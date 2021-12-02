Как попасть в ТОП выдачи Google

Google — это не только полезный инструмент для пользователей, но и важный канал привлечения трафика для бизнеса. Для развития и процветания онлайн-ресурса важно занимать первые позиции в поисковой выдаче. Самый лучший инструмент, который помогает попасть в ТОП и удерживать позиции длительное время — продвижение сайта в системе Гугл. Лидерство позволяет охватить более 90% целевой аудитории, увеличить продажи и прибыль бизнеса. Такой путь к успеху будет не быстрым, но эффективным и долгосрочным.

Какие методы помогут попасть в ТОП

Алгоритмы Google постоянно меняются и совершенствуются, поэтому специалисты постоянно мониторят такие изменения. Они применяют различные инструменты интернет-маркетинга, чтобы продвижение в Google было максимально быстрым и эффективным. Комплексный подход поможет вывести сайт в 10-ку ТОП. Это сулит привлечение новых покупателей, увеличение заявок, звонков, продаж. Что задействуется для повышения результативности:

SEO-оптимизация — сбор аналитики, исправление технических ошибок, наполнение полезным для пользователя контентом.

Контекстная реклама — объявления в системе по запросу целевой аудитории.

SMM, SMO — размещение контента в социальных сетях, взаимодействие с покупателем.

Рассылки (SMS, Email) — информирование о скидках, акциях, уникальных предложениях.

Эти методы в комплексе дают хороший результат, при условии, что применяют только белые методы продвижения. Раскрутка сайта нечестным путем может подвести сайт под фильтр. Тогда восстановить репутацию будет сложно.

Полезные инструменты для продвижения

Поисковая система Гугл содержит множество фильтров, которые усложняют процесс выхода в ТОП. В то же время здесь есть множество полезных инструментов, которые помогают в продвижении сайтов. При умелом использовании можно разрабатывать стратегию, подбирать подходящие методы для повышения позиций. Наиболее популярные сервисы следующие:

Google Analytics. Это инструмент аудита для отслеживания трафика, анализа, сбора статистики о посетителях, продажах, конверсии.

Google Search Console. Здесь можно проанализировать и устранить недостатки страницы, проверить видимость домена в поиске, улучшить индексацию.

Google My Business. Применяется для локальной SEO-оптимизации, повышает видимость в местном масштабе.

В системе Гугл есть все, чтобы постоянно совершенствовать сайт, сделать его максимально удобным и полезным для пользователя. С их помощью можно анализировать, собирать статистику, применять различные маркетинговые инструменты. Комплексное применение инструментов поможет провести ресурс в ТОП выдачи и положительно скажется на развитии бизнеса.