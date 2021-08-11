Семейное дело: как аферисты Перегудовы раздерибанили оборонный завод «Маяк»

Рука руку моет

Завод «Маяк» входит в государственный концерн «Укроборонпром». На нем модернизируют бронетехнику, производят устройства спецназначения для авиации, снайперское и стрелковое оружие. Среди прочего, по заказу Минобороны завод производит для армии минометы «Молот». Только в 2016 году министерство купило 280 таких минометов по 480 тысяч гривен каждый, пишет СпецКорр.

При этом аналитики экспертной организации StateWatch и журналисты уже много раз пишут о мошеннических схемах, с помощью которых предприятие методично банкротили целых пять лет – с 2014 по 2019. Напомним, именно в те годы у руля была так называемая «партия войны», бойко ратовавшая за патриотизм. В итоге как раз она позволила провернуть аферы, из-за которых завод может остановиться – и столь необходимое на фронте оружие придется заказывать за границей. А власть нынешняя по непонятным причинам ведет страусиную политику, «не замечая» очевидного.

Неизменного на протяжении трех десятков лет руководитель завода «Маяк» Александра Перегудова эффективным менеджером не назовешь. За время его «крепкого хозяйствования» долги предприятия доcтигли 130 миллионов гривен. Немалую их часть он создал в 2014 году, одолжив почти 3 миллиона долларов под 12% годовых в банке ВБР Александра Януковича. Деньги, как выяснилось позднее, брались не на экстренное развитие завода в воюющей стране, а с целью выкупить за бесценок «золотую» землю под заводом. Землю купили, кредит отдать не смогли, долг в итоге дорос почти до 120 миллионов гривен – а под залогом производственные мощности в Оболонском районе.

Когда стало ясно, что дело пахнет керосином, вокруг «Маяка» начались мошеннические «танцы». Так, СБУ бодро отрапортовало, что бывший заместитель гендиректора «Маяк» пытался продать предприятие за $2 миллиона через систему электронных торгов СЕТАМ. Еще 2,5 миллиона долларов нужно было положить в карман Диденко. Разумеется, общественность возмутилась – как так, продать завод, у которого только долгов перед ВБР на 120 миллионов, за 55! СБУ отчитался, что дельцов, толкающих завод на черном рынке, призвали к ответу, все успокоились… А через некоторое время «Маяк» пошел с молотка куда более хитрым способом. Его долг перед ликвидированным банком в 2018 году продали через аукцион ProZorro частной фирме ООО «Агат» в пять раз дешевле – за 21 миллион. Долг на аукционе продавал Фонд гарантирования вкладов физических лиц от имени ликвидированного в 2016 году Всеукраинского банка развития. Последним владел сын экс-президента Александр Янукович. ООО «Агат» судебных заседаниях выступало как правопреемник банка Януковича.

Мало того, что сумма смешная, так еще и открылся интересный нюанс – ООО «Агат» оказалось принадлежащим невестке Александра Перегудова. Она является женой Дмитрия Перегудова, сына бывшего директора «Маяка». В 2013 году он был задержан в столичном аэропорту сотрудниками СБУ за попытку незаконного вывоза за границу чемодана с 600 тысячами долларов. Дмитрий – фигурант целого ряда коррупционных скандалов в «Укрспецэкспорте» и «Укроборонпроме».

Но вернемся к невестке. ООО «Агат» зарегистрировано по одному адресу с «Маяком». Среди соучредителей его частная фирма «Маяк-Кап» – производитель одноразовой посуды, который также находится по адресу завода. Владелец «Маяк-Кап» Сергей Семовоник является бизнес-партнером Марии Перегудовой. Также Семовоник течение 2014-15 годов был на общественных началах помощником народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Михаила Гвоздева, пока тот не возглавил государственное предприятие «Антонов». Впоследствии Гвоздев стал председателем совета директоров «Украинской авиастроительной корпорации», куда, в частности, вошел «Маяк».

После аукциона начался «большой дерибан». Новые собственники захватили помещение завода, а полиция принялась искать «неустановленных лиц», которые начали резать в корпусах завода оборудование и вывозить его с завода. Полиции удалось установить, что сперва к заводу приезжали небольшие двухтонники, а потом начали ездить автомобили грузоподъемостью 10-15 тонн.

