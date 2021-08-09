Поборы, форма и зарплата учителей: десять мифов о школе

Миф 1. Школа — второй дом. Учительница — вторая мама

Кто и когда придумал эти сентенции, неизвестно, но почему-то взрослые в это упрямо верят. И, что хуже всего, стараются убедить в этом детей.

С таким же успехом взрослые могут считать вторым домом работу, а руководителя — вторым отцом или матерью.

Тогда все логично с взносами/поборами. Если школа — второй дом, ее надо ремонтировать собственными силами. Обеспечивать всем необходимым: мебелью, шторами, коврами. И пусть местная власть не беспокоится о потребностях образования — для этого есть родительские кошельки.

Если учительница — вторая мама, ее нужно слушаться и со всем соглашаться. Терпеть оскорбления, унижения и главное — уважать. Иначе выгонит из второго дома.

Очевидно, в списке домов и мам садик с воспитательницей должны идти по порядку первым номером. А родные мама и дом — номер «ноль» или без номера, вне конкурса, потому что они — родные.

Миф 2. Денег нет. На образование ничего не выделяют, надо помогать

Ситуация с миллиардными остатками образовательной субвенции повторяется снова и снова. Средства из государственного бюджета перечисляют в регионы, а в конце года миллиарды гривен остаются неиспользованными. Как говорят, научились жить без денег, теперь нужно учиться жить с деньгами. С другой стороны, сэкономили на учебных заведениях — на детях, получайте премии под елку. Хотя за неиспользование средств следует штрафовать, а не премировать.

Как продолжение мифа о безденежье — если будут выделять больше средств на образование, с родителей собирать будут меньше.

На самом деле не так. Согласно опросу родителей, в годы, когда расходы на образование из государственного (образовательные субвенции) и местного бюджетов увеличивались, суммы поборов отнюдь не уменьшались, иногда даже возрастали. Появляются новые статьи расходов, например, связанные с карантином: маски, антисептики. Хотя все это тоже финансируется и из государственного, и из местного бюджетов. Но эти бюджеты где-то там, далеко, а родители — вот они, рядом. С безграничной любовью к своим детям и кошельками наготове.

Чтобы преодолеть поборы, нужно, чтобы конкретные статьи расходов были полностью закрыты бюджетными средствами. Например, нужно 100 тыс. грн на закупку моющих средств — выделили 100 тыс., закупили и сообщили публично, что моющие средства закуплены в полном объеме, чтобы не было злоупотреблений со сбором средств. Вообще нужно размещать на вебсайте школы смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств.

Вдохновляет пример Днепра, где все школы полностью обеспечены питьевой водой за счет местного бюджета. Отныне родителям не надо сдавать деньги на воду, потому что это четко указано на сайте местного департамента образования — все школы обеспечены питьевой водой.

Миф 3. Коммунальная (частная) школа

У многих родителей складывается ошибочное впечатление, что их дети ходят не в коммунальную, а в какую-то частную или полу частную школу, за которую постоянно нужно доплачивать: то в «фонд класса», то в «фонд школы», то в какой-то благотворительный фонд или общественную организацию «при школе». А на самом деле школа — коммунальная. И у многих родителей есть вопрос: «Если школа коммунальная, за образование в ней уже уплачено налогами, зачем платить снова?»

«Не нравится — идите в частную», — отвечают родителям.

Если ваш ребенок идет в школу, то с вероятностью 98% это будет школа коммунальная. Полное общее среднее образование в ней бесплатное, без каких-либо взносов в мифические фонды.

Частных школ в Украине до двух процентов от общего количества всех школ, и это примерно 250 заведений. Коммунальных (то есть принадлежащих громаде) — почти 15 тысяч, государственных — лишь 10. Если учесть, что в Украине около четырех миллионов учеников, а в частных школах их 35 тысяч, становится очевидным, что в частных школах не поместится даже 5% школьников. Потому что дело не только в материальных возможностях родителей, но и в невозможности обеспечить всем желающим место в частной школе.

Поэтому вместо того, чтобы рекомендовать частные школы родителям, недовольным качеством образования или финансированием в коммунальной школе, следует улучшать именно коммунальные учебные заведения.

Существование частных школ вообще не означает, что коммунальные априори должны быть хуже.

В частных школах другая беда — нехватка специалистов. Есть вакансии с конкурентной заработной платой, а кандидатов нет. Найти профессионального специалиста сложно.

Миф 4. Вот если бы у учителей была большая заработная плата…

При таких условиях не пришлось бы доплачивать, чтобы учителя лучше учили или лучше относились к детям. Но дело в том, что от увеличения заработной платы профессионалами не становятся, знания и умения вместе с гривной не приходят. Так же, как и любовь или уважение к детям. Если учителю с 1 сентября мешают дети в школе, то ни за какие деньги уважение к человеческому достоинству ребенка не появится.

Следует заметить, что у многих родителей заработная плата не больше, чем у учителей, но об этом почему-то забывают.

