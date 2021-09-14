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В 12 регионах превышен уровень заболеваемости COVID, в 4-х – динамика госпитализаций

14.09.2021 / 10:23
Показатель уровня заболеваемости COVID-19 превышен в Киеве и 11 областях, а динамика уровня госпитализаций до сих пор превышает "порог" в 4 областях.

Такова статистика Министерства здравоохранения по состоянию на 13 сентября

Детали: При пороговом значении в 75 случаев на 100 тысяч населения в Черновицкой области уровень заболеваемости составил 245 случаев на 100 тысяч человек, в Луганской – 182, в Тернопольской – 132, в Киеве – 130, в Харьковской – 106, в Херсонской – 99, в Житомирской области – 98, в Хмельницкой – 96, во Львовской – 95, в Одесской – 91, в Запорожской – 85, Ровенской – 81 случай на 100 тысяч человек.

В четырех регионах до сих пор превышен показатель динамики уровня госпитализаций.

4 дня подряд этот критерий "зашкаливает" во Львовской (82,6%) и Волынский (65%) областях.

2 дня подряд динамика уровня госпитализаций превышена в Одесской (53,1%) и Тернопольской (62,8%) областях.

Если показатель превышен три дня подряд, это может стать основанием для усиления карантина в соответствующем регионе по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пока вся Украина отнесена к "зеленой зоне" эпидемической опасности.

Источник

статистика, коронавирус
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