Как вакцина от коронавируса порождает неравенство и глобальную конкуренцию

Прививка от COVID-19 дает всему миру надежду на преодоление пандемии, которая уже привела к миллионам смертей, нарушила обычный жизненный уклад и нанесла значительные убытки мировой экономике. Но борьба за вакцинные дозы поставила под вопрос справедливость их распределения между богатыми и бедными странами. И пока западные правительства сконцентрированы на вакцинировании собственного населения, вызывая гнев обделенных стран, Китай и Россия усиливают свое влияние, охотно «спасая мир» сыворотками собственного производства.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на недавнем заседании Совета Безопасности ООН раскритиковал «дико неравномерное и несправедливое» распределение вакцин, заметив, что в 10 странах провели 75% всех прививок, в то время как 130 стран остались без единой дозы. «Вакцинный национализм» стал объектом критики и гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, когда оказалось, что богатые страны, население которых составляет 14% от общемирового, уже зарезервировали 53% вакцин, находящихся на третьей фазе испытаний. Эта ситуация возникла потому, что богатые страны заказали широкий профиль препаратов еще на этапе их разработки, не понимая, какие из них будут одобрены регуляторными органами.

Скорость разработки и ускоренные темпы выхода этих вакцин на рынок позволили ведущим государствам получить доступ к потенциально жизнеспособным сывороткам за небольшой отрезок времени. Например, ЕС заказал 1,6 млрд доз для взрослого населения, составляющего приблизительно 375 миллионов. Учитывая, что для иммунизации этими препаратами требуются две дозы, за исключением 200 млн одноразовых от Johnson&Johnson, заказ сможет покрыть 900 миллионов человек. Аналогичная ситуация и с Великобританией, заказавшей 219 млн для 54 миллионов взрослого населения (создав излишек в 165 млн), и Канадой, зарезервировавшей 188 млн полных вакцинаций для 32 миллионов взрослых (превысив потребность на 156 млн).

С одной стороны, государства, инвестировавшие в исследования, разработку и закупку будущих вакцин, предоставили важное финансирование для вывода сверхважных на сегодняшний день препаратов на рынок. С другой — имеют приоритетное право на их получение в соответствии с заключенными предварительно двусторонними договорами. Поскольку большинство развитых государств отдают приоритет прививке собственного населения для выработки коллективного иммунитета (а он, по данным ВОЗ, достигается при наличии у 65–70% от общего количества), а производственные мощности фармацевтических компаний пока не способны удовлетворить все потребности, возникла проблема с распределением вакцин.

Для гарантирования равного доступа всех стран к безопасным и эффективным препаратам против коронавируса ВОЗ вместе с Альянсом ГАВИ и Коалицией за инновации в сфере обеспечения готовности к эпидемиям (СEРI) еще в апреле прошлого года основали глобальную инициативу COVAX, объединяющую 190 стран. Механизм COVAX зарезервировал 2 млрд доз вакцин, которые должны быть предложены на равных условиях всем странам-участницам: прежде всего для иммунизации медицинских работников, а затем — для уязвимых групп населения в течение 2021 года. При этом 92 страны с низким и средним уровнями развития (среди которых и Украина) имеют право на помощь COVAX за средства спонсоров. Первой и пока что единственной страной, получившей 600 тыс. доз в рамках этой инициативы, стала Гана.

Получение зарезервированных вакцин COVAX усложняется тем, что большинство компаний-производителей и стран сотрудничают преимущественно на двусторонней основе, в обход инициативы, чтобы гарантировать собственные поставки, отчасти повышая цены и пытаясь занять первые места в очереди. К тому же большинство производителей отдают предпочтение получению разрешений от регуляторных органов отдельных государств, а не отправляя свои досье в ВОЗ для предварительной квалификации. Поэтому руководство ВОЗ обратилось к правительствам государств, которые уже провели иммунизацию медицинских работников и пожилых людей, с просьбой больше внимания уделять месту COVAX в очереди и делиться своими дозами с ней.

Инициатива может покрыть потребность в прививке лишь 20% населения каждого из государств, присоединившегося к ней, при условии выполнения договоров. По некоторым оценкам, около 85 стран с низким уровнем прибылей могут не получить широкого доступа к вакцинам вплоть до 2023 года, а их массовая иммунизация станет доступна только в 2024-м. Отсутствие вакцинации в небогатых странах угрожает новыми вспышками болезни и мутацией вируса, следовательно, ставит под сомнение достижения других государств, реализовавших иммунизацию. По крайней мере такие пессимистичные прогнозы дают лидеры международных организаций, побуждая правительства богатых стран не оставлять своих бедных соседей.

А споров вокруг вакцинных доз и обиженных соседей уже собралось немало.

Через два месяца после того как Европейский Союз начал свои программы по вакцинации, четыре из шести оставленных без внимания балканских стран начали искать решение проблемы в Китае и России. Это несмотря на то, что потребность для иммунизации медиков всего региона была меньше количества вакцинаций ЕС в день. Сербия стала первой из европейских стран, закупившей 1,5 млн доз вакцин от китайской компании Sinopharm вдобавок к американо-немецкой Pfizer-BioNTech и российской «Спутник V», и планирующей до конца года запустить ее собственное производство. Связи президента Вучича с Москвой и Пекином помогли ему диверсифицировать источники поставки, достичь успехов в вакцинировании собственного населения и даже превысить показатели ЕС, а также поделиться с соседями, еще ждущими своих заказов. Китай и Россия в свою очередь получили дополнительные имиджевые преимущества в балканских странах.

