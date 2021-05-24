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Судье Гольник лучше следить за собой, а не за другими

24.05.2021 / 20:08
Судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник подала декларацию о доходах с нарушением сроков.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"В голове выкрывача, подружки Маселко, а по совместительству судьи районного суда Лоры Гольник творятся чудеса. Возомнила себя иконой доброчесности, ей везде видятся враги и рука то Струкова, то адвоката Кравца, то Мамая. Странно, как она получила справку о психическом здоровье, но это пусть останется на совести того врача, который за деньги давал такие справки", - отмечают судьи.

По словам авторов поста, "вот и сейчас, грубо нарушив закон о судоустройстве и статусе судей, подав декларацию о родственных связях и декларацию доброчесноти с нарушением сроков, она думает, что ее умышленно хотят наказать".

"Да если бы ты была «иконой», которой себя возомнила, ты бы, Лора, сама бы попросила ВСП жестко привлечь себя к ответственности. Наказать, так сказать, по полной. Сама бы отказалась от месячного оклада или пошла в НШСУ (Национальная школа судей Украины. – Ред.) учиться", - отмечают они.

"Но нет. Лора плачется в «ФБ», пытаясь тем самым давить на членов ВСП, рассказывая, что никого и никогда за такие нарушения не привлекали. А еще Лора, в лучших традициях работников КГБ, заложила и других 90 судей, которые подали такие декларации с нарушением сроков. Не будь, как Лора. Чувствуешь, что ты становишься центром мира, - срочно беги на лечение", - советуют судьи.

судья, декларация, Гольник
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