Войти | Зарегистрироваться
13:49

среда,
01 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

5 веских причин сменить профессию

01.12.2021 / 13:25
5 веских причин сменить профессию
Каждый человек в течение всей жизни меняет несколько мест работы.

Далеко не всегда они связаны с полученным образованием. Поэтому сознательный и ответственный человек всю жизнь продолжает учиться.

В большинстве случаев перемены в жизни способствуют улучшению трудоспособности. Поэтому новая работа в Одессе может стать отправной точкой для улучшения качества жизни. Сервис OLX Работа позволяет каждому найти профессию в любом возрасте.

Наиболее популярные причины смены места работы

Существует множество причин, по которым люди меняют род деятельности. Среди главных из них:

  • потолок карьерного роста или стабильность, после которых теряется всякий интерес к профессии;
  • эмоциональное выгорание;
  • большие нагрузки и опасность для здоровья;
  • финансовая нестабильность;
  • переезд в другую местность.

Эмоциональное выгорание – не просто усталость, а серьезное заболевание, избавление от которого только одно – смена рода деятельности. Работа на холоде, возле печей в химических лабораториях может стать причиной ухудшения здоровья в зрелом возрасте, поэтому не стоит долго задерживаться на такой профессии.   

Финансовая нестабильность не дает уверенности в завтрашнем дне. Есть не просто неудачные места работы, но и уходящие в прошлое профессии. Например, крайне редко обращаются в ремонт обуви или часов, ведь обычно проще купить новые предметы обихода.

Переезд в город из деревни или наоборот может привести к тому, что в данном населенном пункте просто не будет подходящих вакансий для специалиста в конкретной области, поэтому лучше заранее переквалифицироваться.

Как сменить профессию?

Оптимальным решением станет смена рода занятий. Чтобы переквалифицироваться, можно пройти специальные курсы. Часто они занимают всего 2-3 месяца, после чего человек получает базовые навыки нового дела.

Освоив азы, можно попробовать себя в новой деятельности. Перемена места работы ведет только к положительным изменениям в жизни. Не всегда мечта связана с профессией, которую пришлось получить ранее, поэтому есть смысл освоить новое ремесло.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 декабря
30 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.