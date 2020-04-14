Сушильні машини Siemens: зручна, економна і містка побутова техніка

Мокра білизна на мотузках або спеціальних сушарках залишиться в минулому завдяки використанню інноваційної побутової техніки. Ефективно видалити зайву вологу з ваших речей незалежно від погодних умов за вікном допоможуть сушильні машини Siemens. При їх використанні вплив високої температури забезпечує додатковий позитивний ефект – знищує бактерії та шкідливі мікроорганізми.

Розмістити зручну техніку можна в будь-якому місці. Для її роботи необхідно тільки одне – забезпечити доступ до розетки.

Ефективні та економічні сушильні машини

В основі роботи сушильних машин Siemens – принцип повітряної конденсації. Така особливість забезпечує значну економію (до 40 літрів води за цикл). З огляду на цей факт, прилади Siemens користуються великою популярністю серед покупців, тому що багато сушильних автоматів виробництва інших торгових марок використовують для охолодження конденсатора воду.

Техніка оздоблена тепловим насосом BlueTerm. Він складається з блоку кондиціонера, холодоагенту, ефективного компресора і конденсатора з функцією самоочищення. Завдяки йому повітря миттєво охолоджується в випарнику, після чого відбувається його нагрівання в конденсаторі. Завдяки такій технології забезпечується низьке енергоспоживання.

Функціональні можливості для більшого комфорту

Багато моделей сушильних машин Siemens мають зручну функцію контролю залишкової вологи білизни (DuoTronic), що складається з двох незалежних систем. Рівень вологості визначається на підставі різниці температури потоку повітря на вході та виході з приладу, а також з урахуванням пропускної здатності електричного струму. Використання цієї функції дозволяє отримати білизну, яку буде зручно прасувати за допомогою праски або прасувальної машини, зберігати у шафі або зразу одягати, щоб носити.

Завдяки наявності спеціальних датчиків забезпечується більш м'яке сушіння білизни. Коли потрібно прискорити цей процес, можна скористатися швидкою програмою (40 хвилин).

Делікатна сушка можлива завдяки барабанній системі SoftDry. Вона забезпечує стабільний температурний режим і постійний повітряний потік.

Місткість і практичність

Барабани сушильних машин мають еліпсоїдну структуру, яка сприяє більш ефективній сушці. Крім цього, вони є досить місткими (вміщають до 9 кг білизни).

Для сушки синтетичного взуття або вовняних виробів рекомендується використовувати спеціальний кошик. Він може входити до комплекту сушильної машини або продаватися окремо.