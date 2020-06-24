Лариса Гольник своим поведением порочит звание судьи

Об этом информирует телеграм-канал "Под мантией".

"Яркий проводник партии Сороса в судебной власти, по совместительству судья районного суда Лариса Гольник разразилась "праведным гневом" на судей, которые возмутились по поводу её встречи с подозреваемым в убийстве Стерненко. Пост вызвал одобрение у знатных соросят Куйбиды, Леменова, Химчука, Костина, Маслова и других", - сказано в сообщении.

Судьи акцентируют, что "в первом же предложении судья Лариса Гольник чётко дала понять, что не считает вас коллегами и хочет взять слово "коллеги" в кавычки". "Но это пустое. Её отношение к судебной власти мы все давно знаем", - отмечают они.

По мнению авторов поста, "интересно то, как Лариса Гольник рассказывает о презумпции невиновности, как учит всех и пытается мокнуть носом в незнание норм".

"Странная реакция у Гольник, ведь именно так ведут себя её пресловутые друзья соросята Жернаков, Маселко, Куйбида и другие. Они клеймят судей, обвиняют их во всех смертных грехах. И Гольник это поддерживает. Странная реакция у судьи, ведь именно так она себя ведет в отношении других. И для нее это считается нормой поведения. Так почему сейчас возмущение проявилось?" - недоумевают судьи.

Авторы поста сомневаются, что Гольник действительно не понимает, почему судей возмущает ее поступок. "Яркий проводник партии Сороса в судебной власти, по совместительству судья районного суда Лариса Гольник, вы действительно не понимаете сути реакции судебного (и не только) корпуса? Неужели судья имеет этическое право ехать к подозреваемому в убийстве человеку и высказывать ему свою поддержку? Вы не чувствуете, что таким образом вы оказываете давление на суд? Вы не чувствуете, что своим поведением подвергаете сомнению решения судьи? С такой логикой вы не будете возражать, если судьи поедут к Мамаю и Трихну, чтобы выразить им свою поддержку. Ведь приговора нет. А если нет приговора, почему вы, как судья, их обвиняете?" - указывают они.

"А пока вы размышляете, просим того, кто пишет ваши посты, ответить на следующие волнующие общественность вопросы. Почему не отреагировали на давление Стерненко и гоп-компании на судей Шевченковского районного суда? Почему не призвали Стерненко уважать суд? К чему пришли во время обсуждения с "юристом-практиком" Стерненко ситуации о том, как он разорвал решение суда? Судья Гольник посоветовала ещё несколько нецензурных слов, чтобы он мог обзывать судей? Мы уже давно замечаем, что общение с соросятами ведёт не только к атрофии умения думать, но и к выработке стойкого убеждения, что "я - мессия, только моё мнение правильное, а вы — дураки"", - сообщают судьи.

Также они обращают внимание Гольник на то, что подобного рода поведение допустимо для политиков и активистов, но оно порочит звание судьи и подрывает авторитет судебной системы. "Подрывает авторитет так же, как и поездка бывшего генерального прокурора Луценко в суд на разговоры с подозреваемым командиром батальона Айдара. Пора уже принять для себя решение - или пойти в политику, или придерживаться этики поведения судьи", - советуют авторы поста судье ВС.