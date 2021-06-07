Комбинация разных вакцин против COVID-19: как и для чего?

То есть, речь идет о том, чтобы для прививки второй дозой использовать вакцину другого производителя. Некоторые исследования уже показали, что такой способ вакцинации может быть не только безопасным, но и более эффективным, поэтому часть стран уже приняли это на вооружение. Укринформ узнавал больше деталей о механизме действия такой комбинации препаратов и не пойдет ли таким путем Украина?

Ученые говорят о более частых побочных действиях, но и большей эффективности

Великобритания еще в феврале этого года начала изучать, можно ли сочетать различные вакцины. Для этого ученые из Оксфордского университета набрали около 800 добровольцев. Данные о том, как такой подход повлиял на эффективность вакцинации, исследователи обещают представить в июне. Но предварительно они выяснили, что комбинация различных вакцин чаще вызывает незначительные побочные реакции. Если на повышение температуры, озноб, головную боль или усталость при введении двух доз AstraZeneca жаловались около 10% добровольцев, то при комбинации AstraZeneca + Pfizer (независимо от того, какую из них вводили первой) эти проявления участились до 34%. В то же время исследователи говорят, что любые побочные реакции были непродолжительными, а никаких других проблем с безопасностью не возникало.

Но предварительное заявление (окончательные данные еще не обнародованы) об эффективности комбинации различных вакцин уже сделали ученые из Испании на основе исследования CombivacS, в котором приняли участие 663 добровольцев. Здесь тоже изучали сочетание AstraZeneca+ Pfizer, сообщает Nature. Доза Pfizer-BioNTech, похоже, встряхнула иммунную систему участников, получивших сначала препарат AstraZeneca, сказала Магдалена Кампинса, которая занимается исследованием CombivacS в больнице Университета Vall d'Hebron (Барселона). Как пишет Reuters, после второй дозы Pfizer число нейтрализующих антител у участников исследования повысилась в 7 раз, зато после введения второй дозы AstraZeneca антител увеличилось вдвое.

С чем может быть связана лучшая эффективность сочетания двух вакцин? Иммунолог и председатель Национального группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий объясняет, что хотя векторная вакцина обеспечивает хороший иммунный ответ, но при вводе второй ее дозы не исключен так называемый иммунный конфликт. Дело в том, что после введения первой дозы вакцины иммунный ответ может сформироваться не только к SARS-CoV-2, но и к вектору (аденовирусу), который переносит информацию о спайк-протеине. Поэтому вторая доза той же векторной вакцины может быть не такой эффективной. «Возможно, вторая доза от Pfizer способствует усилению иммунного ответа благодаря отсутствию вектора, к которому формируется иммунный ответ».

Вакцины смешивают не впервые - есть опыт с ВИЧ и вирусом Эбола

Собственно, идея использовать различные виды вакцин для защиты от конкретной болезни, - не нова. Как говорится на сайте Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), для иммунологов в смешивании вакцин нет ничего нового. Исследователи уже давно это изучают для вакцинации против ВИЧ. Это связано с тем, что для защиты от вируса иммунодефицита человека требуется сложная иммунная реакция, которая была бы почти невозможна достичь с помощью одного типа вакцины, поскольку они, как правило, вызывают только один тип иммунной реакции или стимулируют один набор иммунных клеток. Хотя человечество до сих пор не имеет эффективной вакцины против СПИДа, но в 2012 году самая эффективная из разработанных вакцин использовала комбинацию различных типов вакцин.

Также примером комбинированной вакцины, способной збезпечиты длительный иммунитет, служит вакцина против Эболы, разработанная Johnson & Johnson. Для первой дозы вакцины используется тот же аденовирусной вектор, что и в вакцине AstraZeneca, для второй - модифицированная версия поксвирусов (семья ДНК-содержащих вирусов, самые большие вирусы животных). Эксперт по иммунологии Петер Кремснер еще в феврале замечал, что клинические исследования вакцин от вируса Эболы и малярии уже показали, что иммунная реакция особенно хороша и стабильна, если вакцинация происходит различными типами активных ингредиентов.

В Украине пока не будут комбинировать вакцины

Хотя ВОЗ пока не рекомендовала комбинировать различные вакцины от COVID-19 из-за ограниченных данных, однако ряд стран уже приняли такие решения. Во Франции еще в апреле решили, что лица моложе 55 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, получат вторую дозу другого препарата - Pfizer или Moderna. «Это дает большую иммунную реакцию, чем при использовании одной и той же вакцины дважды», - заявила Высший совет по здравоохранению (HAS) Франции 9 апреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RFI. Потом подобные решения приняли другие европейские страны - Германия, Испания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания.

1 июня национальный консультативный комитет по иммунизации Канады заявил, что получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, могут выбрать другую вакцину для второй дозы. А вакцины от Pfizer и Moderna могут использоваться как взаимозаменяемые.

Впрочем, Федор Лапий говорит, что страны пошли на такой шаг не потому, что сочетание различных вакцин считают эффективным, а из-за отказа от использования препарата AstraZeneca. «Некоторые страны получили проблему, когда ограничили использование вакцины AstraZeneca для определенной возрастной группы. В частности, в Германии, где из-за определенных страхов, связанных с тромбозами, ограничили использование этой вакцины до 60 лет, нужно было решить, что делать со второй дозой, если уже была введена первая. Поэтому это решение принято больше из рациональных соображений, чем из научных», - объясняет иммунолог.

Он добавляет, что в Украине на заседании национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики этот вопрос рассматривается постоянно. «На последнем заседании мы размышляли над вопросом взаимозаменяемости, но пока считаем, что у нас нет оснований, чтобы рекомендовать смешанные схемы. Мы остаемся на позиции: если первая прививка сделана вакциной AstraZeneca, то, поскольку существует такая возможность, нужно сделать и вторую прививку этой же вакциной. В Украину 3 июня поступила крупная партия вакцины от AstraZeneca, поэтому пока нет большой необходимости компенсировать дефицит этой вакцины вакциной на другой платформе», - подытожил Федор Лапий.

Юлия Горбань, Киев

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