Зеленский зовет к себе послов G7 и председателя Совета судей, который устроил демарш

Об єтом свидетельствует сообщение Офиса президента

Дословно: "В Офисе Президента Украины в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

В сообщении ОП приводится цитата президента: "Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор".

Также указывается, что поскольку Совет судей Украины не делегировал трех представителей в Этический совет, то это "вызывает обеспокоенность прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы".

Напомним, Совет судей в понедельник не смог выбрать от себя трех членов Этического совета, которые должны контролировать доброчесность членов Высшего совета правосудия.

Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовало только 4 члена Совета судей из 26.

Всего в Этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех - международные организации.

Таким образом совет судей заблокировала основную часть судебной реформы - очищение ВРП.

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