Нужно отдать должное учителям, которые стали наставниками по зову сердца, а не кошелька или по стечению обстоятельств. Хотя без достойного материального вознаграждения и они оставляют профессию.

Миф 5. Дети должны убирать в школе

Их нужно приучать к работе, чтобы ценили чужой труд, не сорили. Мы убирали, поэтому пусть и они убирают, считают многие родители и учителя.

Эксперимент по приучению к труду в украинском образовании продолжался несколько десятков лет. Каковы его последствия? Взгляните вокруг… Судя по количеству мусора на улицах, вдоль дорог, на природе после пикников, приучение к труду не очень помогло взрослым, которые разбрасывают остатки своей жизнедеятельности. Наверное, не к тому и не так приучали.

Почему дети должны бесплатно выполнять работу уборщиков служебных помещений?

Почему детей нужно приучать к труду именно в учебном заведении? У детей дома есть свой фронт работ. Причем в сельской местности детский объем работ часто больше, чем фронт домашней работы взрослых в городе.

Почему детей нужно приучать к труду именно уборщика, а не журналиста, переводчика, менеджера и т.п.?

«Привлечение соискателей образования во время образовательного процесса к выполнению работ или участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета министров Украины», — часть 5 статьи 53 Закона Украины «Об образовании». Закон запрещает, а миф «обязывает». За нарушение закона предусмотрена реальная ответственность, за нарушение мифа, соответственно, мифическая.

Миф 6. Учителя беззащитны

Часто читаем жалобы в комментариях: «Все равно учитель сейчас не защищен ни руководством, ни профкомом, ни законом, даже своими коллегами».

Или того хуже: «Сейчас такие требования, что даже пощечину ребенку нельзя дать».

Очевидно, беззащитность заключается в том, что учитель не может ответить матом на мат родителей или детей. Хотя вместо того, чтобы опускаться до уровня оппонента следует показывать достойный пример, как находить выход из сложных, даже неприятных ситуаций.

Нормативка никаких дискриминационных ограничений в отношении профессии учителя не устанавливает. И Конституция Украины, и Гражданский кодекс Украины определяют равенство всех перед законом и право каждого лица на защиту от нарушения права.

Статья 54 Закона Украины «Об образовании» предусматривает, что педагогические работники имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства, а также право на защиту во время образовательного процесса от любых форм насилия и эксплуатации, в частности буллинга (травли), дискриминации по каким-либо признакам, от пропаганды и агитации, которые наносят ущерб здоровью.

То есть право на защиту у учителей есть, было бы желание и смелость этим правом воспользоваться.

Еще из мифов о беззащитности — закон о противодействии буллингу не защищает учителей.

Судебная практика в делах об административных правонарушениях как раз подтверждает, что защищает. Родителей штрафуют, если дети совершают буллинг в отношении учителя.

Сейчас обязательным признаком буллинга участника образовательного процесса является участие в нем малолетнего или несовершеннолетнего лица в статусе жертвы или агрессора.

Отношения между взрослыми (учителей между собой или с родителями) урегулированы другими нормативными актами. Если права взрослого нарушает другой взрослый в школе или вне ее (на улице, в магазине), то следует обращаться к положениям Гражданского, Уголовного или Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хочется опровергнуть этот миф о беззащитности учителя словами учительницы Наталии Павлюк: «Придите хозяином, победителем, другом, коллегой, сломайте свои стереотипы, испугайтесь собственной смелости и свободы и удивите других!»

Миф 7. Школьная форма дисциплинирует

Примерно так, как дисциплинируют наручники на руках и ногах. Сковывают движения, не дают возможности свободно двигаться. Ни ходить нормально, ни бегать. Да, детям нужно бегать, в школе тоже. А взрослые должны волноваться не тогда, когда дети бегают, а как раз наоборот, когда они не двигаются активно. Потому что это уже вопрос здоровья: психического или физического.

Из комментариев защитников школьной формы можно сделать вывод, что одной из функций школьной формы является уменьшение активности мозга: «Не надо думать, что надеть, где купить». Наконец-то. Эволюция человека разумного достигла своего пика — люди не хотят думать. Всю историю человечество стремилось к прогрессу, невозможному без умственной деятельности, а в нашей истории со школьной формой хорошо, что «не надо думать». Следует еще надеть шапочку из фольги, чтобы лишние мысли в голову не лезли.

Мифическая дисциплина от школьной формы — такая же, как и одинаковость всех в школьной форме, потому что последняя якобы нивелирует социальное неравенство. Приверженцы формы путают одинаковость и равенство. Одинаковость — это, проще говоря, одинаковые шоры. А равенство — как раз о равном праве выбирать: джинсы или брюки, реглан или пиджак, без ограничений по цвету и фасону.

Равенство — это равное право иметь доступ к образованию, независимо от формы одежды.

Социальное неравенство есть и будет во всех странах. Нельзя сделать всех одинаково богатыми, бедными — возможно, вспомните наше «замечательное» советское прошлое, где все были одинаково бедными.

