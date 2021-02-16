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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?

17.02.2021 / 05:40
Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?
Александру Лукашенко очень тяжело расставаться с властью. И как показало состоявшееся в конце прошлой недели Всебелорусское народное собрание, он и не собирается этого делать в ближайшие годы.

 

В период затяжного политического кризиса самопровозглашенный президент Беларуси стремится восстановить контроль над страной и пытается выиграть время, имитируя готовность провести конституционную реформу, которую пообещал в пик белорусских протестов.

Лукашенко выступал на этом собрании долго и сумбурно. В четырехчасовом спиче он традиционно возложил на Запад ответственность за протесты и провел аналогии между акциями в Беларуси и «делом Навального» в России. А закончил его не менее традиционным призывом беречь Беларусь и никому не отдавать: «Потому что любимую не отдают!». Но о самом главном — будущей конституционной реформе и возможном транзите власти — было сказано под конец речи и немного.

Ключевые месседжи таковы. Первое: проект новой конституции будет подготовлен в течение года и вынесен на референдум в начале 2022-го. Второе: необходимо реформирование политической системы, но Беларусь должна оставаться президентской республикой. Третье: Всебелорусское народное собрание планируется сделать конституционным органом, который будет «стабилизатором, зонтиком всей страны на какой-то промежуток времени. Чтобы сохранить страну».

Что касается досрочных президентских выборов, которые Лукашенко ранее обещал провести после конституционной реформы, то об этом он и не вспоминал. Зато выдвинул ряд условий своего «исхода из власти». Первое: «В стране мир, порядок, никаких протестных действий». Второе условие предполагает гарантии безопасности: «Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Всебелорусское народное собрание, участие в котором оппоненты режима проигнорировали (за исключением, пожалуй, лишь представительницы «ручной» оппозиции Анны Канопацкой), не способно повлиять на ситуацию в стране. Но Лукашенко использовал его, чтобы реализовать стратегию удержания власти и консолидировать своих сторонников, легитимизировать режим и расширить поле для маневра как внутри страны, так и за ее пределами. Речь идет о том, чтобы продемонстрировать гражданам готовность власти к реформам, а России и Западу показать поддержку режима «снизу».

Пока в Беларуси протесты идут на спад. Но весной ожидаются новые акции противников режима. Восстановить их масштабность сложно, если для этого не будет создан серьезный повод. Поэтому жестко расправляясь с «протестунами», Лукашенко одновременно имитирует реформы и готовность к диалогу, стремясь окончательно сбить волну протестов. В общем, год-второй он еще сможет удержаться у власти. Но вернуть в полной мере контроль над страной Лукашенко уже не удастся. Что еще более обостряет вопрос о преемнике. Тем более что о нем задумываются и на Востоке, и на Западе.

Собственно, преобразование Всебелорусского народного собрания в конституционный орган — это часть новой конфигурации власти, которую Лукашенко оформляет, готовясь к потенциальному уходу с должности главы государства. По словам самопровозглашенного президента Беларуси, Конституцию надо менять, «потому, что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, у президента, очень тяжелы для человека, и не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия».

В этой схеме Всебелорусское народное собрание — способ сохранить Лукашенко полномочия в условиях транзита власти. Но опасность для власти самопровозглашенного президента Беларуси исходит не только от сограждан, но и от поддержавшего его союзника — Владимира Путина. Ведь интересы России остались прежними: усилить военное присутствие в Беларуси, войти в ее экономику и приватизировать крупные госпредприятия, чему Лукашенко сопротивлялся долгие годы, и, наконец, посадить в президентское кресло своего человека.

Без российской поддержки Лукашенко было бы куда сложнее удержать власть. Но Кремль также заинтересован в наиболее быстром транзите власти по российскому сценарию, предусматривающему, что формально суверенная Беларусь остается в зоне влияния России с пророссийским руководством. Не случайно на прошлогодних президентских выборах Кремль разыгрывал и карту своих кандидатов — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которых соответственно поддерживали конкурирующие «Газпром» и «Уралхим».

В Кремле заинтересованы в том, чтобы Лукашенко вел диалог с пророссийской оппозицией. И в Москве заинтересованы как в досрочных президентских выборах, так и в присутствии в парламенте пророссийской партии. Политическая ослабленность самопровозглашенного президента, казалось бы, облегчает россиянам реализацию этих планов. Но пока Лукашенко не собирается выполнять пожелания Москвы. Российские эксперты отмечают: ни одна из сочинских договоренностей с Путиным — по трансформации власти, конституционной реформе, диалогу с оппозицией, прекращению неоправданного применения силы — за прошедшие месяцы реализована не была.

В конце февраля в Сочи состоится очередная встреча между Путиным и Лукашенко. По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, лидеры двух государств обсудят конкретные вопросы углубления интеграции двух стран. По информации российского «Коммерсанта», Минск может рассчитывать на получение очередного российского кредита в размере 3 млрд долл. Напомним, что в декабре российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на сумму 1 млрд.

Ожидается, что в Сочи Путин будет оказывать давление на Лукашенко, дабы тот выполнил достигнутые ранее договоренности, и передаст план дальнейших действий. Ведь озвученные на Всебелорусском народном собрании планы самопровозглашенного президента Беларуси не устраивают Россию. Но готов ли Лукашенко выполнять ранее достигнутые с Путиным договоренности? А к «углубленной интеграции»?

Как продемонстрировало выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, на уровне риторики он делает необходимые заявления об интеграции Беларуси с «нашей братской Россией». А Макей в своем выступлении даже предположил отказ от принципа нейтралитета Беларуси, поскольку «нейтральным сегодня оставаться невозможно». Впрочем, говоря об интеграции, Лукашенко делает оговорку: «Нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси».

Жесткими мерами сбив протесты и удержавшись у власти, Лукашенко, легитимность которого не признается международным сообществом, тем не менее вновь пытается вернуться к привычной для себя политике балансирования между Россией и Западом, стремясь выторговать у Москвы побольше денег и скидок на энергоносители. По данным «Новой газеты», за двадцать лет Москва потратила на поддержку Минска более 109 млрд долл. Около 100 млрд из этой суммы составили скидки на нефть и газ, еще 9 млрд — госкредиты.

Сегодня на позицию российского руководства определенное влияние оказывают протесты россиян, вышедших на улицы после осуждения Навального, и реакция международного сообщества. Кроме того, Москва должна учитывать и расширение китайского влияния в Беларуси. Не случайно в выступлении Лукашенко столь большое внимание было уделено сотрудничеству с Китаем. Так что Лукашенко вполне могут удасться его игры с Путиным, и он сможет получить политическую и финансовую поддержку Москвы, даже несмотря на то, что предыдущие сочинские договоренности не выполнены.

Владимир Кравченко, обозреватель отдела международной политики

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Беларусь, Лукашенко
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