Международный договор о пандемии как тест на искренность мировой дружбы

В котором призвали принять Международный договор о пандемии, согласовав принципы реагирования и взаимодействия во время будущих глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Украина также присоединилась к этой инициативе, которая способна коренным образом изменить мир, укрепив международное партнерство.

НЕОТВРАТИМОСТЬ БУДУЩИХ ПАНДЕМИЙ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА

"Пандемия COVID-19 - наибольший вызов, с которым мировое сообщество сталкивалось с 1940-х годов", - говорится в документе, распространенном одновременно десятками мировых СМИ. Его подписанты, среди которых не только лидеры стран G7 и G20, но и руководители меньших стран со всего мира, обращают внимание на то, что, несмотря на все действия человечества, будущие пандемии опасных болезней являются лишь вопросом времени. "Будут другие пандемии и другие серьезные чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда", – утверждается в коммюнике.

Чтобы в будущем уберечься от катастрофических экономических, социальных, политических и других последствий, которые принесла нынешняя пандемия COVID-19, миру необходимо подготовиться и существенно усилить сотрудничество, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемию, обеспечивая высокий уровень координации". "Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности", – говорится в тексте коммюнике.

Учитывая это, подписанты выразили готовность "обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями". Будущее соглашение должно также включать раздел об улучшении обмена информацией. "Иммунизация - глобальное общественное благо, и нам нужно будет как можно скорее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин", – отмечается в документе.

Для достижения этих целей и призывают разработать Международный договор о пандемии, который, по словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, должен был бы устранить пробелы, выявленные действующей пандемией.

ПОЧЕМУ "ПАНДЕМИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ" НЕОБХОДИМО, ОДНАКО ЭТОГО НЕДОСТАТОЧНО

Хотя высказанное подписантами намерение заслуживает всяческой поддержки, возникают сомнения в реальности его достижения. "Мы полностью поддерживаем предложение относительно нового соглашения или конвенции о пандемии - COVID-19 показал, насколько уязвим и неподготовлен мир к кризису такого масштаба, – однако до сих пор в глобальном подходе к общественному здоровью не хватало соблюдения уже существующих правил", – рассказала Даме Барбара Стокинг, руководитель Панели за Глобальную конвенцию о здравоохранении. Эта организация, в которую входят профессионалы из многих сфер и стран, побуждает политическое руководство своих стран договариваться о "пандемическом соглашении". По убеждению Стокинг, обнародованное коммюнике является очень позитивным сдвигом, однако "в любом потенциальном пандемическом соглашении прежде всего следует договориться о независимом надзоре и соблюдении согласованных правил, ведь без этого будет трудно достичь существенных изменений".

Ее призыв к более решительным действиям поддержал и специальный посланник ВОЗ по вопросам COVID-19 Дэвид Набарро. По его словам, без "специальных действий мир в целом не будет вакцинирован вплоть до середины 2022 года". "В течение этого времени возникнет много проблем со штаммами", – рассказал он в интервью ВВС.

УГРОЗА НОВЫХ МУТАЦИЙ

Именно угроза возникновения новых, еще более опасных мутаций COVID-19 толкает мировое сообщество к укреплению дружбы. "У планеты есть год или даже меньше до того, как первое поколение COVID-вакцин перестанет быть действенным и возникнет потребность в модифицированных формулах", – утверждает The Guardian. Издание ссылается на опрос 77 ученых из 28 стран, большинство из которых выразили мнение, что имеющиеся на сегодня вакцины потеряют свою эффективность через год. Впрочем, треть опрошенных предостерегают, что это произойдет уже через девять месяцев или даже раньше. "Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая делает их более подходящими для предшественников. Эти штаммы-счастливчики могут распространяться более эффективно и потенциально избегать иммунной реакции на предыдущие варианты. Пока не будет вакцинирован весь мир - мы будем оставлять возможность для все большего количества мутаций, в процессе которых могут возникнуть штаммы, способные избегать имеющихся вакцин, что потребует повторных прививок", – рассказал доцент эпидемиологии Йельского университета Грег Гонсалвес.

Это ставит ребром вопрос свободного доступа к вакцинам. В то время, как в таких богатых странах, как США и Великобритания, по меньшей мере одну дозу прививки получили уже более четверти населения, бедные страны, например ЮАР и Таиланд, не смогли вакцинировать и 1% жителей.

Для выравнивания этого разрыва был создан механизм COVAX, однако его усилиями в этом году удастся вакцинировать только около трети жителей бедных стран. Учитывая, что вирусы не признают границ, такая ситуация создает значительные риски возникновения повторной пандемии COVID-19 из-за нового штамма, вероятным источником происхождения которого станет страна с низким уровнем вакцинации населения. Эксперты сходятся во мнении, что без массовой вакцинации пандемия уже вскоре восстановится в полном объеме. Эта угроза и побудила лидеров стран выразить поддержку Международному договору о пандемии. Впрочем, на практике все не так легко.

БОРЬБА ПОДПИСАНТОВ ЗА ДОСТУП К ВАКЦИНАМ

"Хотя концепт международного соглашения относительно вакцинации наводит на мысль о приятном сотрудничестве, в реальности между подписантами продолжается серьезная борьба за доступ к новым вакцинам”, – пишет ВВС. ЮАР и Индия возглавляют коалицию из десятков стран, призывающих временно прекратить действие коммерческих правил, которые защищают формулу COVID-вакцин от несанкционированного использования. По мнению этих стран, сняв с "рецепта" вакцин защиту, мир сможет выпускать гораздо больше доз и, соответственно, быстрее проводить вакцинацию. Впрочем, в течение последних месяцев развитые страны регулярно блокируют эту инициативу, подчеркивая важность сохранения коммерческого интереса фармакологических компаний, которые вложили значительные ресурсы в разработку вакцин. Понятно, что это мнение поддерживают и сами разработчики вакцин, утверждая, что задержки с поставками возникают не из-за защищенных патентов, а учитывая глобальную нехватку производственных мощностей.

Дефицитные вакцины рассорили даже таких давних союзников, как США и Канада, а также добили последние горшки между ЕС и Объединенным Королевством. Несмотря на то, что британский премьер-министр Борис Джонсон присоединился к коммюнике, его министр по делам бизнеса Кваси Квартенг заявил, что Великобритания поделится вакцинами с остальными странами только после того, как обеспечит достаточно доз для всех британцев. Подобной политики придерживается и США, где размещены значительные мощности по производству вакцин.

НАЧНУТСЯ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?

Как наглядно продемонстрировали события последних лет в Украине, мировое сообщество относительно легко объединяется в общем осуждении, однако очень инертно в реальных действиях. К сожалению, у нынешней положительной инициативы относительно создания Международного договора о пандемии большие шансы остаться только на бумаге.

С одной стороны, ее поддерживает Великобритания, которая в этом году председательствует в G7. С другой, Китай и США коммюнике не подписали, а без их участия ни одно соглашение не может быть действительно глобальным. "У нас действительно есть определенные предостережения, в основном относительно времени начала переговоров по новому соглашению", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Китай же существенно ограничил доступ международных инспекторов, которые пытались выявить источник распространения COVID-19, таким образом выразив свое отношение к усилению международного сотрудничества в этом вопросе.

Хотя разработку нового глобального соглашения поддержал глава ВОЗ, заявив, что его проект может появиться уже в мае, официальные переговоры еще не начались – и неизвестно, начнутся ли когда-нибудь. Пока лидеры будут подбирать слова для очередного заявления, COVID-19 продолжит забирать жизни и быстро мутировать, оставляя человечеству все меньше времени на реагирование.

Максим Наливайко, Оттава

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