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Вскрылась ложь Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ

25.05.2021 / 08:07
Международная лаборатория раскрыла ложь медиа-вымогателя Сергея Куюна и Нефтегазовой ассоциации Украины: топливо БРСМ соответствует всем международным стандартам качества и не содержит незаконных примесей.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования качества топлива на сетевых АЗС страны, пишут Vlasti.net.

Напомним, ранее Сергей Куюн, его Консалтинговая группа «А-95» и Нефтегазовая ассоциация обвинили БРСМ в продаже «бодяги» с добавлением запрещенного монометиланилина (ММА). Инициированное Союзом потребителей Украины исследование опровергло эту ложь. Специалисты признанного мирового лидера инспекционных услуг SGS взяли образцы ДП и бензина марки «А-95» семи АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL. Их исследовал «Инспекторат Украина» — подразделение международного Bureau Veritas, член Международной федерации независимых инспекционных агентств (IFIA). Анализ не выявил ММА ни в одном из образцов. Больше того, топливо БРСМ соответствует всем стандартам, имеет все необходимые документы и не вызвало вопросов проверяющих с точки зрения соотношения «цена-качество».

Нефтегазовая ассоциация и Сергей Куюн, которые работают в интересах ОККО и получают миллионы от собственника этой сети — концерна «Галнафтогаз» — включили БРСМ в «пул бодяжников», чтобы дискредитировать и очернить репутацию среди потребителей. Как вспоминает главред журнала «НефтеРынок» Александр Сиренко, в такой же способ в 2013 году Куюн работал на Курченко и «мочил» «Укрнафту» и «Укртатнафту». В 2017 году под удар этой грязной кампании попала «Трейд Коммодити». «Сейчас мы видим атаку на БРСМ и других. В апреле уважаемый эксперт, который должен быть заряжен цифрами, зарядился чем-то другим и всем рассказывал о коллапсе на рынке дизтоплива и сжиженного газа в мае. Я не вижу дефицита этих продуктов. Эти вещи происходили синхронно с российскими СМИ. Нужно проанализировать, чем он занимается и кого обслуживает», — сказал Александр Сиренко.

Вместе с тем исследование выявило проблемы у  MOTTO и SUNOIL. Тест на качество их бензин не прошел. Приводим ключевые показатели:

Содержание серы в бензине (норма — не больше 10 мг/литр): МОТТО — 21,1 мг, SUNOIL — 12,1 мг.

Содержание бензола (норма не более 1%): МОТТО — 1,44%.

Содержание кислорода (норма до 2,7%): МОТТО — 12,17%, SUNOIL — 6,24%.

Октановое число (норма 95): МОТТО — 92, SUNOIL — 93,9.

Содержание МТБЕ (норма до 15%): МОТТО — 21,1%, SUNOIL — 24,4%

Содержание токсичного метанола (норма до 3%): МОТТО — 16,5%, SUNOIL — 3,6%.

Аналогичная ситуация с дизельным топливом. У МОТТО содержание серы в 2 раза выше нормы, у SUNOIL — на 20%. Температура вспышки при допустимом минимуме 55 градусов у МОТТО — 45 градусов. «Это существенные нарушения, которые снижают качественные характеристики нефтепродуктов. Особенно в ситуации с МОТТО, когда количество метанола у них 16,5% при том, что в паспортах современных автомобилей указано: содержание спирта не может превышать 10%. Иначе производитель имеет право снять авто с гарантийных обязательств», — сказал исполнительный директор Международной академии стандартизации Олег Цильвик.

топливо, Куюн, Нефтегазовая ассоциация Украины, БРСМ
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