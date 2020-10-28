Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине

В воскресенье украинцы дали оценку тому, как месяцами партии и кандидаты пытались заполучить их голоса всеми возможными приемами. В отличие от всех предыдущих кампаний, в этот раз за органы самоуправления развернулась схватка общенационального масштаба.

Народные депутаты и министры разных времен и режимов – впервые в избирательных бюллетенях на местных выборах было такое обилие бывших и нынешних "заседателей" печерских холмов.

В ОПОРЕ подсчитали, что бороться за власть в регионах подались 56 нардепов. Правда, это было, скорее, технологическим ходом, чтобы усилить позиции своих партий. Вряд ли многие из них после победы уйдут из Рады. Хоть есть исключения: например, депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Зиновий Андреевич решил сложить мандат, чтобы возглавить Надвирнянскую ОТГ.

Эксперты констатируют: это была самая активная и конкурентная кампания по местным выборам в украинской истории.

Интерес политиков и страх избирателей

Одна из главных особенностей этих выборов – огромное влияние и на кампанию, и на ее результаты реформы децентрализации, обратил внимание в разговоре с РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

Децентрализация дала органам самоуправления гораздо больше полномочий и ресурсов. Поэтому местная власть стала казаться куда более привлекательной для многих политиков.

"Есть за что бороться – и в политическом, и в экономическом плане. В том числе вырос политический и экономический вес мэров больших городов", – говорит Фесенко.

Настолько конкурентная кампания, по идее, должна была завлечь как можно больше избирателей на участки. Явка могла быть самой высокой по сравнению со всеми прошлыми местными выборами, предположил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. На деле оказалось совсем иначе: она еле дотягивает до 37%. Для наглядного примера: в 2015 году участие в голосовании приняли почти 47% избирателей.

"Во-первых, все видят, как в рамках реформы децентрализации растут бюджеты общин, идет активная борьба, и каждая партия пытается привлечь своего избирателя. То есть, даже несмотря на условия пандемии, мы должны были получить достаточно высокую явку. А в действительности она оказалась провальной", – отметил изданию Кошель.

Он считает, что свою роль сыграло большое разочарование украинцев в политических партиях. К тому же если раньше политики соревновались в программах, то в этот раз они ограничились очень обтекаемыми лозунгами, уточнил глава КИУ.

"Избиратели увидели крайне бессодержательную кампанию и программы. На ранних этапах кампании сложилось впечатление, что никто вообще ничего не обещал. Помню, когда-то в Киеве обещали строительство новых веток метро, инфраструктурные проекты. В этот раз все происходило в формате "красивый город счастливых людей", – сказал эксперт.

В день выборов группа "Рейтинг" опрашивала избирателей, которые не пошли голосовать. Они назвали несколько причин, почему отказались идти на участки. Больше всех – 20% – по состоянию здоровья.

"Я бы сюда также добавил ответ "из-за эпидемии коронавируса" (10%). На самом деле, это один и тот же ответ: люди боялись коронавируса, боялись заражения. Это можно считать основным мотивом у людей, которые не пришли на участки", – пояснил РБК-Украина директор "Рейтинга" Алексей Антипович.

Интересно, что вторая причина, на которую указывали украинцы (19%) – это проживание не по месту регистрации.

"Таких больше всего в Киеве: 33% тех, кто не пошел на избирательные участки, указали, что они проживают не по месту прописки", – добавил Антипович.

Аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев убежден, что общий показатель активности избирателей достаточен для легитимности новых органов местного самоуправления.

"Учитывая пандемию и опасения граждан – ведь в СМИ нагнеталась некая истерия о том, что процесс голосования может представить опасность – уверен, эта явка была как минимум достаточной для легитимности новоизбранных органов местного самоуправления. Думаю, угроза коронавируса повлияла на решение многих граждан не идти голосовать", – рассказал изданию эксперт.

Еще одна ключевая особенность местных выборов – применение новой избирательной системы с открытыми партийными списками. В бюллетене украинцы могли поставить отметку не только за одну из политсил, но и за одного из ее кандидатов. И таким путем – влияя на то, кто именно из представителей той или иной партии попадет в совет.

"Это, безусловно, повлияло на организацию выборов. Не было достаточно времени для обучения и членов комиссий, и всех остальных субъектов избирательного процесса. Сейчас мы наблюдаем, как члены комиссии сталкиваются с многими трудностями во время подсчета голосов", – отметил Клюжев.

Как на практике сработала эта система и насколько избиратель мог реально повлиять на порядок кандидатов в избирательных списках – покажут результаты.

Провалы и триумфы

Еще до окончания подсчета эксперты наметили победителей и проигравших в избирательной гонке, обращая внимание на фиаско "Слуги народа".

Ни в одном из больших городов кандидаты от президентской политсилы не взяли первое место в борьбе за пост мэра. В нескольких – прошли во второй тур, но там их шансы выглядят не особо прочными. В некоторые городские советы областных центров, по данным экзитполов, партия и вовсе не проходит. Например, во Львове и Ивано-Франковске. Еще где-то СН оказалась на грани прохождения.

