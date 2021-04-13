"Спутник V" в обмен на отмену санкций? Австрия говорит "нет"

А поставки этой вакцины от COVID-19 в страны Евросоюза в Кремле рассматривают как один из способов добиться отмены санкций за совершенные преступления и внести раскол в ряды европейских союзников. Примером этому является Австрия, куда российская вакцина еще даже не пришла, но где уже звучат призывы об отмене санкционного режима ЕС против России-«спасительницы».

МЕДИЦИНСКИЙ ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ?

Геополитическая начинка "первой в мире вакцины от коронавируса" просматривалась с самого начала, и даже не скрывалась – еще в августе прошлого года, сразу после изобретения "Спутника V", проморолик вакцины демонстрировал всем, как охваченную коронавирусом планету Земля спасает российская вакцина. А позднее сайты российских пропагандистских ресурсов запестрели заголовками вроде: "Россия спасает Венгрию от коронавируса", "От Аргентины до Бразилии – "Спутник V" спасает Латинскую Америку", "Венесуэла благодарит Россию за спасение от коронавируса", “Российская вакцина приступает к новому спасению Европы", “Русские снова всех спасают".

Существует ли что-то подобное вокруг поставки других вакцин – "Британия спасает мир от коронавируса", "От Португалии до Латвии – Pfizer-BioNTech спасает Европу", "Украина благодарит Индию за спасение от коронавируса"? Вряд ли. Только пропагандистская машина Кремля целенаправленно политизирует медицинский препарат отечественного производства. Препарат, эффективность которого остается сомнительной и который не получил одобрения ни со стороны Всемирной организации здравоохранения, ни со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

С "наиболее эффективной в мире", по утверждениям россиян, вакциной на днях к тому же произошел громкий конфуз: президент Аргентины, ранее получивший обе дозы "Спутника V", заразился коронавирусом…

Есть также сомнения относительно достаточности в РФ производственных мощностей и возможности выполнить уже подписанные контракты. Реальные объемы поставленного за рубеж "Спутника V" невелики – гораздо больше информационного шума и политической пропаганды вокруг них.

"Спасая планету", руководство РФ также забывает о своем собственном населении – по темпам вакцинации страна находится на 64-м месте в мире. В стране кривых зеркал в приоритете не собственные граждане, а "медийные" поставки вакцины за рубеж и политические ожидания по этому поводу.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС В АВСТРИИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ "СПУТНИКА V"

Одной из стран, которую Россия хочет сейчас "спасти" от коронавируса, является Австрия. Последние два месяца россияне активно "обхаживают" австрийское правительство, пытаясь протолкнуть поставки в страну своей вакцины. И это при том, что в альпийской республике на сегодня первую дозу вакцины получили уже 17% населения – почти втрое больше, чем в самой РФ (5,9%).

Как известно, Австрия вместе с остальными странами-членами ЕС столкнулись с общей проблемой: срывом законтрактованных поставок от одобренных в ЕС производителей антиковидной вакцины (прежде всего, AstraZeneca). Согласно первоначальным планам (если бы поставки шли по графику, а правительство заказало предостаточные объемы), в апреле вакцина от COVID-19 должна была стать доступной для всего населения страны, а в течение третьего квартала 2021 года прививки смогли бы получить все желающие австрийцы. Федеральный канцлер Себастиан Курц обещал населению "возвращение к нормальной жизни" уже летом.

Однако случилось не так, как хотелось, – план вакцинации переписали, и с апреля часть Австрии погрузилась в новый жесткий локдаун. И хотя власти оказывают значительную поддержку и компенсации, недовольство населения антиковидными ограничениями, в том числе в виде уличных протестов, растет. Часть критики направляется и на то, что правительство не воспользовалось в полной мере предусмотренными для Австрии в рамках ЕС возможностями по закупке вакцин разных производителей: ставка была сделана на более дешевую и удобную в использовании AstraZeneca, которая, впрочем, подвела с поставкой.

Кроме "ковидного" фактора, на рейтинг Курца также давит ряд политических скандалов с участием представителей его команды. На этом фоне и появился вариант ускорить притормозившую вакцинацию с помощью российского "Спутника V". После ряда контактов, 31 марта австрийский канцлер по итогам встречи в Вене с послом РФ заявил, что переговоры между Австрией и Россией относительно закупки российской вакцины находятся на "финишной прямой" и само решение может быть принято уже на следующей неделе". Речь идет о поставках 1 млн доз "Спутника V": 300 тыс. доз в апреле, 500 тыс. доз в мае и 200 тыс. доз в начале июня. 10 апреля канцлер Курц заявил, что «переговоры относительно контракта де-факто подошли к концу» и это означает, что закупка для Австрии стала возможной.

