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Есть ли жизнь после ковида, или Как страны ослабляют ограничения

10.06.2021 / 06:33
Есть ли жизнь после ковида, или Как страны ослабляют ограничения
Заболеваемость ковидом в мире продолжает падать, и во многих странах благодаря вакцинации ситуация улучшилась настолько, что они решились ослабить основные карантинные ограничения.

Страны Европы, например, отменяют обязанность носить маски на открытом воздухе (в отличие от Украины, там было такое требование), открывают рестораны, учреждения культуры и отдыха и готовятся принимать туристов. Украина тоже не исключение и уже полностью перешла в зеленую зону. Правда, во Всемирной организации здоровья настроены не так оптимистично и призывают страны не торопиться.

Израиль готовится снимать маски, Великобритания - заполнять стадионы

В течение первого полугодия т.г. в центре внимания СМИ и специалистов по иммунопрофилактике остается Израиль, где за короткий промежуток времени удалось охватить вакцинацией (обеими дозами) больше половины населения - 56%. Ситуация там улучшилась настолько, что с первого дня лета в стране сняли почти все карантинные ограничения - для общественного транспорта, магазинов, ресторанов и других заведений. Уже можно проводить массовые мероприятия как на открытом пространстве, так и в помещениях, хотя обязанность носить маски в помещениях пока остается. Но ненадолго – министр здравоохоранения Юлий Эдельштейн пообещал, что уже с 15 июня это требование отменят. Сейчас в стране регистрируют всего 20-30 новых случаев заболевания в сутки, правда, на двухнедельном карантине находятся более 25 тысяч граждан - вероятно тех, которые вернулись из-за границы, пишут местные СМИ.

В Великобритании - одной из наиболее пострадавших от пандемии ковида стран, часть ограничений отменили во второй половине мая. Теперь пабам, барам и ресторанам разрешили принимать посетителей в закрытых помещениях, открылись кинотеатры, музеи, галереи, тренажерные залы, бассейны, а также стало можно с некоторыми ограничениями проводить групповые занятия в помещениях. На открытом воздухе разрешены контактные виды спорта, концерты и спортивные мероприятия с публикой. Также можно собираться в закрытых помещениях в составе двух-шести семей (в зависимости от региона). Последний этап послаблений в Англии запланирован на 21 июня, но из-за распространения индийского варианта коронавируса некоторые ученые призвали отложить его, и власть заявила, что она «открыта к этой идее», пишет ВВС. Финальное решение будет 14 июня, и если ситуация будет оставаться стабильной, то с 21 июня уже не будет ограничений на число людей, которых можно пригласить домой, пабам, клубам, театрам можно будет работать без ограничения числа посетителей. Также будет разрешено полностью заполнять стадионы и не ограничивать число гостей на свадьбах и других мероприятиях. Но даже если все указанные ограничения будут отменены, требование носить маски и держать дистанцию останется.

Об ослаблении карантина объявили и страны ЕС. В столице Бельгии - Брюсселе заявили, что вакцинация помогла эпидемситуации, и власти города отменили обязательное ношение защитных масок на улице с 9 июня. Во Франции и Австрии карантин ослабили еще в конце мая. После многомесячных локдаунов там заработали кафе и рестораны сообщает DW. Во Франции открылись музеи, театры и кинотеатры, а комендантский час начинается на два часа позже - в 21.00. В Австрии начали работать гостиницы и культурные учреждения - но пока туда пускают только по ковид-сертификатам, подтверждающим вакцинацию, преодоленную болезнь или отрицательный тест.

В столице Индии Нью-Дели первые ослабления локдауна на фоне снижения числа заражений коронавирусом началися с 7 июня. В столичном регионе вновь откроются рынки и торговые центры, но они будут работать через день и для половины посетителей. Также разрешена работа метрополитена и офисов, но также при заполненности в 50%.

