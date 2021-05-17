Бюро экономической безопасности: амнезия или саботаж?

Показательно, что ни Помаранчевая революция, ни Революция достоинства (в 2014 году соответствующий пункт даже появился в Коалиционном соглашении парламентского большинства) не смогли осуществить задуманное. Все, чего удалось достичь на конец прошлого года, — отсылочная норма в законе по улучшению инвестиционного климата в Украине (№1797-VIII от 21.12.2016 года), предусматривающая ликвидацию Раздела XVIII-2 «Налоговая милиция» в Налоговом кодексе Украины со дня вступления в силу отдельного закона, и фактически полулегитимное состояние НМ внутри Фискальной службы Украины.

Чрезвычайная важность указанного шага также обусловлена необходимостью разрешения более широкого конфликтогена — устранение дублирования отдельными силовыми ведомствами функции борьбы с экономическими преступлениями. Напоминаю, что налоговая милиция, Нацполиция и СБУ по-прежнему вправе (вместе и по отдельности) «кошмарить» украинский бизнес. А появление с конца 2017 года двух законов (№2213 от 16.11.2017 г. и №2548 от 18.09.2018 г.) и одного законопроекта (№2740 от 15.01.2020 г.), направленных на защиту бизнеса и сокращение злоупотреблений со стороны правоохранителей, получивших народное название «Маски-шоу стоп»-1, 2 и 3, красноречиво говорит о том, что актуальность проблемы нисколько не снижается.

Одним из возможных решений стала концентрация указанной функции в едином государственном органе — Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) — получившем путь в жизнь чуть более месяца назад, с момента вступления в силу закона Украины №1150-ІХ от 28.01.2021 года. Казалось бы, наконец-то дело налаживается, и наболевшие вопросы получили конкретные, но, отмечу особо, крайне сжатые сроки реализации — до 25.09.2021 года. Но не тут-то было.

Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 18 мая, а законопроект, позволяющий сформировать правовую базу для практической работы БЭБ и отстранения других правоохранительных ведомств от расследования экономических преступлений (проект 3959-1) даже не готов к процедуре второго чтения. До летних каникул народных избранников осталось пять пленарных недель, то есть в лучшем случае документ может быть подписан президентом к концу лета, а то и к сентябрю месяцу.

В свою очередь, правительство (а курирует новое ведомство именно оно) не спешит создавать конкурсную комиссию по отбору претендентов на должность директора Бюро экономической безопасности. В состав комиссии должны войти по три представителя от парламента, правительства и СНБО Украины, а это длительные бюрократические процедуры согласования и утверждения.

На сегодня лишь один из профильных комитетов ВР (налоговой и таможенной политики) озаботился вопросом подбора кандидатур для конкурсной комиссии. Не менее сжатыми сроками исполнения (до 25.06.2021 года) отличаются требования к проведению аудита материально-технических ресурсов, вооружения и специальных средств ликвидируемой фискальной службы и передача всего имущества в БЭБ.

И даже после выполнения всего вышеперечисленного, останется нерешенным огромное количество административных и нормативных задач: утверждение Положения по БЭБ; согласование структуры и штатной численности ведомства; создание территориальных управлений и набор сотрудников (до четырех тысяч человек); создание современной IT-инфраструктуры и мощного аналитического блока Бюро (иначе как запустить риско-ориентированный подход, чтобы новому ведомству не стать двойником предшественника).

Таким образом объем существующих нерешенных проблем и плохо объяснимое промедление двух из трех ветвей власти создают реальную угрозу своевременного (без нарушения законодательно установленных сроков) запуска работы Бюро экономической безопасности в текущем году.

В свою очередь ликвидация в сентябре 2021 года фискальной службы и налоговой милиции (см. подпункт 2 пункта 10 Раздела VI закона №1150) при нефункционирующем БЭБ создает значительные риски утраты государственного контроля над экономической криминогенной обстановкой в стране. А значит, профессиональным «скрутчикам НДС», контрабандистам и расхитителям налогов делать свое дело станет гораздо легче.

Вячеслав Черкашин, старший аналитик Института социально-экономической трансформации

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