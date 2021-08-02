Учить английский язык дома – возможно!

Выучить английский с нуля намного проще чем вы думаете!

Доказательством этому могут послужить те люди, которые уже это сделали. Тем более, в наше время существует много способов: нанять репетитора, посещать групповые занятия или же попробовать выучить самому онлайн, о чем мы сегодня и поговорим.

Видео+АудиоКурс Разговорного Английского для Начинающих: https://www.bistroenglish.com/course/

Реально ли это?

Более чем! Как показывает практика, в некоторых моментах, обучение онлайн обладает рядом преимуществ, поскольку базируется на:

Видео- и аудио-уроках;

Самоучителях и разговорниках;

Песнях и фильмах;

Видеоблогах, и другой информации в сети интернет.

Основные преимущества использования онлайн курсов:

Отсутствие строгого графика;

Экономия времени;

Экономичность в финансовом плане;

Доступность пройдённого материала в любое время.

С чего начать?

Основное это мотивация, и если с ней у вас все хорошо, можете приступать к составлению программы.

Программа должна иметь: чтение, говорение, слушание и конечно же письмо.

Важно помнить, что периодичность – залог успеха. Намного лучше, если вы будете заниматься каждый день по 30 минут, чем 2 дня в неделю по 2 часа.

В машине, вместо музыки можете слушать обучающие материалы или подкасты на английском.

Советуем начинать с просмотра видео

Если вы имеете хотя бы минимум знаний, то с этим у вас проблем не будет

Сначала мы разбираем слова и простые фразы, потом предложения и наконец несложные рассказы. Все они идут с переводом на русский.

Практика письма онлайн

Переписывайте незнакомые слова и новые фразы из курса. Также общайтесь с носителями языка. Кроме того, можно найти друга иностранца или общаться на разных международных форумах.

Слушание – восприятие языка на слух

Освоить эту составляющую дома проще чем вы думаете!

Вы можете слушать любимые песни на английском, параллельно имея перевод на бумаге. Также смотрите фильмы в оригинале, но с субтитрами, так вы будете лучше привыкать к иностранной речи.

Используйте аудио-уроки, они приблизят вас к заветному результату.

Освоение слушания – это первый шаг на пути к изучению разговорного английского. Но всему нужна практика! Идеально было бы если бы вы жили в каком-то англоязычном регионе. Но этот вариант подходит далеко не всем. Постарайтесь найти возможность регулярно разговаривать на английском. Вы с лёгкостью сможете сделать это по скайпу.

Кроме этого, существует много иностранцев, желающих выучить русский. Это идеальный вариант для вас, поскольку и вы сможете кому-то помочь

Сколько это займет времени?

В среднем, люди, которые учили по 20-30 минут в день на протяжении 3 месяцев, могут понимать письмо и речь, а также свободно выражаться на английском.

Много людей уже оценили все достоинства изучения английского дома онлайн. многие открыли для себя новые перспективы. Знание языка позволяет им свободно путешествовать и знакомиться с новыми людьми.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, интернет есть почти у каждого, а онлайн-курс – это современный и удобный способ изучения английского!