Как накопить на старость

Иначе выгоднее просто самому «откладывать на старость» в какой-либо форме, а лучше — в разных, раскладывая яйца по многим корзинам. Сейчас трудно представить себе, что было время, когда солидарная пенсионная система для ее участников имела огромный смысл, то есть была куда выгоднее, чем накопления. Хотя в этом нет ничего сверхъестественного: любая финансовая пирамида на том и строится, что поначалу обеспечивает первым участникам баснословные прибыли, какие не снились обычным вкладчикам или инвесторам. Однако это длится только до тех пор, пока пирамида разрастается, в нашем случае — за счет роста численности населения и зарплат. К сожалению, нынешнему поколению пенсионеров выпало несчастье жить в период распада пирамиды. А когда достигнет пенсионного возраста основная часть ныне работающих, от нее, скорее всего, останутся рожки да ножки. Об этом честно предупредил сограждан премьер-министр Денис Шмыгаль, первым из высокопоставленных деятелей отважившись сказать народу то, о чем давно знали специалисты.

В самом деле, согласно действующему законодательству, для получения права на солидарную пенсию нужно проработать не менее 35 лет. А средняя продолжительность жизни по достижении пенсионного возраста — вдвое меньше, 17,5 года (в среднем для обоих полов). Таким образом, при постоянной зарплате и постоянном населении, если все без исключения платят налог на труд, который поддерживает солидарную систему, соотношение плательщиков и пенсионеров составляет 2:1, а ее участник получает обратно столько же, сколько отдал, он получает пенсию вдвое большую, чем ставка налога, потому что его «кормят» двое, но (в среднем) вдвое меньше времени. Если новое поколение существенно больше и богаче, то такие вложения могут иметь смысл. Но в нашем случае население сокращается, и еще быстрее падает доля тех, кто получает именно зарплаты. В итоге солидарная система обречена. Напомним, что на данный момент соотношение «застрахованных лиц», на зарплату которых начисляется единый социальный взнос (ЕСВ), и пенсионеров — примерно 1:1, а через двадцать лет будет 1:1,5 «в пользу» пенсионеров. Поэтому пенсионер по факту получает из системы в среднем около 2/3 вложенного, и это больше половины только за счет того самого пресловутого «дефицита Пенсионного фонда Украины», который финансируется из бюджета.

Конечно, можно искусственно довести соотношение работающих и пенсионеров до искомого 2:1 путем увеличения пенсионного возраста и обложения налогом всех, кто шевелится. Только это не вернет солидарной системе смысл существования, потому что тогда еще больше увеличится отношение проработанного времени к оставшемуся на выплату пенсии. А для того чтобы участник получал обратно хотя бы уже уплаченное, потребуется соотношение не 2:1, а, скажем, 3:1. Таким образом, корень зла вовсе не в том, что Пенсионный фонд «не сбалансирован», о чем много говорят, а в том, что сама такая система, по объективным причинам, потеряла смысл для ее потенциальных участников. Поэтому из нее, как и из любой падающей финансовой пирамиды, бегут все, кто только может, что лишь ускоряет процесс распада. К тому же зарплата, на которой базируется солидарная система, преобладает только при одном укладе — индустриальном, который доживает последние десятилетия. В какой форме будет получать доход основная масса людей продуктивного возраста через 20–30 лет, не знает никто. Определенно можно сказать только одно: новая реальность точно не будет похожа на то, что было 20–30 лет назад, как и полтора столетия до того.

Вот почему альтернатива «самому откладывать на старость» становится все более актуальной. Причем для этого не нужно никакой особой государственной системы.

Для того чтобы оценить риски и возможности пенсионного дохода для молодежи, которая, вероятно, только задумывается об уровне своей жизни после выхода на пенсию, был создан Пенсионный калькулятор, который состоит из двух частей. Первая его часть помогает оценить, на какой размер пенсионной выплаты мог бы рассчитывать человек с определенным уровнем заработков, если бы сегодня выходил на пенсию, имея необходимые возраст и стаж. Вторая часть калькулятора оценивает, на какой доход мог бы рассчитывать этот же человек, если бы взял ответственность и риски по обеспечению своей старости на себя. При этом альтернатива рассчитывает наиболее доступные и популярные в нашей стране виды накоплений: депозиты в национальной и иностранной валютах, банковских металлах, а также покупку недвижимости.

