Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация

Европейские страны ищут способы минимизировать риски для общественного здоровья, одновременно не убивая экономику и не рассаживая людей по домам.

Одна за одной страны свободного мира принимают решения о разных ограничениях для вакцинированных и невакцинированных людей, и делают обязательными прививки для представителей определенных профессий. Но украинские чиновники продолжают как огня избегать подобных высказываний, а антивакцинаторские настроения тормозят масштабную иммунизацию. Подробнее – ниже в материале.

Ранней весной 2020 года пандемия COVID-19 стала событием, без преувеличения, разрушившим образ жизни всего мира. Болезнь и смерти, закрытые границы, локдауны, экономическое падение и общий психоз нанесли урон, сопоставимый с последствиями мировой войны.

Месяцами многие люди ждали одного – вакцину, способную остановить смертность от новой болезни, прекратить ужасы ковидных госпиталей и излечить страх. Эта же вакцина должна стать средством возвращения к нормальной жизни.

Вакцина появилась, но человечество стало проигрывать в гонке на скорость. Мутации вируса делают его все более легко передающимся, а общемировые темпы вакцинации не позволяют обезопасить от тяжелого течения болезни достаточное количество людей.

К осени многие страны мира подходят со страхом новой, более смертоносной вспышки болезни и нового локдауна. Который, как показывает опыт, может продлиться до следующей весны и очередного сезонного падения заболеваемости.

Украина не является исключением. По стране начал шагать штамм "Дельта", появившийся в Индии. По прогнозам ученых Национальной академии наук и KSE, масштабная вспышка заболеваемости может произойти либо во второй половине сентября, либо во второй половине августа. Главный санитарный врач Украины публично уже говорил о том, что он не сомневается – Украина окажется в "красной зоне".

Согласно данным Агентства общественного здравоохранения Великобритании, "Дельта" в 2,3 раза чаще отправляет людей в больницы и в 1,45 раза чаще – в реанимацию. Но вакцины против него эффективны, хоть и немного меньше, чем от предыдущих версий коронавируса. Во всяком случае, прививки точно помогают избежать тяжелого течения заболевания и предотвратить смерть.

Вроде бы логично и дальше делать ставку на вакцинацию, но мир столкнулся с проблемой – антивакцинаторскими настроениями. И, как это обычно бывает, развитые страны и Украина начали по-разному решать одинаковые проблемы.

Согласно оперативным данным Минздрава, вторую дозу вакцины в Украине получили 2 миллиона 215 тысяч украинцев – около 6% жителей страны. Хотя, по данным аналитической системы СНБО, в страну поставлено более 12 миллионов доз вакцин разных производителей. И приедет еще.

Уколоть можно что угодно – от самой традиционной китайской вакцины до самых прогрессивных препаратов американской разработки. Также развернута инфраструктура для вакцинации, чтобы получить прививку в самых отдаленных регионах Украины достаточно только желания обезопасить себя.

В то же время, у западных соседей Украины статистика вакцинации в разы лучше. Например, в Венгрии полностью вакцинировано под 60% населения, в Польше около 50%, в Словакии – 40%. В Западной Европе, Израиле, Канаде и монархиях Персидского залива ситуация еще лучше.

Но и в этих странах есть люди, которые не желают прививаться. То ли веруя в теорию мирового заговора, то ли из религиозных соображений, то ли из-за, по их мнению, недостаточной изученности вводимых препаратов.

В свободном мире, конечно же, никто никого не колет насильно, не ловит на улицах и не тянет волоком в центры вакцинации. Нет, правительства, которые дорожат интересами общества, принимают простые и эффективные решения.

Например, в Венгрии вышло постановление об обязательной вакцинации медицинского персонала. Те, кто не желают прививаться, могут попрощаться со своей работой. Во Франции введены "паспорта здоровья", регулирующие доступ граждан к ресторанам и внутренним поездкам по стране. Кстати сказать, этот же закон о "паспортах здоровья" также предусматривает обязательную вакцинацию медиков. Более того, французские власти планируют в будущем учебном году начать очную форму обучения только для вакцинированных от ковида детей (речь о возрастной группе от 12 лет).

Примеры подобных шагов в цивилизованных странах, пожалуй, даже не перечислить в одном материале.

Но что в Украине? Кабинет министров принимает постановление, согласно которому очная форма обучения будет только в тех учебных заведениях, где вакцинировано более 80% персонала. Тем самым фактически делая детей заложниками желания педагогов вакцинироваться. Напомню, это будет уже третий учебный год, который, как и два предыдущих, может пасть жертвой пандемии коронавируса.

