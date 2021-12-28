Почему стоит обратить внимание на унитазы с инсталляцией

Подвесные конструкции в последнее время составляют весомую конкуренцию традиционным унитазом. Крепятся они на инсталляцию. Если раньше подобная сантехника считалась премиальной, то сегодня она стала гораздо более доступной, и её может установить дома любой человек.

Инсталляция - это не что иное, как несущая конструкция, благодаря которой эффективно скрываются элементы коммуникаций и даже сливной бачок. Применение подобного решения позволяет рационально использовать полезную площадь санузла, и в разы облегчает уборку.

Несколько слов стоит сказать о комплектации системы инсталляции, которую можно купить, посетив магазин унитазов. Она состоит:

из несущей рамы;

скрытого бачка;

кнопки и трубы смыва;

отвода слива;

крепежей для унитаза.

Главными преимуществами этой новаторской идеи являются:

Повышенная гигиеничность. Тот, кто установил унитаз данного типа, отмечает, насколько сократилось время уборки санузла. Это обусловлено тем, что львиная доля оборудования располагается за фальш-стеной.

Исключительная компактность. Современные унитазы на инсталляции занимают минимальное пространство, а если учесть, что бачок располагается за стеной, то шума набирающейся воды практически не слышно.

Повышенная экономичность. Сантехника нового поколения может работать в любом из нескольких режимов в плане потребления воды. Она демонстрирует повышенную экономичность.

Максимальное удобство. Монтаж инсталляции осуществляется оперативно при условии, что к этому процессу привлекаются настоящие специалисты. Если даже в дальнейшем потребуется какой-либо ремонт, то сложностей с этим точно не возникнет.

Классификация инсталляций

Выбранный тип инсталляции, а также вариант её крепления зависят от того, куда планируется передавать массу конструкции. Таким образом, можно выделить два варианта инсталляционных систем: блочную и рамную. Первая считаются более простой, стоит недорого, такое оборудование закрепляется на стене с помощью традиционных анкерных болтов. Дополнительных блоков и опор инсталляция данного типа не предусматривает.

Рамные аналоги более сложные, так как установка их предполагается на полу. Сантехническое оборудование монтируется на раму анкерами, в этом случае не идёт речь о привязке к несущей стене, а потому установить рамную инсталляцию можно его удобном месте.

Как сделать правильный выбор

Подбирая унитаз с инсталляцией по своему вкусу, следует учитывать не только её тип, но и габариты. На рынке сегодня предлагаются как стандартные, так и двухсторонние, и даже угловые модели. Первый вариант удобен для санузла ограниченной площади, двусторонние аналоги больше подходят для общественных уборных, угловая модель весьма оригинальна с её помощью можно максимально рационально использовать площадь у стены.

Используя данную информацию можно эффектно преобразить интерьер, главное, сделать правильный выбор и не забыть приобрести всё необходимое оборудование сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось докупать комплектующие.