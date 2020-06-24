Войти | Зарегистрироваться
13:37

среда,
24 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Малюська: есть большие сомнения, что закон о люстрации отвечает положениям Конституции

24.06.2020 / 12:48
Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что оспариваемый в Конституционном суде закон об очищении власти не отвечает положениям Основном закона в части вмешательства в личную жизнь и ограничений доступа к государственной службе.

Высказывая по просьбе судей КС свою позицию по оспариваемому вопросу, министр сказал: "С учётом решения ЕСПЧ, есть большое сомнение в том, что он отвечает положениям Конституции, которая ограничивает вмешательство в жизнь человека, также вероятно закон не может нарушать ст.38 Конституции о равенстве права доступа к государственной службе".

Он добавил: "Нам крайне важно знать мнение Конституционного суда и решение Конституционного суда, чтобы навести порядок в системе люстрации".

Говоря о том, какие могут быть установлены критерии для люстрации, министр выразил мнение о том, что четкие критерии установить невозможно, но следует установить индивидуальный подход, который, собственно, и прописан в новом законопроекте о люстрации, подготовленном Минюстом.

Выступая в КС, Малюська добавил, что рассчитывает на поддержку Кабмином в ближайшие недели предложенного Минюстом законопроекта, после чего тот будет внесен в Верховную Раду и принят.

Источник

суд, КС, Малюська
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
23 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.