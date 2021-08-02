Учить английский язык дома – возможно!

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Выучить английский с нуля намного проще чем вы думаете!
Доказательством этому могут послужить те люди, которые уже это сделали. Тем более, в наше время существует много способов: нанять репетитора, посещать групповые занятия или же попробовать выучить самому онлайн, о чем мы сегодня и поговорим.
Более чем! Как показывает практика, в некоторых моментах, обучение онлайн обладает рядом преимуществ, поскольку базируется на:
Видео- и аудио-уроках;
Самоучителях и разговорниках;
Песнях и фильмах;
Видеоблогах, и другой информации в сети интернет.
Основные преимущества использования онлайн курсов:
Отсутствие строгого графика;
Экономия времени;
Экономичность в финансовом плане;
Доступность пройдённого материала в любое время.
С чего начать?
Основное это мотивация, и если с ней у вас все хорошо, можете приступать к составлению программы.
Программа должна иметь: чтение, говорение, слушание и конечно же письмо.
Важно помнить, что периодичность – залог успеха. Намного лучше, если вы будете заниматься каждый день по 30 минут, чем 2 дня в неделю по 2 часа.
В машине, вместо музыки можете слушать обучающие материалы или подкасты на английском.
Советуем начинать с просмотра видео
Если вы имеете хотя бы минимум знаний, то с этим у вас проблем не будет
Сначала мы разбираем слова и простые фразы, потом предложения и наконец несложные рассказы. Все они идут с переводом на русский.
Практика письма онлайн
Переписывайте незнакомые слова и новые фразы из курса. Также общайтесь с носителями языка. Кроме того, можно найти друга иностранца или общаться на разных международных форумах.
Слушание – восприятие языка на слух
Освоить эту составляющую дома проще чем вы думаете!
Вы можете слушать любимые песни на английском, параллельно имея перевод на бумаге. Также смотрите фильмы в оригинале, но с субтитрами, так вы будете лучше привыкать к иностранной речи.
Используйте аудио-уроки, они приблизят вас к заветному результату.
Освоение слушания – это первый шаг на пути к изучению разговорного английского. Но всему нужна практика! Идеально было бы если бы вы жили в каком-то англоязычном регионе. Но этот вариант подходит далеко не всем. Постарайтесь найти возможность регулярно разговаривать на английском. Вы с лёгкостью сможете сделать это по скайпу.
Кроме этого, существует много иностранцев, желающих выучить русский. Это идеальный вариант для вас, поскольку и вы сможете кому-то помочь
Сколько это займет времени?
В среднем, люди, которые учили по 20-30 минут в день на протяжении 3 месяцев, могут понимать письмо и речь, а также свободно выражаться на английском.
Много людей уже оценили все достоинства изучения английского дома онлайн. многие открыли для себя новые перспективы. Знание языка позволяет им свободно путешествовать и знакомиться с новыми людьми.
Стоит отметить, что на сегодняшний день, интернет есть почти у каждого, а онлайн-курс – это современный и удобный способ изучения английского!
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