Как продлить срок службы стиральной машинки-автомата

Стиральная машина вещь дорогая, поэтому при поломках проще заказывать ремонт техники. Чтобы оборудование прослужило дольше, нужно соблюдать несложные правила эксплуатации.

Распространенные поломки стиральных машин

Порядка 50% неисправностей происходят по вине пользователей. Причины разные:

попадание посторонних предметов в сливную систему;

засоры;

перегрузка машинки и др.

Из-за сора и мелких предметов, попадающих в слив, выходят из строя разные элементы техники, включая насос (мусор откладывается на стенках и выводит из строя крыльчатку). К поломке этого важного узла приводят и ошибки в эксплуатации оборудования, включая регулярную перегрузку.

В таких случаях может потребоваться новый насос на стиральную машину, устанавливаемый вместо вышедшей из строя детали. На неисправность помпы указывает ряд признаков – появление посторонних шумов, переход «автоматов» в аварийный режим и появление соответствующего кода ошибки на дисплее.

Поломка ТЭНа

Еще одна частая проблема, с которой сталкиваются пользователи стиральных машин. Нагревательные элементы выходят из строя из-за образования накипи. Производители порошков пытаются решить этот вопрос, добавляя в состав средств специальные присадки (также они продаются отдельно).

Двигатель

Неисправность силового агрегата возникает по разным причинам, например, из-за естественного износа щеток, что характерно для бытовой техники, эксплуатируемой более 6-10 лет. Для устранения поломки нужно заказать мотор стиральной машины и заменить деталь (замена только щеток помогает не всегда, особенно при деформации ротора и других факторах). Двигатель обычно располагается под баком.

Как заставить стиральную машину работать дольше

Вот несколько рекомендаций, которые дают мастера по ремонту бытовой техники:

при выборе стиральных машин читайте отзывы, уточняйте информацию о частых поломках;

проверяйте карманы вещей перед отправкой в барабан, чтобы не засорять слив;

используйте качественный стиральный порошок с хорошими присадками против накипи;

периодически используйте специальные средства от накипи.

Не стоит превышать лимит стиральных порошков. Обычно точная информация относительно объема моющих средств указывается в инструкции. Старайтесь избегать порошков, дающих слишком много пены.

Многие проблемы возникают из-за частой перегрузки стиральной машины, поэтому нужно соблюдать рекомендации производителя. Также следует время от времени прочищать лоток от остатков стиральных средств, их скопление может привести к некоторым поломкам техники.

Проверяйте шланги и не используйте машинку слишком интенсивно

Проверяйте сливную систему и шланг на наличие повреждений. Эти элементы могут быстро изнашиваться, поэтому раз в несколько лет нужно их менять. При эксплуатации старых шлангов повышается риск возникновения протечек (изношенная деталь может лопнуть), появляется неприятный запах.

И последнее – обычные бытовые машинки-автоматы не рассчитаны на слишком интенсивную эксплуатацию (поскольку это не профессиональная техника), поэтому оборудованию нужно давать отдыхать, тогда оно прослужит гораздо дольше.