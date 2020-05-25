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Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемого арестовали без права залога

25.05.2020 / 11:15
В Житомире 23 мая суд принял решение относительно подозреваемого в убийстве 7 человек. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Об этом свидетельствует сообщение Офиса генерального прокурора

По данным следствия, 22 мая на берегу водоема, возле села Новоселица Попельнянского района, между арендатором пруда и его знакомыми возник конфликт. Во время конфликта арендатор пруда из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Следственные продолжаются, подозреваемого уже допросили об обстоятельствах возникновения конфликта и причинах применения им оружия.

Орган предварительного расследования проверяет озвученную подозреваемым версию.

В ОГП отмечают, что расследование в этом уголовном производстве находится на их контроле.

Напомним: около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.
Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.

Источник

убийство, арест, Житомирская область
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