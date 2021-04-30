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Металлопластиковые окна: как определиться с суммой расходов

30.04.2021 / 11:19
Металлопластиковые окна: как определиться с суммой расходов
Основная задача онлайн-калькулятора - подсчет предварительных расходов на покупку новых металлопластиковых окон. Однако этим его функции не ограничиваются...

В последние десятилетия на смену привычным деревянным оконным блокам уверенно пришли металлопластиковые. Материал характеризуется надежностью, долговечностью, обеспечивает полноценную тепло- и шумоизоляцию при условии правильного монтажа. Немаловажный фактор — тип выбранного окна (толщина профиля, количество камер и прочее). Чтобы предварительно подготовиться к грядущим расходам, желательно рассчитать стоимость окна. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте надежного поставщика.

Как работает система

Онлайн-калькулятор дает возможность просчитать все до мелочей:

  • тип оконной конструкции;
  • размер;
  • количество камер;
  • толщину профиля;
  • и даже фурнитуру конкретного производителя.

Чтобы правильно внести данные, желательно ознакомиться с ведущими производителями металлопластиковых окон. Изучить их преимущества и недостатки. Хотя, большинство европейских и даже отечественных компаний предлагают достойный товар по конкурентоспособной цене, среди них бренд VEKA — https://vikna.ua/brands/veka/, а также WDS, Rehau, KBE.

Следует снять замеры оконного блока. Допускается колебание в пределах 1–2 см. Более точные замеры сделает специалист, когда приедет к вам на снятие мерок.

После введения всех данных в графы калькулятора вы получите приблизительную стоимость товара. Примечательно, что в калькулятор сразу можно включить цену монтажа оконного блока — а значит, вы застрахованы от дополнительных неожиданных трат.

Возможности одного калькулятора

Основная задача онлайн-калькулятора — подсчет предварительных расходов на покупку новых металлопластиковых окон. Однако этим его функции не ограничиваются. Система позволяет:

  • отследить конкурентоспособность цен на сайтах разных производителей и поставщиков окон;
  • оценить стоимость окна в зависимости от изменяемых параметров — количества камер, толщины профиля, энергоэффективности, и выбрать наиболее подходящий вам вариант;
  • поиграть с вариантами конструкции и фурнитуры;
  • оформить предварительный заказ на оконный блок.

Лучшие окна для вашего дома

На сайте Vikna.ua вы можете заказать металлопластиковые окна и балконные блоки для любого здания. Компания сотрудничает с лучшими европейскими и украинскими производителями товара. В числе преимуществ покупки здесь:

  • широкий ассортимент;
  • возможность выезда замерщика и монтажников в удобное для вас время;
  • конкурентоспособные цены;
  • профессиональные консультации — помощь в подборе того или иного типа окна в зависимости от климатических условий в вашем регионе.

Компания предоставляет гарантию 10 лет на любой купленный и установленный товар.

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