В Украине снова возросло количество новых больных COVID-19

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На Закарпатье ограблен храм УПЦ15.07.2020 / 19:17
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09:08
Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад
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06:46
Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди
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06:28
Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
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11:48
На 15 военных аэродромах к концу года восстановят искусственное покрытие
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11:54
Блокирована деятельность группировки торговцев оружием, организованной экс-командиром добровольческого подразделения
- 09:08
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07:56
На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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09:18
Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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07:13
В США выпустили игру для детей с дефицитом внимания
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09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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