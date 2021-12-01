SMM-маркетинг: особенности и нюансы

Чтобы создать коммерческий портал, который будет продавать товары, знакомить посетителей с брендом и его продукцией, необходимо выполнить грамотное SEO-продвижение сайта. Благодаря этому он поднимется в органической выдаче поисковых систем по определенным ключевым словам. Трафика станет больше, следовательно, вырастут продажи.

Классическое SEO продвижение сайта проводится специалистами, которые изучают его параметры, общее состояние рынка, юзабилити. На основании полученных данных они делают определенные выводы. Но есть еще один хороший способ продвижения. Он называется SMM (Social Media Marketing). Данный вид маркетинга направлен на социальные сети. При правильном подходе он может приносить множество клиентов. Согласно статистике, почти 80% пользователей интернета каждый день заходят в соцсети.

Как проходит продвижение

SMM включает в себя пять основных этапов:

1. Создание плана действий. Специалист определяет цели, уясняет задачи, которые перед ним ставятся. Он изучает конкурентов, анализирует рынок и пр. Далее составляется пошаговый план мероприятий, определяются сроки и пр.

2. Разработка тактики продвижения, стиля общения и пр. Это очень важный пункт. Нужно найти такого специалиста, который будет экспертом в выбранной сфере. При этом он должен быть максимально корректным, доброжелательным. Одна ошибка может привести к серьезным результатам, стать губительной для бизнеса. Также важно, чтобы SMM-специалист умел продавать. Если он будет перенаправлять заинтересованных клиентов в службу поддержки или к менеджерам, то это снижает доверие к порталу.

3. Создание тематического контента. На основе ранее составленного плана специалист наполняет странички нужной информацией. Тексты должны быть максимально корректные, понятные. Обычно их пишут копирайтеры. Используются фотографии, видео и пр.

4. Вовлечение. Задачи хорошего SMM-менеджера – создавать поводы для общения, собирать данные посетителей. Затем их можно использовать для рассылок, уведомлений об акциях, заменах в ассортименте и пр.

5. Оценка проделанной работы. Обычно она проводится каждый месяц. Изучаются разные параметры. Например, количество переходов на сайт, рост числа подписчиков, продаж и пр.

Как видите, работы много. В SMM нужно разбираться, чувствовать тренды, уметь общаться с клиентами. Поэтому мы рекомендуем нанимать специалистов, а не заниматься этим самостоятельно.

Достоинства продвижения

Рассмотрим, какие плюсы есть у SMM. К ним относятся:

1. Быстрый рост продаж. В отличие от SEO, СММ позволяет привлечь клиентов за счет коммерческих постов и таргетированной рекламы. Это дает практически моментальный результат.

2. Улучшение узнаваемости бренда. Потенциальные клиенты начинают доверять вашей компании, многие переходят в статус постоянных.

3. Сбор данных для анализа маркетинговых мероприятий. При правильном подходе вы получите всю нужную информацию о подписчиках и клиентах.

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