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4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика

03.08.2020 / 08:20
В ДТП в Запорожской области с участием легкового и грузового автомобилей погибло 4 человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что вблизи с. Широкое Васильевского района на автодороге Васильевка-Бердянск 1 августа водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 4 человека.

Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекли 5 человек личного состава и 1 единица техники.

"По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN", - сообщили позже в полиции подробности ДТП.

4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика 01

4 человека погибли в Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика 02

Также уточняется, что кроме погибших, еще один пострадавший госпитализирован.

Источник

пострадавшие, ДТП, Запорожье
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