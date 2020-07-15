В Украине снова возросло количество новых больных COVID-19

Такие данные СНБО, а также сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 15 июля

Прямая речь Степанова: "За прошедшие сутки заболели 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 977 человек".

За 14 июля больше всего больных зафиксировано во Львовской (171), Харьковской (64), Закарпатской областях (57) и Киеве (147).

Всего за все время пандемии Украине заболело 55607 человек, из них 3967 детей и 7540 медиков.

При этом в целом выздоровели 28131 человек. Летальных случаев – 1427.

Напомним: за сутки 13 июля коронавирус в Украине подтвердили у 638 человек, 14 человек умерли, 651 пациент выздоровел.

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