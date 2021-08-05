Оценивание учеников усовершенствуется: школам дадут больше автономии

Это породило немало слухов, вплоть до того, что возвращаются дневники и табели «с цифрами». Однако, все остается, как было: после реформы образования, в украинской начальной школе отказались окончательно от балльных оценок, заменив их вербальными, то есть «оценочными суждениями об определенных навыках». Так что тогда означает возвращение к теме?

Здесь стоит вспомнить, что родителей новый подход сначала шокировал, они удивлялись: как это быть школьником без привычных оценок? Но после четырех лет учебы с новым подходом оценивания в МОН убеждены, что возвращения к балльных оценкам не будет, но... Все же решили несколько усовершенствовать действующую систему. Теперь у учителей будет возможность применять уровневое оценивание

Что говорят родители тех школьников, которые уже учились без оценок

Приступая к подготовке материала об изменениях оценивания учеников, подготовленных министерством, Укринформ провел небольшой опрос на фейсбук-странице «Батьки SOS» с вопросом, пошел ли на пользу учебе и адаптации ребенка отказ от оценок. Ожидаемо, что мнения родителей разделились: одни считают, что без оценок в баллах им трудно понять уровень знаний ребенка, а другие наоборот говорят, что баллы - это не информативно, а новая система помогает родителям понять лучше, над какими навыками ребенка работать.

Например, Анастасия Кушниренко из Одессы, ребенок которой получила свидетельство за 2-й класс, говорит: «Если раньше стояло бы "11" за предмет, то сейчас каждая дисциплина расписано по пунктам, указаны разнообразные навыки и уровень ребенка в их овладении. Гораздо конкретнее и понятнее, чем просто «немая» оценка. Вот по сравнению с первым классом вижу, что ребенок улучшил те или иные навыки. Если ухудшит - тоже буду знать. А были бы оценки, то я и не знала бы, на какие аспекты обращать внимание. Ходила бы за учителем с просьбой подробнее рассказать. Я очень довольна НУШ».

«Очень даже удобно. Не предмет, а конкретный навык по предмету. Если уровень не высокий - надо подтягивать. Раньше стояла бы оценка. Что она значит? Что ребенок совершенно все не понимает или что-то конкретное - неизвестно», - пишет Оксана Островская из Киева.

А вот Анжелика Гоцман из Ужгорода говорит, что с одной стороны все выглядит замечательно, но с другой - ребенок не понимает реальный уровень своих знаний и все ли у него хорошо с пониманием темы, «потому что: хорошо или плохо - ура, есть наклейка! (Уточним, что часто учителя используют наклейки, чтобы с помощью них отразить хорошо ли получается что-то у ребенка или нет. - Ред.) Да, наказания за лень теперь нет, поэтому лично я бы выбрала не особо напрягаться... Ради чего? Наклейку и так дадут».

Татьяна Овчарук, которая одновременно и учитель, и мама, тоже относится к словам вместо цифр скептически: «Во-первых, родителям трудно ориентироваться в уровне знаний своих детей. Во-вторых, сами дети просят их оценивать, но «нельзя». В-третьих, учителю сложно объяснить "на пальцах", какой уровень знаний имеет каждый ребенок».

Прогресс обучения ребенка следует определять по каждому заданию

Чтобы понять, что же изменилось теперь в подходе к оценке школьников Укринформ поговорил с начальницей отдела научного и учебно-методического обеспечения содержания общего среднего образования в НУШ Натальей Пархоменко. Она объясняет, что протестировав новую систему и пообщавшись с учителями, представителям Минобразования стало понятно, что процедуру оценки стоит уточнить.

«Мы уточнили перечень умений, которые зафиксированы в свидетельстве достижений. Теперь они четко соотносятся с ожидаемыми результатами образовательных достижений. В зависимости от тех умений, сформированность которых надо зафиксировать в свидетельстве, учитель с учетом образовательной программы готовит урок и учебные задания для ребенка. Мы отметили, что вербальное оценивание не предусматривает постоянного проведения проверочных работ. Обучение должно строиться таким образом, чтобы после выполнения каждого задания учитель мог определить уровень умений ребенка и дать советы с помощью обратной связи. Главное то, что продвижение ребенка отслеживается постоянно, а итоговое оценивание осуществляется только в конце учебного года, где обобщенные результаты формирующего оценивания вносятся в свидетельство достижений», - рассказывает методист.

