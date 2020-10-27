Без очереди. Будут ли частные лаборатории тестировать на COVID-19 бесплатно

"100 млн гривен будут направлены на контракты с частными и иной формы собственности лабораториями для тестирования методом ПЦР, чтобы увеличить количество тестирований, которые бесплатно делаются нашим гражданам", – заявил 9 октября министр здравоохранения Максим Степанов.

С момента этого заявления прошло почти две недели, но опрошенные изданием частные лаборатории говорят, что до сих пор не получили предложений от государства. Более того, они не понимают как должно происходить это сотрудничество.

В то же время киевские пациенты рассказали РБК-Украина, что при подозрении на COVID-19 их сразу предупреждают: результата бесплатного тестирования в государственной лаборатории придется ждать до 10 дней из-за значительной загрузки. В регионах ситуация не лучше.

На момент заявления министра за сутки государственные лаборатории успевали делать 33-35 тысяч ПЦР-тестов, а через неделю – даже меньше 30 тысяч. За 19 октября провели 31 543 "пцра".

Выйти на рекорд

Министерство здравоохранения планирует к 1 декабря нарастить ежедневное количество ПЦР-тестов на коронавирус до 50 тысяч. В ведомстве рассчитывают как на увеличение собственных мощностей, так и на сотрудничество с частными лабораториями. Сейчас же при ежедневном тестировании около 20-30 тысяч образцов в ряде областей образуются большие очереди.

"Когда в марте мы тестировали 200 образцов на сутки и говорили, что в июне будем тестировать 15 тысяч, нам не верили. Сегодня мы имеем уже 35 тысяч образцов в сутки. И это не предел. Мы делаем все возможное, чтобы выйти на 50 тысяч, а к концу года на 75 тысяч", – заявил в комментарии РБК-Украина главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, самая сложная ситуация с очередями там, где быстро растет количество больных. По состоянию на 19 октября очереди были в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве. Сколько именно образцов находится в очереди, в министерстве не уточнили.

Может ли задержка повлиять на достоверность результата ПЦР-тестирования? Как утверждают в Центре общественного здоровья, на это влияет только соблюдение требований отбора, транспортировки и хранения отобранных у пациентов материалов.

"В случае соблюдения требований, достоверность результата ПЦР-тестирования сохраняется и это не влияет на релевантность статистических данных", – объяснили РБК-Украина в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что правительство разрешило министерству контрактовать частные лаборатории по упрощенной процедуре. Однако это не означает, что кто угодно может обратиться к "частникам" с требованием пройти бесплатное тестирование. Механизм должен работать следующим образом:

Гражданин с симптомами острой респираторной вирусной болезни обращается к семейному врачу, на горячую линию областной государственной администрации или к мобильной бригаде.

К больному прибывает мобильная бригада, которая берет у него образцы на исследование и доставляет их в государственную лабораторию.

Если в государственной лаборатории не будет хватать мощностей для тестирования всех образцов, то она будет заключать контракт с частной лабораторией и передавать ей остатки тестов.

В министерстве уточнили, что в контракте с частной лабораторией будет прописано и количество образцов, которое она сможет исследовать за день. На официальный запрос РБК-Украина, как именно эти упрощенные контракты будут заключаться с частными лабораториями и с какой целью хотят увеличить объемы тестирования, в Минздраве до сих пор не ответили.

Слово за лабораториями

В то же время для достижения поставленной цели мало простого желания. Увеличение тестирования зависит от готовности бизнеса сотрудничать с государством. Мы пообщались с руководством частных лабораторий Киева – Synevo, ДНК-Лаборатория, ДИЛА и Эскулаб. Эти лаборатории имеют разный спектр стоимости ПЦР-тестирования и сроки определения результата: от 12 до 48 часов.

Как рассказал директор ДНК Игорь Дубровский, в компании сейчас большой наплыв пациентов, поскольку стоимость тестирования составляет около 740 гривен. Несмотря на очереди, лаборатория готова предоставить свои мощности государству и даже частично отказаться от тестирования своих клиентов в пользу образцов от Минздрава.

Цены готовы снизить для контрактов с государством. Ежедневно, по словам Дубровского, лаборатория может исследовать не более 200 образцов и уже сейчас работает на пределе собственных мощностей.

"Это может быть 200 пациентов в день. Больше мы не сможем выполнить. Сейчас достаточно сложно найти специалистов по ПЦР-анализу. Мы быстро не сможем увеличить пропускную способность лаборатории", – добавил он.

В Synevo также не против сотрудничества с Минздравом для разгрузки государственных лабораторий. Стоимость ПЦР-тестирования в компании для государства готовы снизить до себестоимости – около 900 гривен. Образцы собственных клиентов и предоставленных Минздравом лаборатория планирует проверять в порядке очереди, четко оценивая свои пропускные возможности, чтобы сроки определения результатов не превышали 24-48 часов.

