Войти | Зарегистрироваться
11:12

вторник,
14 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ГФС Вадима Мельника в сговоре с ОККО пытается уничтожить БРСМ-Нафту: 4,7 тысячи человек могут потерять работу

14.09.2021 / 10:37
Свыше 2 тысяч сотрудников сети «БРСМ-Нафта» и компаний, которые поставляют ей нефтепродукты, вышли на акцию протеста с просьбой остановить произвол фискальной службы Вадима Мельника в отношении легального бизнеса. Акция проходила 13 сентября у зданий Кабмин и Офиса президента.

Как сообщают участники, уже 3 недели следователи ГФС блокируют АЗС и нефтебазы. 27 августа они получили решение Святошинского суда и теперь устраивают обыски, накладывают аресты на имущество и топливо. Бизнес, который исправно платит налоги и дает работу 4,7 тысячам людей остановлен.

Адвокат Виталий Маковий сообщил о многочисленных нарушениях при проведении следствия. Следователи искусственно затягивают процесс, чтобы нанести БРСМ и ее партнерам максимальный финансовый ущерб: за 3 недели они так и не закончили обыски и не взяли пробы топлива. «Они осматривали личные вещи сотрудников, пытались посмотреть информацию с их компьютеров, на что суд не давал разрешения. Они приехали с подготовленными понятыми, у которых даже паспортов с собой не оказалось. Фактически на объекты повышенной опасности завозят людей, личности которых невозможно установить», — заявил Виталий Маковий.

Топ-менеджер БРСМ Александр Мельничук указывает: параллельно с произволом фискалов продолжается медиа-атака на компанию. Ее заказчик — сеть ОККО: ГФС «отрабатывает заказ» в силовом поле, а в информационном действует медиа-вымогатель Сергей Куюн, который распространяет фейки о БРСМ. «По информации, которую мы получаем из СМИ, заказчик атаки — ОККО Виталия Антонова. Курирует эту работу Юрий Кучабский — вице-президент корпорации «Галнафтогаз». Они договорились с Мельником создать нашему бизнесу проблемы», — заявил Александр Мельничук.

Участники акции призвали президента Зеленского, главу Офиса президента Ермака, руководство Кабинета министров вмешаться в ситуацию и остановить давление ГФС на законный бизнес.

Напомним, ранее СМИ опубликовали аудиозапись, на которой слышно, как Сергей Куюн предлагал Александру Мельничуку заключить сделку: он остановит атаки в медиа, если БРСМ согласится платить ему 15 тыс. долларов в месяц. На пленках Куюн косвенно подтвердил, что работает на ОККО. Цель атаки — уничтожить репутацию БРСМ. «Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех», — говорил Куюн.

акция, Мельник, ОККО, Куюн, БРСМ, Маковий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 сентября
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.