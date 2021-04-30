Металлопластиковые окна: как определиться с суммой расходов

В последние десятилетия на смену привычным деревянным оконным блокам уверенно пришли металлопластиковые. Материал характеризуется надежностью, долговечностью, обеспечивает полноценную тепло- и шумоизоляцию при условии правильного монтажа. Немаловажный фактор — тип выбранного окна (толщина профиля, количество камер и прочее). Чтобы предварительно подготовиться к грядущим расходам, желательно рассчитать стоимость окна. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора на сайте надежного поставщика.
Как работает система
Онлайн-калькулятор дает возможность просчитать все до мелочей:
- тип оконной конструкции;
- размер;
- количество камер;
- толщину профиля;
- и даже фурнитуру конкретного производителя.
Чтобы правильно внести данные, желательно ознакомиться с ведущими производителями металлопластиковых окон. Изучить их преимущества и недостатки. Хотя, большинство европейских и даже отечественных компаний предлагают достойный товар по конкурентоспособной цене, среди них бренд VEKA — https://vikna.ua/brands/veka/, а также WDS, Rehau, KBE.
Следует снять замеры оконного блока. Допускается колебание в пределах 1–2 см. Более точные замеры сделает специалист, когда приедет к вам на снятие мерок.
После введения всех данных в графы калькулятора вы получите приблизительную стоимость товара. Примечательно, что в калькулятор сразу можно включить цену монтажа оконного блока — а значит, вы застрахованы от дополнительных неожиданных трат.
Возможности одного калькулятора
Основная задача онлайн-калькулятора — подсчет предварительных расходов на покупку новых металлопластиковых окон. Однако этим его функции не ограничиваются. Система позволяет:
- отследить конкурентоспособность цен на сайтах разных производителей и поставщиков окон;
- оценить стоимость окна в зависимости от изменяемых параметров — количества камер, толщины профиля, энергоэффективности, и выбрать наиболее подходящий вам вариант;
- поиграть с вариантами конструкции и фурнитуры;
- оформить предварительный заказ на оконный блок.
Лучшие окна для вашего дома
На сайте Vikna.ua вы можете заказать металлопластиковые окна и балконные блоки для любого здания. Компания сотрудничает с лучшими европейскими и украинскими производителями товара. В числе преимуществ покупки здесь:
- широкий ассортимент;
- возможность выезда замерщика и монтажников в удобное для вас время;
- конкурентоспособные цены;
- профессиональные консультации — помощь в подборе того или иного типа окна в зависимости от климатических условий в вашем регионе.
Компания предоставляет гарантию 10 лет на любой купленный и установленный товар.