Обратиться к России пришлось и Сан-Марино — карликовому государству, которое находится в центре Италии, но не входит в Европейский Союз. Италия сама столкнулась с нехваткой препаратов из-за недопоставок из ЕС, который это делает централизованно, и не смогла дать ни одной ампулы вакцины согласно подписанному ранее протоколу между странами на 50 тыс. доз.

Несмотря на то, что Европейский Союз критикуют из-за вакцинного эгоизма в отношении других стран, внутри объединения есть свои проблемы с выполнением заказов фармацевтическими компаниями. На днях объединенный комитет Европарламента заслушал объяснение генерального директора компании AstraZeneca (производителя одной из четырех вакцин, одобренных на территории Союза) из-за серьезной недопоставки — 120 млн доз. Прозвучали даже подозрения, что они «просочились в Великобританию», в то время как государства-члены страдают от серьезных задержек выполнения графиков прививки.

Это побуждает отдельные государства-члены искать другие источники поставки в обход согласования с Брюсселем. Так Венгрия стала первой страной в ЕС, начавшей прививку препаратом от китайской Sinopharm без его одобрения Европейским агентством по медицинским препаратам. Раньше страна участвовала в испытании российского «Спутника V», но пока отказалась закупать его из-за «недостаточных производственных возможностей». Будапешт обошел согласование закупки препаратов с властью Евросоюза, опираясь на собственное законодательство, позволяющее в экстренных случаях импортировать лекарство без дополнительного одобрения. Эту щель могут использовать и соседние Чехия и Словакия, страдающие от высокого уровня заболеваемости коронавирусом. Президент Чехии уже обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь с поставками российской вакцины, а правительство Словакии на днях начало обсуждение возможностей закупки и использования «Спутника V».

Обеспечение иммунизации населения становится сейчас определяющим фактором дееспособности власти во всех уголках мира и заставляет правительства стран доставать вакцину любым способом. Здесь на руку им играет готовность Китая и России предоставить собственные препараты, а для двух последних — это возможность использовать вакцину как дипломатический инструмент в общемировой конкуренции за влияние.

Китай не скрывает намерения сделать вакцины собственного производства «глобальным общественным благом», обещая разумную цену для развивающихся стран. А Россия на январь нынешнего года объявила о размещении 1 млрд заказов во всем мире на «Спутник V», пытаясь подчеркнуть его популярность и потенциал. На фоне сомнений западных стран в безопасности препарата, разработанного в очень сжатые сроки, власть страны подчеркивает 91,8% его эффективности. Приобщился к продвижению «Спутника V» на всех дипломатических встречах высшего уровня и Владимир Путин, призывая к участию в совместном производстве и внедрении сыворотки. Хотя сам российский президент ею до сих пор не привился.

Большая доступность вакцин китайского и российского производства объясняется не только желанием сыграть на факторе преданности коллективизму, в то время как США и другие страны сосредоточены на преодолении пандемии внутри, но и более низкой, по сравнению с другими западными конкурентами, ценой. И хотя стоимость в 10 и 14 долларов российской и китайской вакцин соответственно, все же значительно превышает три доллара за дозу AstraZeneca, производственные мощности последней не могут удовлетворить потребности мирового рынка, в котором Россия нацелилась на четвертую часть.

В феврале к вакцинной гонке приобщилась и Индия, решившая сразиться за дипломатическое влияние с Китаем в Южной Азии. Правительства Бутана, Непала, Бангладеш, Мальдив, Мьянмы, Маврикия и Сейшельских островов получили «Дар народа и правительства Индии» — вакцину Oxford/AstraZeneca, разработанную шведско-британской компанией и изготовленную Институтом сыворотки Индии. В ответ Китай объявил об оказании бесплатной помощи вакцинами тринадцати странам, а также намерении в ближайшее время помочь еще тридцати восьми.

Несмотря на то, что акты щедрости этих стран проходят на фоне недостаточно быстрой прививки собственного населения, в перспективе они, очевидно, принесут свои дивиденды. Например, Пекин использует предложение предоставления преференциального доступа к вакцинам в рамках инициативы «Один пояс, один путь» наряду с инвестициями в инфраструктурные и энергетические проекты, порты и т.п. А воспользовавшись пробелом в отношениях между США и странами Латинской Америки, в прошлом году заключил соглашение на испытание, производство и продажу вакцин в глубине традиционной сферы влияния США. Китаю успешная вакцинная дипломатия может помочь не только улучшить имидж, испорченный обвинениями в несвоевременном сообщении о вирусе, но и вывести на передовые позиции свои биотехнологические компании, раньше работавшие преимущественно для внутреннего рынка, особенно на фоне длительной борьбы с эпидемией коронавируса.

География заинтересованности в расширении влияния четко иллюстрирует направления интересов упоминавшихся государств. Именно поэтому присутствие в этой цепи ОАЭ, демонстрирующих один из самых высоких показателей иммунизации населения вакциной от китайской Sinopharm, да еще и делящихся ею с союзниками, призвано помочь Пекину закрепиться на Ближнем Востоке. Определенная отстраненность Запада от общей координации усилий в борьбе с пандемией и отсутствие крепкого глобального лидерства создали предпосылки для усиления влияния отдельных акторов.

Крупные государства с самого начала включились в гонку по созданию собственных вакцин не только ради иллюстрирования высокого уровня технологического и научного развития, но и ради достижения с их помощью глобальных преимуществ. Вакцина становится новым оружием наряду с традиционными видами вооружений, а не исключительно средством для преодоления пандемии, и, к сожалению, порождает неравенство в новом постпандемичном мире, где должна была бы стать элементом общего блага.

Наталия Бутырская

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