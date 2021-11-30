Какие фильмы можно посмотреть на выходных?

Собираетесь пойти на прогулку, в кафе или заняться уборкой? Но вечером то вы наверняка захотите пассивного отдыха и тут на помощь придут фильмы онлайн. Но, конечно, возникает проблема – а что же посмотреть? Какое кино выбрать и на что обратить внимание? Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой.

Фильмы для любителей боевиков

Боевики и шпионские фильмы – это как отдельный вид искусства. Иногда так хочется посмотреть как кто-то с легкостью справляется с проблемами и “раскидывает” плохих парней. Среди таких фильмов:

Джон Уик – уже снято 3 фильма с Киану Ривзом в главной роли. Рассказывается про бывшего наемника, живущего обычной жизни, которого снова втянули в мир убийств. Наблюдать за его действиями – одно удовольствие.

Миссия невыполнима – уже вышло 5 фильмов и в скором времени на экраны выйдет еще один. Если вы любите картины с Томом Крузом, то это, наверное, одни из лучших его проектов.

Солт – шпионский фильм, в котором главную роль играет неподражаемая Анджелина Джоли. Фильм выходил давно, но не теряет популярности до сих пор.

Убить Билла – эту дилогию уже по праву можно считать культовой. Ума Турман здесь превосходна, а история все такая же интересная, как и много лет назад, поэтому многие регулярно ее пересматривают.

Популярными это кино делают именно актеры, которые выступают здесь в главных ролях.

Комедии для всей семьи

Комедия – это всегда отличный выбор, тем более, что на OLL.TV их представлено очень много. С детьми можно посмотреть Приключения Семейки Адамс, а в компании друзей или даже в одиночку все три фильма про Плохих парней. Для девушек всегда актуальным остается просмотр Дневника Бриджит Джонс с Рене Зельвегер в главной роли. И это далеко не все варианты фильмов, которые вас ждут на сервисе – выбирайте, что душе угодно.

Оскароносные фильмы

Да, на сайте есть и такая подборка. Кстати, за последние годы выходило много интересных картин, среди которых “Еще по одной” с неподражаемым Мадсом Миккельсеном, “Назови меня своим именем” благодаря которому, наверное, и прославился Тимоти Шаламе или “Бегущий по лабиринту” – внимания заслуживает как новая, так и старая картина.

Поиск на сайте очень удобный – можно выбирать как по актеру, так и по жанру, главное не растеряться от такого разнообразия вариантов кино.