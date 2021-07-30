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Как продлить срок службы стиральной машинки-автомата

30.07.2021 / 15:41
Как продлить срок службы стиральной машинки-автомата
Стиральная машина вещь дорогая, поэтому при поломках проще заказывать ремонт техники. Чтобы оборудование прослужило дольше, нужно соблюдать несложные правила эксплуатации.

Стиральная машина вещь дорогая, поэтому при поломках проще заказывать ремонт техники. Чтобы оборудование прослужило дольше, нужно соблюдать несложные правила эксплуатации.

Распространенные поломки стиральных машин

Порядка 50% неисправностей происходят по вине пользователей. Причины разные:

  • попадание посторонних предметов в сливную систему;
  • засоры;
  • перегрузка машинки и др.

Из-за сора и мелких предметов, попадающих в слив, выходят из строя разные элементы техники, включая насос (мусор откладывается на стенках и выводит из строя крыльчатку). К поломке этого важного узла приводят и ошибки в эксплуатации оборудования, включая регулярную перегрузку.

В таких случаях может потребоваться новый насос на стиральную машину, устанавливаемый вместо вышедшей из строя детали. На неисправность помпы указывает ряд признаков – появление посторонних шумов, переход «автоматов» в аварийный режим и появление соответствующего кода ошибки на дисплее.

Поломка ТЭНа

Еще одна частая проблема, с которой сталкиваются пользователи стиральных машин. Нагревательные элементы выходят из строя из-за образования накипи. Производители порошков пытаются решить этот вопрос, добавляя в состав средств специальные присадки (также они продаются отдельно).

Двигатель

Неисправность силового агрегата возникает по разным причинам, например, из-за естественного износа щеток, что характерно для бытовой техники, эксплуатируемой более 6-10 лет. Для устранения поломки нужно заказать мотор стиральной машины и заменить деталь (замена только щеток помогает не всегда, особенно при деформации ротора и других факторах). Двигатель обычно располагается под баком.

Как заставить стиральную машину работать дольше

Вот несколько рекомендаций, которые дают мастера по ремонту бытовой техники:

  • при выборе стиральных машин читайте отзывы, уточняйте информацию о частых поломках;
  • проверяйте карманы вещей перед отправкой в барабан, чтобы не засорять слив;
  • используйте качественный стиральный порошок с хорошими присадками против накипи;
  • периодически используйте специальные средства от накипи.

Не стоит превышать лимит стиральных порошков. Обычно точная информация относительно объема моющих средств указывается в инструкции. Старайтесь избегать порошков, дающих слишком много пены.

Многие проблемы возникают из-за частой перегрузки стиральной машины, поэтому нужно соблюдать рекомендации производителя. Также следует время от времени прочищать лоток от остатков стиральных средств, их скопление может привести к некоторым поломкам техники.

Проверяйте шланги и не используйте машинку слишком интенсивно

Проверяйте сливную систему и шланг на наличие повреждений. Эти элементы могут быстро изнашиваться, поэтому раз в несколько лет нужно их менять. При эксплуатации старых шлангов повышается риск возникновения протечек (изношенная деталь может лопнуть), появляется неприятный запах.

И последнее – обычные бытовые машинки-автоматы не рассчитаны на слишком интенсивную эксплуатацию (поскольку это не профессиональная техника), поэтому оборудованию нужно давать отдыхать, тогда оно прослужит гораздо дольше.

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