КСУ: как меньшинство может "законно" разрушать Украину

На это решение бурно отреагировала общественность и отдельные политики. Присоединились также в Офисе президента и в НАПК. При этом в агентстве напомнили, что у нескольких судей КС как раз и обнаружили признаки той статьи, которую они отменили. У Зеленского же отметили, что если статью отменят по решению КСУ, президент будет добиваться ее восстановления.

Политическая реакция: очень похоже на антигосударственный мятеж

Статья 366-1 УК предусматривает ответственность для чиновников и судей в виде штрафа или лишения свободы за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации. Интересно, что 26 февраля 2019 года Конституционный суд, изучив представление 56 народных депутатов, уже признавал статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение в целом неконстититуцийной. В конце года Верховная Рада несколько "переосмыслила" ее и приняла новую редакцию. Правда, она опять не устроила многих - именно в той части, где говорится о "криминале" за недостоверные сведения в декларации, - но на этот раз с рассмотрением нового депутатского обращения КСУ не заставил себя ждать.

По словам народного депутата, заместителя председателя партии "Голос" Ярослава Юрчишина, всего три недели назад Конституционный суд начал рассмотрение дела о неконституционности отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции", Уголовного кодекса Украины и ряда других законов, касающихся антикоррупционной реформы, по представлению 47 народных депутатов, в основном из фракции ОПЗЖ и группы «За будущее». Депутаты требовали признать неконституционными:

статью Уголовного кодекса, которой установлена ​​ответственность должностных лиц за незаконное обогащение (ст. 368-5 УК);

статью Уголовного кодекса за декларирование недостоверной информации (ст. 366-1 УК);

требование о конфискации незаконно приобретенного имущества должностных лиц;

открытый круглосуточный доступ к Реестру деклараций;

обязанность должностных лиц указывать в декларациях: информацию о членах семьи (в частности, их имуществе) данные о недвижимости, которой владеет декларант; финансовые обязательства должностных лиц (кредиты, займы и т.п.);

проведение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) мониторинга образа жизни публичных служащих и обеспечение доступа НАПК к государственным реестрам.

«Положений много, как и много необходимо времени, чтобы заслушать позиции сторон и подробно разобраться во множестве правовых институтов. Однако КСУ так не думал. Суд очень быстро перешел в закрытый режим рассмотрения и уже 27 октября, с нарушением своих же процедур рассмотрения выдал на-гора решение, которое может уничтожить всю антикоррупционную реформу», – прокомментировал депутат в колонке для УП.

По его убеждению, фактически речь идет об уничтожении руками конституционных судей системы электронного декларирования, а также любой ответственности за ее нарушение, включая незаконное обогащение (уже повторно!). «Попытки подорвать легитимность антикоррупционной системы не прекращались ни на минуту с момента ее запуска, но именно в последние полгода они стали такими системными», - говорит Ярослав Юрчишин.

Его коллега по парламенту Егор Чернев из провластной фракции “Слуга народа” не сдерживал эмоций. "Решение об отмене статьи УК о незаконном обогащении и лишении НАПК полномочий идет вразрез с антикоррупционной политикой государства, с нашим стремлением попасть в число стран с развитой демократией и вообще противоречит здравому смыслу. Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов из ОПЗЖ, ведь именно "За будущее" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена​​», - убежден депутат.

Официальная реакция: не забываем о конфликте интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции отреагировало на решение КСУ заявлением о том, что коррупционные практики в Украине побеждают на самом высоком уровне и то, что судьи Конституционного Суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

Дело в том, что НАПК ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей КСУ - Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Сообщается, что в декларации Головатого за 2019 год обнаружено на 3,6 млн грн. недостоверных сведений, а у его коллеги Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 год - 754 тыс. грн.

В ведомстве напомнили, что декларирование недостоверной информации - это нарушение статьи 366-1, по которой судьи голосовали за признание неконституционной. НАПК отмечает наличие у Завгородней и Головатого конфликта интересов при участии в принятии решения.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, о доступе украинцев к правде о жизни чиновников", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Конституционного Суда о системе декларирования имущества. "...До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства», – говорится в заявлении пресс-службы президента. Зеленский обещает использовать свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить "постоянную и максимально эффективную" работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил: "Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности».

Юридическая реакция: а может, трагедии и не стоит делать. Несколько странно, учитывая общую статистику подобных дел...

Интересно, что комментируя возможное признание неконституционной статьи 366-1 УК "Декларирование недостоверной информации", юристы не склонны делать трагедию из этого решения. Поскольку практика применения этой статьи крайне «мизерна», и потому решение КСУ будет иметь минимальное влияние на правоприменение.

«В 2019 году из 410 человек, которые предстали перед судом в качестве обвиняемых в этом преступлении, по 360 производства были закрыты, в т.ч. 306 в связи с деятельным раскаянием, 41 - изменением обстановки, 5 - передачей на поруки; к 32 таких лицам применены общественные работы, к 8 - штраф, 10 человек освобождены от наказания; и ни один человек не осужден к лишению свободы, – приводит судебную статистику Николай Хавронюк, профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА, директор по научному развитию и член правления Центра политико-правовых реформ.

По его словам, также ни один человек из 533 не было осужден по ст. 366-1 УК Украины к лишению свободы и в 2018 году - 499 из них были освобождены от уголовной ответственности, а еще 12 - от наказания.

«Поэтому если за это деяние будет установлена ​​лишь административная ответственность в виде штрафа тысяч так на 50-100 (сейчас административный штраф за внесение ложных сведений в декларации установлен в пределах от 17 до 42500 гривен), он будет иметь достаточный сдерживающий эффект. При этом процедура гораздо проще, чем уголовная», - считает Николай Хавронюк.