Как, в случае покупки, российская вакцина будет использоваться в Австрии, действительно ли ускорит вакцинацию и пойдут ли австрийцы делать прививки препаратом, который не получил одобрения со стороны европейского регулятора – еще тот вопрос. С одной стороны, в австрийском правительстве указывают на ожидание утверждения ЕМА "Спутника V", с другой – не исключают возможности национальной регистрации вакцины. Чтобы последнее стало возможным, российская сторона, в соответствии с подписанным соглашением о конфиденциальности, обязалась передать австрийцам все связанные с препаратом данные. Очевидно, что их изучение также не будет быстрым процессом.

ПРОВАЙДЕР ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В АВСТРИИ - ПРИКОРМЛЕННАЯ ПАРТИЯ

Но это уже будут заботы австрийской стороны. Россия же достигнет одной из своих целей – вобьет еще один небольшой политический клин в общеевропейское единство. В идеале же для Кремля было бы выторговать за поставки вакцины европейцам отмену наложенных на страну санкций ЕС. Ну, разве можно так: Россия "спасает", а ее в это время наказывают? И если самой Москве будет неудобно об этом открыто говорить, то это сделают лояльные и прикормленные ею европейские партии и движения. Собственно, это уже произошло в Австрии.

6 апреля "Австрийская партия свободы" (FPÖ), которая имеет репутацию провайдера российских интересов в стране, сделала заявление с призывом к немедленной отмене санкций Евросоюза против России. "Австрия должна немедленно работать над тем, чтобы отменить санкции ЕС против России. Параллельно Австрия должна укрепить свои экономические отношения с Россией, поскольку это может помочь нашей экономике", – заявил спикер FPÖ по экономическим вопросам Эрвин Ангерер.

Эта крайне правая партия находится в оппозиции (30 из 183 мест в Национальном совете), хотя еще пару лет назад (с декабря 2017 по май 2019) была в правительственной коалиции с партией Курца. Именно в тот период российско-австрийские отношения особенно бурно развивались, президента РФ принимали с официальным визитом в Вене, но и не только – особенно запомнился украинцам Путин на свадьбе у Карин Кнайссль, назначенной от FPÖ главы МИД.

Представители "Австрийской партии свободы", которые в том числе незаконно посещали оккупированный Россией Крым, и раньше неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ. Обоснования для такого шага ранее имели прежде всего экономический характер: австрийский бизнес страдает от "ненужных" санкций. В этот же раз к экономике добавился еще один фактор: спасение российской вакциной.

"Не может быть, чтобы Россия предлагала свою помощь вакциной австрийскому населению, но в то же время и в дальнейшем остаются санкции против российского населения", – раскритиковал представитель Партии свободы подход федерального правительства.

Кроме того, депутат от FPÖ заявил, что Австрия должна использовать шанс заключения контракта с российским производителем вакцины "для создания разумной основы для экономического и двустороннего сотрудничества с Россией и для того, чтобы сделать эту страну долгосрочным и надежным европейским партнером".

МИД АВСТРИИ: ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ОТМЕНЫ САНКЦИЙ НЕТ

Но что думают по поводу этой критики и этого призыва в австрийском правительстве? Остается ли непоколебимой позиция Австрии по поводу санкций ЕС против России в ответ на кризис в Украине? Действительно ли она может измениться, учитывая запланированную покупку российской вакцины от коронавируса?

С этими вопросами Укринформ обратился в федеральное министерство по европейским и международным делам Австрии. И ответ был четким: правительство Австрии остается преданным поддержке санкционного режима ЕС против РФ из-за ее агрессии против Украины и не видит пока предпосылок для его ослабления.

"Как известно, Австрия с самого начала поддержала санкции ЕС против России в качестве реакции на незаконную аннексию Крымского полуострова и дестабилизацию на востоке Украины со стороны России, и мы, конечно, будем делать это и в дальнейшем, – заявили в австрийском МИД. - Поскольку ситуация существенно не улучшилась, предпосылок для изменения нашей политики нет. Кроме того, санкции могут быть сняты или смягчены только в рамках ЕС, при полном согласии с нашими партнерами из ЕС".

Василий Короткий, Вена

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