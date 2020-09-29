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В Австрии испытывают лекарства от COVID-19, обнародовали первые результаты

29.09.2020 / 17:56
Препарат APN01 (или hrsACE2), разработанный австрийской биотехнологической компанией Apeiron Biologics AG, может быть действенным в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

Первые обнадеживающие результаты клинических испытаний препарата были опубликованы в медицинском журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Авторы отчета - международная группа исследователей с участием Института молекулярных биотехнологий Австрийской академии наук - отмечают, что APN01, в частности, связывает вирусный протеин и тем самым нейтрализует коронавирус SARS-CoV-2. Второй механизм действия разработанного компанией Apeiron Biologics растворимого человеческого рекомбинантного белка АСЕ2 заключается в минимизации повреждений многих органов, включая легкие, почки и сердце, "из-за постоянной гиперактивации ренин-ангиотензиновой системы и повышенной концентрации ангиотензина II".

Отмечается, что препарат безопасно и хорошо восприняли 89 здоровых добровольцев на первой фазе исследования, а также пациенты с острым респираторным дистресс-синдромом (ARDS) во второй фазе клинических исследований.

Как отмечается на сайте австрийской компании Apeiron Biologics AG, APN01 (hrsACE2) является перспективным лекарственным средством против COVID-19. Его ускоренный выход на рынок может начаться после положительного завершения второй фазы клинических испытаний. Это исследование в настоящее время продолжается в Австрии, Германии, Великобритании и России, и, как ожидается, будет распространяться на США.

Источник

коронавирус, вакцина, Австрия
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