Белеет парус одинокий

Впрочем, позднее журналисты выяснили, что имущество завода утекало в пользу Марии Перегудовой куда раньше официальной продажи долгов «Маяка» с аукциона.

Аудиторы проверяли имущество завода в 2017 году и выяснили, что часть помещений предприятия оказались не на его балансе как минимум с 2014 года.

Так, в 2010 году завод «Маяк» и школа парусного спорта «Маяк» подписали договор об аренде зданий на 5 лет. Договор не продлевали, однако в 2017 году спортивная школа приватизировала недвижимость завода на берегу Днепра, хотя на «Маяке» заявили, что от своего имущества не отказывались.

В расследовании для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» выяснилось, что у завода есть более двух гектаров земли в рекреационной зоне Пуща-Водицы в Киеве, где ранее располагалась база отдыха. Но с 2015 года большая часть бывшей заводской базы принадлежит ООО «Авто Дом-Инвест», записанного на ту же Марию Перегудову. Сейчас на территории вырос частный отельный комплекс «Пуща лесная». При этом фирма прописана в одном из зданий завода, приобретенных на бирже 2007 года. Фактически же Перегудова обитает в другом корпусе завода – в 2013 году «Авто Дом-Инвест прикупил 4 тысячи квадратных метров завода.

Еще три тысячи квадратов заводской столовой получила другая фирма Марии «Маяк Инвест». Ее продал Фонд госимущества. Согласно данным судебного реестра, в начале двухтысячных ФГИУ не возражал, чтобы завод создал с рядом физлиц предприятие «Маяк-Инвест» и внес туда недвижимость в качестве своей части уставного капитала. Вот только потом из учредителей исчез и завод, и физлица. Но появилась Мария Перегудова.

Кроме того, еще одна частная фирма «Управляющая компания Маяк-Центр» контролирует оздоровительный центр завода в Евпатории. Основателями ее являются Мария и сын первого зама Александра Перегудова Андрей Красник.

Подобных историй о разворовывании имущества «Маяка» на самом деле без счета. Годами длятся уголовные дела про неуплату заводом налогов и зарплат работникам, а также о закупке по завышенным ценам запчастей к минометам «Молот».

В 2019 году суд постановил, что руководство завода умышленно не выплачивало работникам заработную плату в течение десяти месяцев. Работники предприятия не получали зарплату с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года, из-за чего организовывали акции с требованием выплатить зарплаты и судились. По версии следствия, руководство делало это умышленно, ведь в то время на счетах завода средства были от госзаказа по изготовлению оружия и сдачи в аренду помещений.

Независимые аудиторы, проведя проверку завода за 2014-17 годы, пришли к выводу о крайне неэффективном менеджменте. Так, они обнаружили снижение рентабельности активов завода, значительный износ и недостаточное обновление производственных средств, наличие значительных денежных задолженностей и экономические потери от партнерства с частными предпринимателями. Только вследствие несвоевременного погашения задолженности по кредитному договору и размещения депозитного вклада долг предприятия вырос на 28,7 млн гривен. Частные предприятия по договорам аренды не доплатили 4,2 миллиона гривен. Непонятно зачем оформленная аренда помещений у частной фирмы ООО «Маяк-Вестдорм» для размещения офисов при наличии собственных помещений обошлась в лишние 7 миллионов гривен. Зато наблюдательному совете и ревизионной комиссии госпредприятия не забыли выплатить вознаграждение в размере 1,2 миллиона гривен.

За долги уже был распродан весь транспорт завода, а теперь заканчивается «распил», в прямом и переносном смысле, остатков того, что прежде составляло основу одного из столпов украинского оборонпрома. Намеренное доведения до банкротства, чтобы растащить по углам недвижимое имущество – вот как это называется.

Остаются вопросы к судам – почему за подобный беспредел еще никто не сел? Остаются вопросы к «Укроборонпрому», который с философским спокойствием наблюдает за тем, как от «Маяка» остаются рожки да ножки. И к политикам, конечно, тоже есть пара вопросов. Стоит ли так много говорить о войне и патриотизме, когда терпит крушение завод с миллионными действующими контрактами по оборонке – а власть на это смотрит и молчит?

Увы, пока вопросов больше, чем ответов. Остается надеяться, что «Укроборонпром» выйдет из ступора и направит свое око в вотчину Мордора, где рулят семейные схемы аферистов.

Мария Степанчук