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Рада официально назначила местные выборы на 25 октября

16.07.2020 / 09:42
Рада официально назначила местные выборы на 25 октября
Верховная Рада поддержала на заседание постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады 15 июля

Постановление № 3809 на заседании поддержали 326 народных депутатов.

Кабмин совместно с Центральной избирательной комиссией должен разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения COVID-19, во время выборов 25 октября.

Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.

Напомним: постановление о местных выборах должны были рассматривать еще в понедельник, 13 июля, однако в Раде срочно собрали комитет, чтобы внести в проект постановления уточнения, добавив туда выборы в районные советы.

Автор законодательной инициативы - нардепка от "Слуги народа" Алина Загоруйко.

Источник

выборы, местные выборы, ВР
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