В частности, с помощью калькулятора можно увидеть, что со средним уровнем заработков (9,3 тыс. грн в месяц по состоянию на 2021 год) человек, который выходит на пенсию в 60 лет, имея за спиной 35 лет стажа, мог бы обеспечить себе чуть больше 3,5 тыс. грн пенсии в обычной солидарной системе. Конечно, действующая пенсионная система предусматривает ряд возможностей увеличения пенсионного дохода:

Получение доплат и надбавок. Так, за особые заслуги перед Родиной можно получать дополнительно к пенсии 20–40% от прожиточного минимума (сегодня это 1769 грн), или в среднем чуть более 500 грн. Надбавка к пенсии донору сегодня составит около 219 грн в месяц. Надбавка ветеранам войны — инвалидам первой группы может увеличить пенсию на 884,5 грн в месяц.

Увеличение стажа работы в среднем добавляет по 1% за каждый год работы. Поэтому, дополнительно проработав десять лет при среднем уровне заработков, можно было бы увеличить свою пенсию на 1200 грн.

Бонусы за отсрочку выхода на пенсию. Более поздний выход на пенсию также добавляет по 5% к ней. Поэтому выход на пенсию не в 60 лет, а, допустим, в 65 увеличит пенсионную выплату на треть.

Можно также предположить выбор другого вида пенсии в рамках действующей пенсионной системы. Таким образом для среднего уровня заработков можно повысить свой пенсионный доход приблизительно в два, а в случае увеличения специального стажа — еще и в три раза. Самая многообещающая — это пенсия судьи, для которой Конституционный суд отменил «верхнее» ограничение. Проработав 35 лет в кресле судьи, человек мог бы рассчитывать на минимальное падение дохода при выходе на пенсию.

Другими словами, свой доход после завершения трудовой жизни увеличить можно, но следует приложить значительные усилия. И во всех случаях, кроме судьи, максимальная отдача ограничена десятью прожиточными минимумами (сегодня 17690 грн).

В то же время есть и более прибыльная альтернатива. Если бы человек взял всю ответственность и риски на себя, то доход после выхода на пенсию мог бы вырасти в разы…

За время, которое необходимо, чтобы заработать пенсию согласно действующему законодательству, этот же человек мог бы накопить себе 770 тыс. грн благодаря гривневому депозиту и снимать ежемесячно 9,9 тыс. грн процентов и тела накопленного депозита.

Еще больший уровень накоплений гарантировали бы депозиты в евро или долларах, которые бы дали 31 тыс. евро или 41 тыс. долл. накоплений и обеспечили бы около 14–15 тыс. грн в месяц на пенсии соответственно.

Выгодными по сравнению с привычным нам пенсионным обеспечением являются и другие накопления. Так, человек мог накапливать на недвижимость и к старости владеть около 33 кв. м жилья в столице. Или накопить на депозите слиток золота более килограмма, который позволил бы иметь ежемесячный доход в 22 тыс. грн.

Мы также просчитали альтернативную пенсию, если бы ЕСВ со средней зарплаты в 9,3 тыс. грн отдавались в негосударственный пенсионный фонд. По самым консервативным расчетам, будущий пенсионер имел бы все равно больше, нежели от государства, — 5955 грн на месяц против 3566 грн.

Интересно отметить, что, допустим, для судьи при зарплате в 75 тыс. грн и стаже работы в 35 лет (что, в общем-то, не так просто реализовать на практике) уровни пенсионного обеспечения государства и альтернативного дохода будут очень близки. То есть, выбирая альтернативный путь, вы выбираете лучшее пенсионное обеспечение из ныне существующих в Украине. А это повод для серьезных размышлений.

Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина, член Несторивськой группы

Наталия Лещенко, экономист «CASE Украина»

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