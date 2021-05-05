Где лучше купить квартиру в Харькове: рейтинг и описание районов города

Харьков – индустриально развитый город, поэтому покупка недвижимости на его территории является выгодной и привлекательной инвестицией для многих людей. На этапе выбора места размещения жилья обычно рассматривается 9 районов. Как сообщает сайт, на котором публикуются новости Харькова, выбрать подходящий объект можно на территории Шевченковского, Киевского, Московского, Холодногорского, Индустриального, Новобаварского, Немышлянского, Основянского и Слободского районов.

Киевский и Шевченковский жилые массивы – лидеры в этом списке. Они считаются лучшими для длительного проживания, имеют достаточно развитую инфраструктуру для трудоустройства и учебы. Есть места и для комфортного отдыха. Новостройки Харькова в этих районах пользуются большой популярностью.

Краткая информация о каждом районе

Чтобы принять правильное решение, для начала необходимо в общих чертах узнать специфику и особенности каждого из перечисленных выше районов.

На территории Шевченковского жилого массива находится много архитектурных и исторических памяток, роскошных парков, скверов, а также ТРЦ, учебных заведений, медицинский центров.

Киевский район известен своей многолетней историей, наличием благоустроенных зон отдыха и зеленых парков. Ежегодно на развитие местной инфраструктуры из городского бюджета выделяется крупная сумма денег.

Московский, Индустриальный, Холодногорский и Новобаварский районы считаются промышленными. На их территории работают разные предприятия. Например, в Холодногорском районе расположено 220 магазинов (в том числе 11 суперамркетов). Также функционирует 3 крупных рынка.

Когда нужно подобрать бюджетный вариант жилья, можно обратить внимание на предложения Немышлянского района. Стоимость квартир здесь колеблется от 13 до 60 тыс. долларов. Также последние позиции в рейтинге районов принадлежат Слободскому и Основянскому. Это обусловлено их удаленностью от центра города, основных инфраструктурных объектов и развлекательных мест.

Принимая решение о выборе места для покупки жилья в Харькове, необходимо учесть некоторые моменты, среди которых к наиболее значимым относятся индивидуальные потребности, финансовые возможности, личные предпочтения относительно качества инфраструктуры, количества зеленых насаждений. Также нужно ориентироваться и на состав семьи, наличие детей.