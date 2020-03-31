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«АВТЕК»: самосвалы и другие виды спецтехники на выгодных условиях

31.03.2020 / 09:39
«АВТЕК»: самосвалы и другие виды спецтехники на выгодных условиях
Планируете купить самосвал? Компания «АВТЕК» предлагает большой выбор качественной спецтехники на выгодных условиях.

Спецтехника эксплуатируется в сложных условиях и подвержена высоким нагрузкам. Поэтому, частные предприниматели и руководители больших компаний стараются приобрести максимально надежные модели лучших производителей. Но качество — лишь одно из требований. Большое значением имеет цена. Важны простота технического обслуживания и доступность запчастей.

Этим требованиям полностью соответствуют грузовики самосвалы в каталоге «АВТЕК». Клиенты компании получают комплексные преимущества.

Большой выбор спецтехники мировых производителей

«АВТЕК» — официальный дилер торговых марок МАЗ, МТЗ, ERDEMLI, HIDRO-MAK, HYVA, KASSBOHRER, RASCO, SOLARIS, дистрибьютор бренда FORD TRUCKS. Компания предлагает большой выбор самосвалов с различной грузоподъемностью и комплектацией. Здесь можно купить другие виды транспортных средств специального назначения:

  • все наименования автотехники;
  • пассажирский транспорт;
  • прицепы и полуприцепы;
  • тракторы и навесное оборудование.

Каждая категория представлена широким спектром вариантов. Оформить заказ можно в режиме онлайн. Менеджеры «АВТЕК» всегда готовы помочь с выбором моделей спецтехники, соответствующих требованиям покупателя.

Компания располагает собственными логистическими комплексами. От 50 единиц спецтехники всегда есть в наличии на складе. После оформления заказа поставка от производителя осуществляется в короткие сроки. На все виды техники предоставляется гарантия.

Выгодные цены и комплексный сервис

Сотрудничество с производителями на партнерских условиях позволяет «АВТЕК» предлагать покупателям лучшие цены на украинском рынке. Здесь можно купить спецтехнику на условиях кредита и лизинга. Менеджеры компании предложат самые выгодные программы от банков-партнеров.

«АВТЕК» активно развивает сеть сервисных центров в разных регионах Украины. Клиенты получают гарантийное и послегарантийное обслуживание на выгодных условиях. В сервисных центрах работают квалифицированные мастера, используется прогрессивное оборудование. Ремонт занимает минимум времени. На все работы предоставляется гарантия.

Компания осуществляет поставку оригинальных запчастей для спецтехники. У вас не возникнет сложностей с поиском нужных деталей и расходных материалов. Клиенты «АВТЕК» экономят на сервисном обслуживании, не отказываясь от лучшего качества. Воспользуйтесь предложениями компании.

грузовики, самосвалы
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