Одинаковой формой социальное неравенство отнюдь не преодолеть. Есть еще обувь, портфели и рюкзаки, гаджеты, автомобили, на которых детей привозят в школу, место, где дети проводят каникулы, место работы родителей — все это разное. Есть и будет.

Прежде всего все дети разные, и очень хотелось бы, чтобы каждый ребенок сохранил свою индивидуальность и способность к мышлению. Особенно к критическому мышлению.

Миф 8. Авторитет учителя упал. Никто не уважает учителей

Действительно, не уважают непрофессионалов, хамов, непорядочных людей. И это касается не только учителей.

Времена, когда в селе или городке было лишь двое грамотных людей — поп и учитель, в далеком прошлом. Следует уже смириться с тем, что учитель не единственный источник знаний. И попробовать заработать авторитет благодаря другим добродетелям. К сожалению, новой ролью наставника, который помогает усвоить знания, учит учиться, некоторые учителя овладевать не спешат, цепляясь за статус «единственного грамотного».

Авторитет учителя падает в первую очередь по вине самих учителей. Хотя некоторых случайных людей в школе и учителями называть негоже. Противоправное поведение таких «педагогов» мгновенно становится публичным благодаря видео, снятым учениками или родителями. Доказательства есть, значит, выговор или увольнение, и авторитет падает. Кто виноват?

Есть и другая категория — «молчунов», которые знают, слышат, видят издевательства над детьми, но молчат. Почему молчат? Потому что им все равно? Не хотят ссориться с коллегами? Не хотят выносить сор из избы? Ни один из этих аргументов не является оправданием. Ни один из этих аргументов не заставит уважать «молчуна». Потому что для них дети значат меньше, чем их личный комфорт. Учитель, который прекращает, сообщает или фиксирует нарушение прав ребенка другим учителем, — редчайший вид, достойный Красной книги.

Собственно те, кто любит и уважает детей, получают взаимную любовь и уважение детей и родителей, которые ежегодно возрастают, потому что признательных учеников становится все больше. Авторитет у настоящих профессионалов почему-то не падает, а наоборот возрастает. И хотя уважения они не требуют, их уважают.

Миф 9. Нас унижали и ничего — выросли нормальными людьми

Такая «нормальность» поражает. Вместо прекращения жестокого обращения или буллинга, от которых страдают дети, часть взрослых оправдывают издевательство:

«Учительница не имела права давать ребенку подзатыльники, но...»

«Учитель не должен был насильно вытягивать девушку из класса, но...»

«Педагог, конечно, неправ, но...».

Никаких «но». Установлен абсолютный запрет!

«Никого нельзя подвергать истязанию либо нечеловеческому, либо унижающему достоинство обращению или наказанию», — статья 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (Запрет истязания). «Никого нельзя подвергать...»

Это абсолютное право, которое никто никогда и ни при каких обстоятельствах не может ограничить, сузить, опровергнуть. Абсолютное, без исключений.

Это означает, что никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не имеет права бить детей: ни отец, ни мать, ни учитель, ни директор. Никто. Что бы ребенок ни отколол. Такому поведению, особенно учителей (высшее педагогическое образование, в конце концов), нет никакого оправдания. Для многих это, возможно, открытие, но — ДЕТЕЙ БИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Миф 10. Дети сейчас не такие

Обычно так говорят, когда не могут найти общий язык с детьми или побудить их к учебе. А для этого, кроме педагогического образования, нужно иметь еще и дар.

Намного легче обвинить детей в «нетаковости».

Хотя дети способности имеют и учатся, когда интересно. Но школа, где работают «профессионалы с -надцатилетним стажем, с большой буквы», не способны найти подход к детям, заинтересовать, проще вытолкнуть их на обочину. Возможно, кое-где сгодятся.

Было бы странно, если бы врачи жаловались, что пациенты нынче не такие. Но извините, других не завезли. Поэтому надо учить (лечить) тех, какие есть сейчас. Потому что общество наняло вас на работу именно для этих детей. Других не будет. Учитель должен уметь учить именно этих детей.

Откуда же берутся не такие дети? Бесспорно, виноваты аисты и капуста.

На самом деле следует порадоваться, что дети «не такие», потому что именно «не такие» способны изменить этот мир к лучшему. Если вы уверены, что мир уже не изменить, это означает лишь то, что не вы его будете менять.

Странная вещь, эти мифы из «храма науки». Казалось бы, нечто эфемерное, выдуманное, но преодолеть или опровергнуть их — ой, как непросто. Почему-то мифам верят больше, чем законам. Наверное, так удобнее. Легче руководствоваться мифами и не проникаться реальностью.

Подумайте, не мешают ли эти мифы вашему ребенку получить качественное образование и стать полноценной развитой личностью. Мы же все желаем детям лучшей судьбы. Так что вместо того, чтобы упрямо вспоминать мифы, осмысливаем школу по-новому — как модерное заведение, где дают не только обычные знания, но и перспективу.

Роман Бондаренко, юрист ОО «БАТЬКИ SOS»

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