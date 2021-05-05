Смотри в оба или как выбрать хороший телевизор

Настало время купить телевизор, а они – все на одно «лицо»? Мы расскажем, на какие моменты обратить внимание, чтобы вложиться в бюджет и приобрести достойную вещь.

Первое внимание на бюджет

Стоимость современных телевизоров неограничена. Она стартует от 2000 грн и не имеет верхнего предела. Поэтому сначала определитесь с суммой, которую готовы потратить на новое приобретение. Бюджет на покупку не должен больно ранить и опустошать все запасы.

Размер экрана

Здесь стоит ориентироваться на параметры комнаты или мебели, в которую/под которую покупается техника. Телевизор должен поместиться в шкафу, на полке или органично смотреться на стене, не перегружая пространство или не теряясь в нём. Желательно предварительно дома измерить параметры по диагонали и взять с собой в магазин рулетку.

Размер телевизора по диагонали в сантиметрах должен соответствовать или быть чуть меньше расстояния от глаз до него в момент эксплуатации. К примеру для телевизора 32 дюйма (почти 82 см) оптимальное расстояние от 1 до 2 м. Есть и такие рекомендации по поводу размеров:

в кухню лучше взять технику с диагональю до 29 дюймов;

в спальню можно купить экран с диагональю 29-39 дюймов;

в гостиную уже можно купить телевизор 43 дюйма;

а для домашнего кинотеатра подойдет все, что больше значения 43.

Разрешение экрана

Разрешение – это количество пикселей, помещенное в экран. Один из популярных параметров – Full HD с размером изображения 1920х1080 пикселей. Его понемногу вытесняет разрешение 4K с размером 3840х2160 пикселей. И самые инновационные модели имеют разрешение 8K с параметрами картинки 7680х4320 пикселей. Если вы гонитесь за 4K, знайте, что человеческий глаз слабо различает разрешение Full HD и 4K. Да и большинство программ вещают именно в разрешении Full HD. Хотя технологии не стоят на месте.

Дисплей

Самые популярные:

LED с подсветкой. Потребляет мало энергии, обеспечивает хорошее качество изображения. Есть несколько недостатков – чёрный цвет не очень интенсивный, а при просмотре под определенным углом изображение имеет ограниченную контрастность.

OLED — состоит из отдельных светодиодов. Обеспечивает глубокую передачу черного цвета, а также высокое качество картинки.

QLED — максимально высокое качество картинки, отсутствие эффекта выгорания. Уникальная технология бренла Samsung.

Форма экрана

Здесь стоит ориентироваться на личные предпочтения. Но стоит учесть некоторые моменты:

Изогнутые экраны идеально смотрятся в футуристических и инновационных интерьерах и только на горизонтальных поверхностях. Вешать такой телевизор на стену – как минимум неуместно.

Плоские телевизоры прекрасно вписываются в классический дизайн, встраиваются в мебель.

Важно учитывать угол просмотра – он не должен меняться для изогнутых экранов.

Учитывайте и количество портов. От них зависит возможность подключения компьютера, приставки, ресивера и другой техники. Если телевизор покупается только для просмотра телепередач и медиа контента, необходимо покупать модель минимум с тремя портами. Если техника подбирается в детскую или кухню, подойдут модели с одним разъемом.