изобретениях. На уроках языка — читать в том числе научно-популярные тексты и понимать терминологию.

Далее — изменения системы ВНО и проверки результатов обучения. При поступлении на физические и инженерные специальности надо вернуть требование обязательного тестирования по физике. А также, возможно, ввести комплексное ВНО «химия+физика+математика» для всех медицинских, биологических, сельскохозяйственных, химических, инженерных, геологических специальностей. Отдельное ВНО только для будущих медиков неприемлемо, — это сильно повысит коррупционные риски.

Другое комплексное ВНО «математика+все естественные науки на очень базовом уровне» надо сделать обязательным для обществоведческих, непрофильных педагогических специальностей, журналистов, философов, переводчиков. Речь идет о совсем базовом уровне, не о 200 баллах профильного уровня. Другой вариант — обязательный корректирующий курс школьной физики на первом курсе с последующим ВНО для всех, кто не сдавал ВНО по физике на всех специальностях, где знание физики необходимо (абитуриент может выбрать набор ВНО для участия в конкурсе и другие ВНО для зачисления вместо корректирующего курса в процессе обучения). Подобная практика применяется в США, — продвинутые школьные курсы можно засчитать в университете.

Существующую систему «можно вообще не изучать физику и дальше имитировать получение высшего образования» необходимо прекратить. Учет при поступлении среднего балла свидетельства о среднем образовании здесь не поможет. Практика выставления хороших оценок «хорошим деткам-гуманитариям» исказила способность школ и колледжей к оцениванию результатов обучения. ВНО — это не недоверие к учителям, это в том числе способ снять с них прессинг с требованием ставить нечестные оценки. Если все это сделать, то через несколько лет можно будет обосновано поговорить о дефиците качественных учителей и дополнительных мерах по его преодолению.

Есть еще один вариант — прекратить разговоры об инновационной экономике и готовиться к завозу инженеров из стран с более сознательными и менее нежными гражданами, которые в школе действительно учились. Смириться с тем, что школа является только местом содержания детей и молодежи, пока родители на работе. Если кто-то хочет учить детей, направить его на сайты репетиторов, в частные школы. Остальным можно и далее рассказывать о поколении, гуманитарных полушариях мозга, игровом обучении.

Ирина Егорченко

старший научный сотрудник Института математики НАН Украины, кандидат физико-математических наук

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