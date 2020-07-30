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Борьба с пробками в Киеве: возле метро устанавливают перехватывающие паркинги

30.07.2020 / 08:06
Вблизи шести станций метро оборудуют перехватывающие парковки. Первая из них - возле станции метро «Выдубичи» - уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба городской власти.

«Первый из шести перехватывающих паркингов - возле станции метро Выдубичи - уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодняшний день в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей», - отметил Густелев.

По словам заместителя председателя КГГА, перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:

- Ирпенское направление - возле станции метро «Академгородок»;

- Житомирское направление - возле станции метро «Святошин»;

- Одесское направление - возле станций метро «Выдубичи» и «Ипподром»;

- Бориспольское направление - возле станции метро «Красный Хутор»;

- Гостомельское направление - возле станции метро «Сырец».

Всего на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

Для удобства пользователей паркинга на «Выдубичах» уже устроено наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесена вертикальная и горизонтальная дорожная разметка, установлена ​​навигация, проложено оптоволокно и в ближайшее время будет установлено 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается оборудование входных групп КПП и шлагбаумов.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов отметил, что город, обустраивая перехватывающие паркинги, предоставляет водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение общественным транспортом.

«Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице», - подчеркнул директор Департамента.

Источник

пробки, метро, паркинг, парковки, Киев
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