"Как бизнес мы не планируем зарабатывать на этом проекте, но рассчитываем, что государство со своей стороны обеспечит адекватные условия и цену, которая сможет хотя бы покрывать расходы лаборатории на выполнение исследований", – заявил коммерческий директор Synevo Николай Скавронский.

К сотрудничеству с Минздравом готовы и в Эскулаб, но при условии, что предложенная министерством цена за тестирование не будет ниже себестоимости. Там подчеркивают, что должны оплачивать стоимость реагентов и закупать средства индивидуальной защиты для своих работников. В компании также рассказали, что уже сотрудничали с государством для помощи Львовскому областному центру.

“На сегодня у нас есть возможность выполнения более 1500 ПЦР-тестов в день”, – добавили в Эскулаб.

У компании ДИЛА возможное сотрудничество с государством вызывает много вопросов, связанных прежде всего с тем, каким образом министерство планирует заключать контракты и как будут формироваться цены без проведения тендеров. В текущей ситуации лаборатория видит фискальные риски, поэтому предлагает создать механизм сотрудничества через Национальную службу здоровья.

"НСЗУ утверждает единую цену, контрактует частные лаборатории, ведет учет выполненных исследований (через систему eHealth) и оплачивает за выполненные услуги", – пояснил РБК-Украина генеральный директор ДИЛА Алексей Бабич.

В то же время компания не отказывается от предоставления своих услуг Минздраву. Ежедневно ДИЛА готовы делать тысячу тестов для государства, то есть около 30 тысяч исследований в месяц. В целом лаборатория сейчас имеет мощности для исследования 100 тысяч образцов в месяц.

По словам Бабича, сейчас ДИЛА сталкивается с проблемой очередей желающих сделать тест на коронавирус, поэтому лаборатория уменьшила время ожидания в отделениях, но с соблюдением всех противоэпидемических требований.

Заявление министра Степанова о "бесплатных" ПЦР-тестах в частных лабораториях ожидаемо вызвало ажиотаж среди тех, кто не дождался объяснений механизма сотрудничества. Как рассказали в Synevo, к ним уже начали обращаться граждане за "бесплатным" тестированием на COVID-19. Представители других компаний, с которыми пообщалось РБК-Украина, на эту проблему пока не жаловались.

Курс на рост

На сотрудничество с частными лабораториями правительство выделило 100 миллионов гривен. Если министерство будет предлагать им, например, 700 гривен за тест, то выделенных средств хватит на почти 142 тысячи исследований. Учитывая планы выйти на ежедневный показатель в 50 тысяч ПЦР-тестов, этих средств вряд ли хватит хотя бы на месяц.

Поэтому Минздрав также дополнительно получил от Кабмина 160 миллионов гривен, которые планируют потратить на закупку дополнительного оборудования для государственных лабораторий.

Виктор Ляшко объяснил изданию, что одним из приоритетов является закупка автоматического оборудования, которое требует минимального вмешательства лаборантов. Такое оборудование должно не только ускорить тестирование, но и позволит решить проблему дефицита персонала.

"Планируем увеличивать мощности исключительно за счет автоматических станций. Это сократит и время ожидания результата", – добавил главный санврач Украины.

Кроме того, министерство закупило тесты на антиген, которые позволяют выявить коронавирус у больного за 15-30 минут сразу у него дома и без дополнительного оборудования. В Минздраве уверяют, что достоверность этих тестов такая же, как и у ПЦР-исследования. Сколько таких тестов уже на балансе ведомства – пока неизвестно.

Есть ли взаимосвязь между количеством проведенных ПЦР-тестов и выявленных больных и как это влияет на карантинные ограничения?

Например, 12 октября методом ПЦР исследовали более 28 тысяч образцов, а подтвердили 5133 случая, тогда как днем ранее с показателем 20 тысяч ПЦР-тестов обнаружили 4420 больных. То есть есть вероятность, что при показателе в 50 тысяч тестов каждый день вся страна может резко оказаться в "красной зоне", тем более, что с каждой неделей "зеленой" территории становится все меньше.

С другой стороны, очевидно, что не количество ПЦР-тестов влияет на скорость распространения коронавируса. Как объяснил в комментарии РБК-Украина руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, рост заболеваемости в первую очередь зависит от соблюдения противоэпидемических требований.

"COVID-19 не является исключительно медицинской проблемой, он уже в русле социальной тематики. Все зависит от поведения людей, будут ли придерживаться противоэпидемических правил", – отметил он.

Так зачем увеличивать количество ежедневных тестов? Увеличение объемов тестирования и ускорение исследований поможет быстрее выявлять инфицированных коронавирусом, в том числе и бессимптомных, и отправлять их на изоляцию или лечение. Но без должного контроля это не будет иметь смысла.

Пока одни работают над механизмами быстрого выявления больных, другие – должны соблюдать противоэпидемические требования, чтобы не стать причиной еще большего распространения болезни. Другое дело, что выполнение норм карантина зависит не столько от рекомендаций инфекционистов, как от политической воли, реалий медицины и отношения украинцев к жизни в целом.

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