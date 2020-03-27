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Модные решения или эффективное отопление

27.03.2020 / 19:31
Теплое и уютное жилье – мечта каждого.

Современные системы отопления не только обогревают помещение, а и вносят свою изюминку в интерьер. Над решением технических задач ежегодно трудятся тысячи специалистов, изобретая новые, более эффективные отопительные приборы. В моду входят энергосберегающие технологии и необычные дизайнерские решения.

Виды и способы подключения

Полвека назад в новостройках стандартно устанавливались чугунные или стальные батареи. Это были громоздкие изделия, которые собой занимали все пространство под окном. Сегодня на смену старым изделиям пришли:

  • внутрипольные, напольные и настенные конвекторы;
  • водяные и электрические полотенцесушители;
  • алюминиевые, биметалические и стальные радиаторы;
  • высокие и вертикальные и дизайнерские радиаторы.

Каждый тип отличается высокой эффективностью, компактными размерами и стильным дизайном. Интернет-магазин отопительного оборудования SisoShop предлагает широкий выбор моделей высокого качества. У нас вы наедете как стандартные, так и эксклюзивные изделия.

Преимущество современных систем

Конечно, каждый потребитель подбирает оборудование, исходя из личных возможностей. Но если перевести стоимость в качество, то выгода установки современных энегроэфективных систем в сравнении с оборудованием 10-20 летней давности очевидна. Такие устройства обладают:

  • высоким КПД;
  • простотой монтажа;
  • регуляторами температуры;
  • удобными размерами;
  • интересными дизайнерскими решениями.

Огромное разнообразие модельного ряда дает возможность подобрать радиатор не только по форме и типу конструкции, а даже по цвету. Современные технологии позволяют покрасить батарею в подходящий оттенок, гармонирующий с интерьером помещения. А устанавливая дизайнерское изделие, вы получите произведение искусства, которое станет прекрасным украшением дома.

Преимущества покупки в SisoShop

Мы стремимся обеспечить потребителей эффективными системами. Многолетнее сотрудничество с мировыми производителями обеспечивает поставку качественных изделий и комплектующих. Вся продукция отличается высокой эффективностью и эксплуатационной безопасностью. Например, подобрать фитинги для канализации можно здесь: https://sisoshop.com.ua/kanalizacionnye-fitingi/.

Приобретая продукцию у нас, вы гарантированно получите удовольствие от вежливого общения сотрудников и грамотного подбора оборудования. Индивидуальный подход для нас не просто слова, мы стараемся максимально удовлетворить все потребности и желания клиента.

Мы знаем все об оборудовании, которое продаем, поэтому можем сделать ваш дом уютнее и теплее!

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