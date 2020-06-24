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Массовое убийство на Житомирщине: эксперты дали заключение относительно психики подозреваемого

24.06.2020 / 12:17
Подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской Анатолия Захаренко эксперты признали вменяемым.

Об этом сообщает полиция Житомирской области со ссылкой на своего руководителя Юрия Олейника

Прямая речь: "Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено.

Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта.

Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас".

Олейник добавил, что по своему психическому состоянию мужчина не нуждается в применении каких-либо принудительных мер медицинского характера.

Глава полиции Житомирской области отметил, что следователи работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

В то же время, учитывая, что назначенные судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение длится более двух месяцев, планируется продлить сроки предварительного расследования и в соответствии продлить сроки меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

Напомним: около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.

Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.

23 мая суд избрал для Захаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Источник

убийство, Житомирская область, Захаренко
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