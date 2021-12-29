Особенности покупки двухкомнатной квартиры в Одессе

Но осмотрительность, внимательность и несколько советов опытных экспертов не помешают. В этой статье и рассмотрим основные моменты , которые нужно учесть при покупке квартиры в приморском городе быстро, выгодно и безопасно.

Цена вопроса

Стоимость квартиры – первое, с чем нужно определиться. Одесса – достаточно крупный город. Как и везде, здесь стоимость жилья определяется в первую очередь районом и удаленностью от центра. Чем дальше от него – тем ниже стоимость. В Одессе на цене сказывается еще и близость к линии моря, вид из окон, сторона, на которую выходят балконы/террасы. Ознакомиться с примерами квартир можно на https://ugo-zapad.ua/2-komnatnye-kvartiry.

Также не новость, что выгоднее покупать квартиры в новостройках, особенно в тех, которые еще не сданы в эксплуатацию, а находятся в стадии проекта или застройки. Конечно, в Одессе тоже есть шансы совсем недорого купить у хозяев квартиру из старого жилищного фонда в центре. Иногда люди, выезжающие за границу, ищут покупателя срочно, и потому готовы хорошо уступить.

Но учитывайте, что квартиры в «сталинках» обычно требуют капитального ремонта с заменой сантехники, трубопровода, электропроводки. Подъезд дома и двор могут быть не в лучшем состоянии, всегда имеются проблемы с местом для стоянки машины. Затраты на ремонт и дополнительные удобства/услуги в таком случае будут равняться стоимости новой квартиры в элитном доме с подземным гаражом и охраной на Аркадии, к примеру.

Локация – какой район выбрать

Старожилы точно знают, где спокойные и чистые спальные районы, где не протолкнуться от туристов, а где селятся олигархи и состоятельные приезжие из других городов или даже стран. Если вы в Одессе – новичок, вам будет полезно знать следующее:

Аркадия, Большой Фонтан – самые дорогие и престижные районы с многоэтажными новостройками со всеми удобствами. Из окон замечательный вид на море, в шаговой доступности достопримечательности и морской вокзал, отличная архитектура, превосходная инфраструктура. Единственный минус – обилие туристов и шумная ночная жизнь.

– самые дорогие и престижные районы с многоэтажными новостройками со всеми удобствами. Из окон замечательный вид на море, в шаговой доступности достопримечательности и морской вокзал, отличная архитектура, превосходная инфраструктура. Единственный минус – обилие туристов и шумная ночная жизнь. Поселок Котовского – двухкомнатная квартира обойдется на порядок дешевле. Район средней заселенности, есть как старые, так и новые жилищные фонды. Здесь часто селятся туристы и приезжие ввиду средней удаленности от центра и от моря.

– двухкомнатная квартира обойдется на порядок дешевле. Район средней заселенности, есть как старые, так и новые жилищные фонды. Здесь часто селятся туристы и приезжие ввиду средней удаленности от центра и от моря. Суворовский район – наиболее заселенный спальный район Одессы с самыми бюджетными квартирами. Суворовский застраивался преимущественно в 80-ых, потому квартиры не отличаются большой площадью и высокими потолками, часто встречаются тесные совмещенные санузлы и небольшие кухоньки. Зато здесь много садиков и школ, хорошая транспортная развязка, обилие семейных супермаркетов, мини-рынков, парикмахерских и спортивных студий. Все для семьи со средним доходом.

– наиболее заселенный спальный район Одессы с самыми бюджетными квартирами. Суворовский застраивался преимущественно в 80-ых, потому квартиры не отличаются большой площадью и высокими потолками, часто встречаются тесные совмещенные санузлы и небольшие кухоньки. Зато здесь много садиков и школ, хорошая транспортная развязка, обилие семейных супермаркетов, мини-рынков, парикмахерских и спортивных студий. Все для семьи со средним доходом. Киевский – более «продвинутый» спальный район, расположен недалеко от центра, но при этом сравнительно тихий и спокойный. Здесь будет комфортно тем, кто мечтает жить в зеленой зоне, но с хорошей инфраструктурой. Не соскучатся те, кто любит культурную жизнь: тут много библиотек, кинотеатров, учебных заведений, интересных магазинов и бутиков. До прибрежной линии и пляжей не более 3 км, немного может мешать обилие пансионатов и санаториев.

– более «продвинутый» спальный район, расположен недалеко от центра, но при этом сравнительно тихий и спокойный. Здесь будет комфортно тем, кто мечтает жить в зеленой зоне, но с хорошей инфраструктурой. Не соскучатся те, кто любит культурную жизнь: тут много библиотек, кинотеатров, учебных заведений, интересных магазинов и бутиков. До прибрежной линии и пляжей не более 3 км, немного может мешать обилие пансионатов и санаториев. Малиновский район – дешево и сердито, хотя иногда цены неоправданно завышены. Если вы ищите романтическую бандитскую Одессу, вам сюда. Но в действительности тут шумно, пыльно, небезопасно по вечерам. А выбирать приходится преимущественно из старых «хрущевок» с сомнительными удобствами.

Подводим итог: в Одессе квартиру в новостройке площадью от 50 кв.м. с двумя раздельными комнатами можно купить по стоимости от 15 тысяч гривен за метр. Квадратный метр в малогабаритке площадью до 50 кв.м. с ремонтом будет стоить около 13 тысяч гривен. Квадратный метр в квартире от застройщика в элитном приморском районе обойдется примерно в 800 долларов. Оптимальным для жизни считается Киевский район. Но не стоит соглашаться сразу же на квартиру здесь по любой стоимости – в Одессе всегда можно поторговаться.

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