На ее фоне позиции партий из условно "бело-голубого" лагеря на первый взгляд кажутся получше. По словам сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко, его политсила занимает лидирующие позиции в 11 регионах, а в шести областях – на первом месте.

Согласно экзитполам, получить мандаты в местных советах может и Партия Шария. Вероятно, она заведет своих представителей в горсоветы Одессы, Николаева, Харькова и Мариуполя.

"Усиление позиций ОПЗЖ в юго-восточном регионе – вполне естественный процесс, поскольку они больше всех соответствовали электорату этого региона. Просто раньше такие процессы прежняя власть пыталась всячески тормозить. При содействии провластных команд создавались разные партийные проекты, которые должны были хотя бы оттянуть часть голосов из "бело-голубого" лагеря", – рассказал Кошель.

Хотя, по мнению Фесенко, поражение партии власти или реванш "бело-голубых" сил – это, скорее, "оптический эффект".

"Он провальный, если сравнивать с результатами прошлогодних выборов. Но тогда это была аномалия – таких заоблачных результатов до 2019 года никогда не было. И думаю, что еще долго не будет. Если сравнить с другими парламентскими партиями, то у "Слуги народа" в целом по стране результат как минимум не хуже", – предположил политолог.

В президентской партии уже заявили, что получают первое место на выборах в областные и районные советы. В СН добавили, что, согласно параллельному подсчету, они проходят во все облсоветы.

Если объективно оценивать явку, то эти выборы "никто не может занести себе в актив", говорит советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, низкая явка – это про разочарование общества и неполучение ответов на базовые вопросы.

"С другой стороны, партия "Слуга народа" зашла равномерно по всей стране в органы местного самоуправления. Более 4 тысяч депутатов получила партия. До этого у нас не было нигде никого. Депутаты наши во всех советах, тогда как другие партии по-прежнему имеют анклавные результаты", – сказал РБК-Украина Подоляк.

При этом, если сравнить результаты ОПЗЖ на прошлых выборах и сейчас, то говорить о стремительном рывке их рейтингов нельзя, считает Фесенко.

"Можно увидеть, что в некоторых городах она набрала меньше. Например, в Харькове. В некоторых примерно столько же – в Одессе. В Николаеве она получила немного больше. По Киеву, думаю, рейтинги ОПЗЖ частично "подтянуло" выдвижение Александра Попова. Но никакого реванша пророссийских сил не произошло", – сказал политолог.

По его словам, на самом деле, главный победитель на этих выборах – местные партии и партии мэров.

Децентрализация не только повысила "цену" победы в гонке, но и явно укрепила позиции местной власти. Во время кампании мэры куда больше могли похвастаться сделанным, чем в 2015 году. Тем более, они выглядят в разы эффективней, чем их предшественники, не имевших всех возможностей децентрализации.

"Феномен мэров связан не столько с персоналиями, сколько с полученными их городами ресурсами. В результате децентрализации их бюджеты выросли в разы. Конечно, избиратели не увидели какие-то серьезные инфраструктурные проекты. Но этого увеличенного финансирования хватило, чтобы жители по крайней мере увидели конкретные изменения", – говорит Кошель.

На руку многим мэрам сыграло и разочарование в крупных партиях. Поэтому в отдельных городах, идя на еще одну каденцию, они получили просто рекордные показатели, добавил руководитель КИУ. Например, в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком градоначальники набрали свыше 70% сразу в первом туре.

В большинстве крупных городов мэры баллотировались от своих собственных партий и вели их в городские советы. И как показывают данные экзитполов, на местах эти "региональные" партии заметно потеснили политсилы из парламентской "лиги".

С сентября группа "Рейтинг" оценивала шансы почти 80 разных партий на выборах в областные советы. Большинство из них региональные проекты. Как выяснилось, в сумме они могли бы набрать более 20% в облсоветах. Можно предположить, что на выборах в городские советы, куда их зачастую ведут популярные мэры, их поддержка еще выше.

Спрос на местную политику – главное, что объединяет все локальные кампании по стране, говорит Антипович.

"У таких партий, как "Европейская солидарность" или "Оппозиционная платформа – За життя", конечно, есть свой идеологический избиратель, который пойдет за ними. Но это идеологический выбор – он не преобладающий. Вместо этого избиратель хотел голосовать за человека, которого он знает и видел. Это касается кандидатов и на пост городского головы, и в депутаты. Поэтому многие украинцы отдавали свой голос на выборах за местных политиков и партии", – объяснил директор группы "Рейтинг".

Еще задолго до начала кампании, во время карантина, городские власти демонстративно показывали, что столичные чиновники им не указ. Заткнув за пояс парламентские партии, они могут лишь укрепиться в своем весе и независимости. Теперь провластной команде, вероятно, придется считаться с ними, договариваться и искать компромиссы. Иначе это обернется еще большей конфронтацией центра и регионов.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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