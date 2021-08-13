Коллективный иммунитет ковид все же не остановит

Он назвал достижение коллективного иммунитета «мифическим» - из-за коварного штамма «Дельта», который «пробивает» иммунную защиту. «Вариант «Дельта» по-прежнему будет инфицировать людей, которые вакцинированы (т.е. у них будет бессимптомный или малосимптомный ковид. - Ред.). И это действительно означает, что любой, кто еще не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... и у нас нет ничего, что (полностью) остановило бы эту передачу», – цитирует The Guardian Эндрю Полларда.

С одной стороны, вроде бы большинство из нас уже настроилось на то, что осенней волны и новых ограничений не избежать. Но с другой, все же хотелось услышать, что вот-вот скоро пандемия кончится. Но похоже, надеяться на это тщетно.

Передавать вирус будем и после вакцинации, но не так интенсивно

Недавно глава ВОЗ предположил, что глобальная пандемия в мире завершится примерно к середине 2022 года, когда все страны вакцинируют не менее 70% населения. Однако украинские иммунологи, скорее, согласны с мнением профессора Полларда о том, что на коллективный иммунитет в плане полной защиты от вируса полагаться не стоит.

«Вакцинация - это не механический барьер. Вакцинированный может заразиться и дальше передать вирус, - говорит председатель Национального группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий. - Это то, что отличает вакцинацию против ковида от вакцинации против кори, на которую 98% формируют иммунный ответ. И дальше, когда человек встречается с вирусом кори, он его не передает. Если же речь идет о вакцинированном против ковид-19, то циркуляция вируса не останавливается, вакцинированный человек может заразиться. Но у него будет легкое протекание, а шансы попасть в стационар, отделение реанимации или умереть значительно снижаются. Но он может дальше распространять вирус. Надо понимать, что смысл вакцинации в первую очередь - защитить тех, кто подвержен тяжелому ходу болезни, то есть пожилых людей и людей с сопутствующими патологиями».

По словам Федора Лапия, определенный косвенный эффект от вакцинации по остановке распространения ковиду все же есть. «Он связан с тем, что вакцинированы по сравнению с невакцинированных, имеют« меньшую »количество вируса в дыхательных путях, если им заражаются, и меньшее количество дней его выделяют. Соответственно, они заражают меньшее количество людей », - комментирует иммунолог.

Вообще же цель нынешней вакцинации в том, чтобы максимально предупредить тяжелые случаи ковид-19 или свести их до минимального уровня, добавляет он. Когда охвата вакцинацией составит 70-75%, то мы будем наблюдать минимальное количество тяжелых случаев ковид-19 и нагрузка на стационары будет незначительным.

Но при том, что коллективного иммунитета нам не достичь, вопрос о повторную вакцинацию сейчас не стоит. «Подтверждений тому, что мы ежегодно нуждаться вакцинации, как против гриппа, пока нет. Хотя это может измениться. Но на данный момент мы видим, что количество доз, предусмотрена имеющейся схеме вакцинации, является эффективной для предупреждения тяжелых случаев », - заключает господин Лапий.

Придется сосуществовать, пока вирус не ослабнет, а это - неотвратимо

Иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. Е.Лукьяновой Борис Донской тоже считает, что, скорее, всего мы не остановим распространение вируса полностью. «Вирус как вода - мы его сжимаем, а он ищет новые лазейки. Это постоянная борьба - кто кого перехитрит. Скорее всего, мы не остановим вирус полностью, однако благодаря вакцинации спасем людей. Поэтому надо спасать жизни, а не гнать общее количество привитых. Если 90% людей будут привиты, а 10% непривитых составят пенсионеры, то они все равно заражаются и смертей не избежать. Поэтому следует максимально защищать группы риска», - убежден специалист.

Он добавляет, что законы природы обмануть невозможно, и со временем вирус ослабнет. Правда, когда это произойдет: через полгода или за 15 лет - науке пока неизвестно. «Не следует воспринимать отсутствие коллективного иммунитета драматично. Вирус хочет жить, мы хотим его полностью уничтожить. Мы с ним должны искать компромиссы. Он так удачно стартовал, захватил новые территории, этносы, что будет дальше меняться и подбирать ключи, чтобы выжить и найти возможность к симбиозу. Собственно, это уже шаг к симбиозу, когда привитый человек, встретившись с вирусом, не страдает от него, а остается просто бессимптомным носителем. Возможно, когда подавляющее большинство людей переболеет и будет привито, то есть будет комбинированный иммунитет, коронавирусная инфекция постепенно сойдет на нет и станет сезонной, как грипп», - говорит Борис Донской. Он добавляет, что у специалистов и не было надежд на формирование коллективного иммунитета в Украине за счет прививок. Но учитывая то, что значительная часть активных людей уже переболела, ждать значительных вспышек на осень не стоит. Хотя проблемной может оказаться ситуация в регионах, потому что неизвестно, какая доля пенсионеров вакцинировалась.

Штамм Дельта иммунизированным странам не так страшен

Слова специалистов подтверждаются статистикой заболеваемости и смертности в странах, где вакцинирована большая часть населения. По данным The Guardian, около 75% взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса. И хотя количество ежедневных случаев заболевания в последние недели колеблется на уровне 30 тысяч, однако число смертельных случаев за сутки не превышало 146.

Подобная ситуация и в Израиле, где наблюдается резкий подъем заболеваемости при полной вакцинации 57% населения. Сейчас там фиксируют до 7000 новых случаев ковида в сутки, а максимальное число смертельных случаев в сутки (за период всего лета) - 26 (на 8 августа).

В США сейчас полностью вакцинированы 50% населения, а более 70% взрослых американцев получили как минимум одну дозу вакцины. Сейчас показатели суточной заболеваемости пересекли отметку в 100 тысяч новых заражений на COVID-19, сообщил «Голос Америки». Средний дневной показатель смертности вырос с 270 смертей три недели назад до почти 500 смертей (по состоянию на 8 августа). При том что в январе, до вакцинации, на пике вспышки, от COVID-19 умирали около 3500 человек в день. Главный советник президента Джо Байдена по медицинским вопросам Энтони Фаучи заявил, что США вряд ли вернутся к локдаунам, несмотря на растущие риски в связи со штаммом Дельта. «Думаю, у нас достаточный процент (вакцинированных) в стране - недостаточный, чтобы пресечь вспышку, но достаточный, чтобы мы не попали в ситуацию, в которой были прошлой зимой», - добавил он.

Что ж, Украина, как и предполагалось, приобретает иммунитет «историческим» способом. По данным всеукраинского исследования распространенности антител к коронавирусу SARS-COV-2, проведенного ЦОС, не менее 40% украинцев были инфицированы ковидом-19. Хотя полностью вакцинированы только около 5% населения. То есть около 45% украинцев могут чувствовать себя в какой-то мере защищенными перед следующей вспышкой, которую прогнозируют ученые, и которая может начаться уже через две недели.

Юлия Горбань, Киев

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