Такое мнение разделяет и его коллега, эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

Он также убежден, что при оценке любого решения или законодательной инициативы нужно учитывать правоприменения. То есть, лучше много мелких наказаний, но реальных, чем значительных, но единичных.

Конституция - как политическое дышло?

В то же время, юристов и общество волнует факт, что КСУ превращается из органа высшего и беспристрастного юридического арбитража в инструмент реализации политических заказов. «Вспомнить хотя бы разрешение Леониду Кучме баллотироваться на третий президентский срок, помощь в узурпации власти Януковичем, поддержку роспуска парламента в 2019 году», - напоминает Ярослав Юрчишин. Народный депутат убежден, что 28 октября суд принял очередное политическое решение, которое может уничтожить всю антикоррупционную реформу, и к заботе об Основном Законе страны оно не имеет никакого отношения.

Тревожные тенденции в деятельности КСУ, как главного толкователя Конституции «на заказ», ранее отмечал и Николай Хавронюк. В частности, и в контексте систематических попыток определенных политических сил разрушить с трудом созданную антикоррупционную инфраструктуру.

Проталкивание определенных изменений в законы, как это было, например, с «поправками Лозового», с проектом закона №3355 (которым создавалась возможность спрятать собственные активы у детей, проживающих отдельно) - очень хлопотно. Эффективнее для защитников прав коррупционеров, по словам эксперта, оказался другой способ - признание определенных положений законов неконституционными. «Не имея большинства в парламенте, достаточно найти всего 45 депутатов и некое количество аргументов, чтобы решить вопрос», - говорит Николай Хавронюк.

Именно таким образом в последние годы были признаны неконституционными:

статья 368-2 Уголовного кодекса «Незаконное обогащение» - и в один момент созданы условия для закрытия уголовных производств в отношении десятков человек, совершивших это деяние;

положения пункта 13 части 1 статьи 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» - и НАБУ лишено права, действуя в интересах государства, подавать в суд иски о признании недействительными сделок (решение по конституционной жалобе «Запорожского завода ферросплавов» Игоря Коломойского)

статья 375 УК «Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления» - и все судьи, которые выносили неправосудные решения, остались довольны;

Указ Президента Украины «О назначении Сытника директором НАБУ» - принятию этого решения не помешал тот факт, что Конституционный суд для начала не признал неконституционным (и он остается действующим) закон, на основании которого был выдан соответствующий указ и проигнорировал положения части 3 статьи 106 Конституции, согласно которому президент Украины уполномочен издавать указы на основании законов.

Приведенные решения КСУ существенно ободрили «защитников» коррупционеров. Свидетельством тому - произведенный в 2020 году «залп из многих стволов» - конституционные представления и конституционные жалобы о неконституционности:

положений законов «О Высшем антикоррупционном суде» и «О судоустройстве и статусе судей» (конституционная жалоба Т.Зайца №18/425 (20) от 27 августа 2020 года);

закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)» (по представлению 50 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление В.Нимченко, А.Пузанов, Н.Шуфрич)

закона «Об первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры» (по представлению 50 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление Р.Кузьмин, В.Нимченко)

положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» (по представлению 50 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление Г.Мамка, В.Нимченко, А.Славицкая)

Закона «О Высшем антикоррупционном суде» (по представлению 49 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление В.Нимченко, А.Бурмич, Н.Приходько)

положений статей 96-1, 96-2 Уголовного кодекса Украины и отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины (по двум отдельным представлениям 47 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление Г.Мамка, О.Волошин). В обоих представлениях речь идет о якобы неконституционности института специальной конфискации;

положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и других (по представлению 47 народных депутатов Украины, представители субъекта права на конституционное представление Г.Мамка, О.Волошин). Здесь снова - о якобы неконституционности уже новой статьи 368-5 Уголовного кодекса «Незаконное обогащение», а также уже упомянутой статьи 366-1 этого же кодекса «Декларирование недостоверной информации», положений законов о мониторинге образа жизни субъектов декларирования, взыскание необоснованных активов и др.

«Количество и содержание приведенных конституционных представлений свидетельствуют об использовании права обращения в Конституционный суд Украины не с целью защиты Конституции, а для защиты наработанных старых коррупционных схем и приобретенного в результате их использования имущества, а главное, возможности в дальнейшем безопасно существовать в этом корыстно-преступном пространстве», - предполагает Николай Хавронюк. По его словам, с таким подходом к работе КСУ, который действительно должен не допускать сужения содержания прав и свобод граждан, Украина может стать жертвой чрезвычайно формального соблюдения демократических стандартов в ущерб безопасности своего существования.

Что с этим делать?

Кажется, выход один. У президента есть большинство в Верховой Раде, поэтому необходимо срочное принятие законопроекта о перезагрузке кадрового состава Конституционного суда. «Очередное одиозное решение судей КСУ лишь подтверждает мою увренность в настоятельной неоходимости ликвидации этого института, как такового, с передачей его полномочий Верховному Суду Украины. Постоянные одиозные, безнравственные и откровенно циничные решения КСУ связанные с очевидной неудачной моделью избрания судей этого суда. Судьи КСУ избираются на основе политической мотивации, а не профессиональных, а главное - нравственных качеств», – убежден аналитик Борис Кушнтрук. Действительно, политическая мотивация в судебной ветви власти - это самый большой ее недостаток. А для суда, который выступает верховным толкователем Основного закона, и подавно.

Марина Нечипоренко, Киев

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