Она объясняет: если раньше учитель ставил оценки за домашнюю работу, классную работу, контрольную, то ребенку было трудно по оценке понять, над чем нужно поработать. «Поэтому еще предыдущим документом было предложено оценивать достижения ребенка по определенному умению. К примеру, ребенок умеет считать в пределах 10, если это первый класс, или в пределах 100, если это второй класс. Ребенок точно выполняет построение отрезков, геометрических фигур и т.п. То есть учитель оценивает конкретное умение ребенка и дает ему понять, над чем нужно еще работать, а чего он уже достиг. Это самое важное», - убеждает Наталья Пархоменко. По ее словам, учителю, конечно, легче поставить обычную оценку, как это было раньше, ведь новая система требует больше аналитической работы. Да и у родителей тоже обычно не много времени, и они хотят просто узнать уровень знаний ребенка по оценке. Но смысл изменений также и в том, чтобы родители интересовались не просто оценками, а тем, чего конкретно достиг их ребенок, над чем ему еще надо поработать.

Заведение может иметь собственную систему оценки вроде уровневой

В новых рекомендациях изменены подходы к выражению оценки. Кроме понятия «вербальная оценка», появляется еще и «уровневая оценка» - но по желанию заведения. Уровневые оценки, которые в Минобразования предлагают использовать как один из вариантов оценки (но только в 3-4 классах), будут обозначать уровень знаний буквами как «начальный» (П), «средний» (С), «достаточный» (Д) или «высокий» (В), но тоже будут сопровождаться оценочным суждением учителя о том, над чем конкретно ученику надо поработать. Если заведение решит использовать такую ​​систему оценки, то она будет отражаться и в свидетельстве достижений (так теперь называется табель).

Напомним, что согласно «Закону об образовании», учителя и учебные заведения получили автономию в выборе системы оценок (можно ввести даже совершенно новую - авторскую), а теперь - уточнена процедура, как это можно сделать. "Инициатива учителя должна быть утверждена на заседании педагогического совета, при этом в заключительных положениях документа сказано, что собственная система оценки не должна противоречить идеям НУШ, предусматривающим партнерское взаимодействие, активность учащихся и тому подобное. Ключевым должно быть оценивание, которое раскрывает возможности ученика и перспективы для его дальнейшего развития. Также оценивание не должно приводить к разделению учащихся на группы по уровню индивидуальных возможностей - это категорически отрицается», - комментирует Наталья Пархоменко.

На вопрос о том, не противоречат ли такие уровневые оценки идее НУШ - избежать разделения учащихся на группы по уровню знаний, методист отвечает, что этого не произойдет, если учителя будут избегать стереотипов в оценке результатов обучения определенного ученика и правильно доносить оценку до ребенка, отмечая в первую очередь его достижения. Также она добавляет, что такая ​​оценка станет полезна учителям для подготовки к урокам: учитель будет понимать, кто из детей на каком уровне достиг определенного умения, и соответственно готовить задания для каждой группы, чтобы учеба была максимально эффективной.

Однако эксперт по вопросам образования «Института будущего» Николай Скиба все равно видит в уровневой оценке с помощью букв возврат к прежней пятибалльной системе. «Детей вроде бы не оценивают, но родители все равно будут переводить эту систему на привычную им пятибалльную шкалу, поэтому для ученика это превратится в систему очень четких отметок. Если посмотреть на европейский опыт, то во многих странах, в частности в Германии, базовое образование заканчивается только на шестом году обучения, и, соответственно, оценки появляются после этого, когда дети имеют к ним психологическую устойчивость. Главное - сохранить любознательность, интерес к знаниям и умение оперировать величинами. Поэтому хорошо, что уровневое оценивания носит рекомендательный характер, а не обязательный», - заключает эксперт.

Юлия Горбань, Киев

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