Отдых за рубежом преимущественно для вакцинированных

Одновременно с ослаблением ограничений внутри стран начались послабления и для гостей из-за рубежа. Правда, теперь туристический сезон будет проходить по новым правилам. Главное условие - вакцинация, которая должна быть полностью завершена за две недели до въезда и выполнена вакцинами, одобренными ВОЗ. В Украине это все три препарата - Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Правда, для туристов из стран, где эпидситуация остается сложной, въезд не разрешат. К примеру, Франция такими странами признала ЮАР, Бразилию, Турцию и Индию. Украина вошла в список стран с нестабильной ситуацией, поэтому, кроме сертификата о вакцинации по правилам, потребуется еще и отрицательный тест на ковид. В Испании будет запрещен въезд из Индии, Бразилии и ЮАР, а все туристы из Шенгенской зоны смогут пересечь границу с цифровым сертификатом ЕС на COVID-19.

Италия начала принимать туристов из стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля еще в середине мая. 3 июня в Венецию прибыл первый с «допандемических» времен круизный лайнер. И хотя этот регион очень зависим от потока туристов, но местные жители не были этому рады, устроив акцию протеста - и не из-за страха перед ковидом, а потому, что заплывая слишком близко, лайнеры разрушают местную инфраструктуру и сталкиваются с мелкими пассажирскими лодками.

Албания, где за последние несколько дней не фиксируют смертей от ковида, вообще решила отменить все карантинные ограничения для иностранцев. Теперь от туристов не потребуют ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации, только порекомендуют носить маски в аэропортах и ​​держать дистанцию.

А вот Канада хоть и открывает границы для туристов, но контролировать гостей намерена очень тщательно - вакцинированные туристы все равно должны сделать ПЦР-тест на коронавирус и даже побыть в изоляции.

На днях и Украина обновила правила пересечения границы для гостей из других стран. От них будут требовать или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, или документ о вакцинации от COVID-19 по правилам ВОЗ. Председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив отметила, что туристическая отрасль очень обрадовалась такой новости и ждет иностранных гостей.

Через месяц после снятия ограничений инфицированных может стать больше

Сейчас все регионы Украины переведены в «зеленую зону» по уровню эпидбезопасности. По данным специалистов из Национальной академии наук, по сравнению с прошлой неделей в Украине зафиксировали на 33,5% меньше случаев болезни, на 39,2% меньше положительных результатов тестов и на 25,4% меньше госпитализаций. Сейчас среднее число новых случаев в Украине снизилось до 1718 человек в день (вдвое за две недели). Ученые прогнозируют, что ситуация будет улучшаться и дальше: среднее число новых случаев будет 1465 в течение 9-15 июня и 1013 - в течение 16-22 июня.

Учитывая улучшение ситуации правительство еще больше ослабило карантинные ограничения, в частности позволило кафе и ресторанам работать круглосуточно, а развлекательным и культурным учреждениям проводить массовые мероприятия с наполнением залов на две трети мест.

Каким же будет это лето? Соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк в онлайн-эфире рассказал, что в прошлом году рост заболеваемости начался где-то через месяц после снятия карантина, и ожидает повторения ситуации. «Рост (заболеваемости. - Ред.), безусловно, начнется. Просто сейчас есть некий оптимизм относительно того, что ситуация будет напоминать прошлогоднее лето, когда рост начался где-то через месяц после снятия карантина. Их ослабили 11 мая, а примерно с конца июня начался рост, который сперва был медленным, но постепенно разгонялся. И уже в августе-сентябре начался серьезный рост заболеваемости, закончившийся зимней волной. Было бы хорошо, если бы мы вынесли из этого уроки и сделали так, как наши европейские соседи. Они могли контролировать заболеваемость через системы тестирования и отслеживания, и у них в течение лета никакого роста не было», - отметил Павел Ковтонюк.

Тем временем в ВОЗ выразили обеспокоенность из-за такой спешки стран и предостерегли, что слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. «С увеличением глобальной передачи штаммов, которые вызывают беспокойство, включая вариант «Дельта» (теперь так называют индийский. - Ред.), слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован», - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. А учитывая низкий уровень охвата вакцинацией в Украине, нам нужно быть особенно осторожными.

Юлия Горбань, Киев

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коронавирус, карантин
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