Возникает резонный вопрос а почему, собственно, учебный процесс детей и студентов должен страдать от убеждений посторонних людей? Видимо, потому, что Кабмин не желает создавать себе лишние точки напряжения и не хочет взять на себя политическую ответственность за решение об обязательной вакцинации групп риска. В отличие от правительств европейских стран.

Хотя в упомянутой выше Франции противники "паспортов здоровья" ходят на массовые митинги и с антивакцинаторскими настроениями тоже все в порядке. Но правительство и президент Эммануэль Макрон, которому скоро идти на выборы, считают общественный интерес важнее.

Учебные заведения – это не единственный пример, хотя один из самых болезненных.

Если/когда в Украине произойдет вспышка ковида и придется садиться в локдаун, то почему бы не дать работать бизнесу, который способствовал вакцинации своего персонала? Почему бы не дать возможность вакцинированным людям жить более-менее обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, в магазины и рестораны, тратить деньги и поддерживать экономику страны?

Последние решения европейских стран и вся дискуссия вокруг них посвящена именно этим вопросам. Массовая вакцинация при правильной постановке дела способна остановить экономическое падение. Нужны лишь стимулы.

Как показывает практика, одной пропаганды вакцинации и исключительно позитивных стимулов недостаточно даже в развитых обществах, пронизанных институтами с вековой биографией. Что уж говорить про Украину, в которой случились Новые Санжары. Но при упоминании словосочетания "обязательная вакцинация" представители украинской власти часто начинают махать руками и говорить "нет-нет-нет".

Один из аргументов, который они используют, как, кстати сказать, и "антиваксы" – это права человека. Мол, по закону не можем заставить.

Хотя, на самом деле, это не так. Достаточно вспомнить недавнее решение Европейского суда по правам человека по иску ряда граждан Чехии, оспаривавших законы собственной страны об обязательной вакцинации детей. Некоторым из истцов выписали административные штрафы за нежелание вакцинировать ребенка, другим – отказали в приеме в учебные заведения.

ЕСПЧ, авторитет которого в вопросах прав человека не подлежит никакому сомнению, постановил – когда добровольной вакцинации недостаточно для достижения коллективного иммунитета, или коллективный иммунитет не помогает, власти могут обоснованно ввести политику обязательной вакцинации.

Практикой ЕСПЧ, кстати сказать, пользуются украинские суды для вынесения своих решений. Более того, похожую позицию по иску о недопуске детей в учебные заведения из-за отсутствия прививок занимал и Верховный суд Украины. Потому отсылка к правам человека не выдерживает критики.

Но здесь уместно сделать важную оговорку.

Существуют медицинские противопоказания для проведения прививки. Например, аллергические реакции на компоненты вакцин и тому подобное. По каждому препарату есть и статистика так называемых неблагоприятных событий после вакцинации.

Люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, безусловно должны быть от нее отстранены и не иметь никаких административных ограничений в этом случае. И тут важнейшим вопросом является компетентность и сознательность врачей. Медицинская система должна очень чутко реагировать на любой случай осложнений и внимательно относиться к пациенту. А не убеждать людей, получивших аллергическую реакцию на вакцину, что у них произошел гипертонический криз от жары, как это иной раз случается.

Точно так же это касается и случаев массовой вакцинации в некоторых заведениях в порядке "начальство сказало надо, всех в автобус", разговоры о которых также расходятся по стране. Насильственные действия недопустимы.

В том числе и потому, что они дают благодатную почву для подмены слова "обязательная" словом "принудительная".

Принуждать никого и ни к чему нельзя. Должны быть простые и понятные правила, установленные государством. В центре которых – общественное здоровье и возможность вернуться к нормальной жизни.

Украинское правительство совершило достаточно ошибок в борьбе с пандемией – начиная от "локдаунов в честь окончания праздников" и заканчивая проблемами с вакцинацией на первых этапах. Сейчас Кабмин рискует допустить еще несколько ошибок, не приняв во внимание европейский опыт.

Обязательная вакцинация для представителей определенных профессий – медиков, педагогов, сферы обслуживания, внедрение "ковид-сертификатов" и разные ограничения для привитых и непривитых людей способны серьезно сгладить негативные последствия вспышки коронавируса, которую ученые считают неизбежной. Важно подчеркнуть, что такие решения будут полностью отвечать практике международного и национального права.

Идя на поводу общественного мнения, а не ведя его за собой, власти совершают традиционную ошибку украинских политиков. Ту, которой стараются избегать, например, лидеры Запада.

А продолжая практику недопуска детей в школы из-за воззрений педагогических коллективов, власти рискуют взрастить лишь новые поколения "сектантов 5G". Только куда более многочисленные.

СЕРГЕЙ ЩЕРБИНА

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