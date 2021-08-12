Ответ из школы о школьных мифах

Как человек, немного причастный к филологии, должен заметить: сам по себе миф, как и склонность к мифологизации, — это и не хорошо, и не плохо. Это то, что должно существовать, как и рациональное мировоззрение. Просто у мифов и мифологии есть своя работа, которую «немифы» (скажем, рационально-логическое или научное «объяснение») выполнять просто не способны. Да, миф можно развенчать рациональностью, но не заменить: на месте развенчанного появится нечто новое, такое же мифическое по характеру.

Автор статьи «Поборы, форма и зарплата учителей: десять мифов о школе», как и каждый нормальный человек на своем рабочем месте, — создатель и распространитель собственных мифов и предубеждений. На мой взгляд, в некоторых школьных мифах не все однозначно, а кое-что и тенденциозно.

Безусловно, я тоже носитель предубежденности и тенденциозности. Надеюсь лишь на то, что смогу рассмотреть каждый предложенный миф с разных взглядов: ученика, учителя, директора, отца (трое детей окончили школу), дедушки (пятеро внуков с 1 сентября пойдут в разные классы разных школ).

Итак, миф 1. «Учительница — вторая мама, школа — второй дом». Безусловно, такой взгляд — перебор в условиях, когда школа является местом встречи двух функций — соискателя и предоставителя. Но, к счастью, школа, как и любое другое нормальное жизненное пространство, это место встречи людей. Встречи очень разноплановой по характеру. Встречи, в которой, по М. Мамардашвили, происходит самый главный процесс — становление тех, кто встретился — Человека и человечности. Поэтому возводить суть этих отношений к ситуации «руководитель — подчиненный» — это уже и не упрощение, а явное извращение. Да, видение ребенком в учительнице второй мамы много к чему, не прописанному школьными правилами, этого ребенка бессознательно обязывает. Но так же обязывает и учительницу видеть в каждом своем воспитаннике немного своего родного ребенка. Габриэла Мистраль в «Молитве учительницы» писала об этом: «Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей».

Не вижу ничего плохого и в том, что дети рассматривают школу как второй дом. Они должны прийти к тому, что и улица, где живут, и село, и страна, и целая планета — это их дом. Чтобы сложилось «Я в ответе за свою розу» (Экзюпери), а не «какая разница».

Да, дом надо беречь, развивать — создавать. Вместе с собой. «Поборы» же — это совсем из другой оперы. Им вообще нет места, если только граждане полноценно пользуются своими правами, а не бегут от них через кошелек, упрощая себе таким способом жизнь. Избегая надобности создавать его, выращивать свою розу. «Поборы» — это откупное от жизни… От необходимости вмешаться и изменить ситуацию. Это даже не от имитации любви к школе, это сугубо от любви к собственному комфорту.

Миф 2. О деньгах, которых нет, но которые есть. Я шесть лет директорствовал в сельской школе, где училось до 130 учеников. В поддержку материально-технической базы этой школы на календарный год из местного бюджета выделяли аж три с небольшим гаком тысячи гривен (400 долларов на то время). И ни копейки больше. И это были единственные деньги на все потребности, государство оплачивало лишь работу педперсонала. За эти средства можно было поставить три евроокна. А я должен был сделать полноценный ремонт помещения площадью 3700 квадратов, закупить компьютеры, интерактивные доски, обновить мебель, подрихтовать фасад, оборудовать внутренние уборные… Продолжать?..

Миф 4. Об учительской зарплате. Сразу скажу, я тоже не считаю беспрерывное повышение зарплаты панацеей, которая очень серьезно повлияет на качество обучения (британцы даже определили порог, до которого следует повышать оплату труда педагога). Однако же и нищий учитель, который после педагогической магистратуры на чистую ставку получает столько же, сколько техработник с общим средним образованием (сейчас это примерно до семи тысяч), — это же абсолютный абсурд!

Миф 5. Об уборке детьми в школе. Это уже полнейший миф, потому что сегодня никто из детей, согласно действующему образовательному законодательству, не обязан убирать в школе, как это было в советское время. Правда, школа может вписать что-то на эту тему в свой устав. И если родители на это вписанное согласятся (а без их согласия никакой устав нельзя принять), то пусть и претензии предъявляют прежде всего к себе.

Миф 6. О беззащитности учителей. Формально у нас защищены абсолютно все. Реально — лишь те, кто имеет соответствующий «вес», скажем, для потенциальной судебной волокиты. Есть ли она у простого смертного, да еще и у совестливого учителя? По собственному опыту скажу: он скорее уйдет с работы, чем пожалуется… Другое дело — дипломированный хам. Но это уже не учитель. По сути.

Миф 7. О школьной форме, которая дисциплинирует. На прошлой неделе как раз читал впечатления наших бывших граждан о том, как их дети чувствуют себя в школах Германии, Израиля, Канады… Говорят, что форма там — дисциплинирует. Что делает у нас — не знаю, потому что не видел ее на здешних учениках едва ли не все последние 30 лет. Опять же, как и в случае с уборкой, что носить или не носить, решается уставом школы, а устав благословляют родители.

Миф 8. Авторитет учителя упал. К сожалению, это не миф, это реальность. И не надо рассказывать, что причиной падения авторитета является то, что резко возросло (без участия учителей и школы, конечно же!) количество тех, кто умеет читать и писать, а следовательно, учитель — уже не единственный грамотей на всю окраину. Не знаю, сколько к этому прибавил учитель, сколько — власть, сколько — ученики, родительское сообщество и СМИ. Не изучал. Но у нас скандальных видеосюжетов навалом. Почему? Кто-то этим хочет показать, что украинские учителя — сплошь агрессивные неквалифицированные истерики и истерички, тупые скандалисты? Что среди них нет сухомлинских, амонашвили, шаталовых? Неправда, они есть. Но вот именно их почему-то не с руки показывать в новостях и разных тематических передачах, о них почему-то не принято снимать фильмы и показывать снятое (как когда-то о том же Шаталове) в самое благоприятное для просмотра массовым зрителем время. Разве такую односторонность нельзя рассматривать как некое целевое действие, ориентированное на полное уничтожение авторитета учителя в социуме? И это же не день-другой продолжается, а почти два десятилетия ежедневно.

Миф 10. Дети сейчас не такие. Это тоже не миф, а реальность. На эту тему есть куча зарубежных исследований. Да, дети не такие. Конечно же, их «нетакость» не означает, что они хуже, и тем более это не повод для оправдания непрофессиональных действий учителя, если таковые есть. Но и аргумент-параллель с пациентами, которых врачи должны принимать со всеми их болячками, очень слабенький. В терапии же не берутся лечить психических больных? А если у кого-то проблемы с зубами, но он идет на прием к андрологу, устраивает там дебош и убеждает медперсонал, что лучше знает, где у него корни левого кутнего, ему же не стоматолог будет оказывать помощь...

И в завершение. Да, мифам верят и всегда будут верить больше, чем законам. Такова уж природа человеческая. Поэтому их не развенчивать надо, а создавать и использовать. На благо, а не в ущерб, как это мощно делают сегодня СМИ во всех отраслях нашей жизни. В образовании едва ли не в первую очередь.

Михаил Девдера

учитель украинского языка и литературы общеобразовательной школы I-III ступеней села Качковка Ямпольского района Винницкой области, высшая квалификационная категория, учитель-методист, награжден значком «Отличник образования»

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