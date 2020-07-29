Возле Верховной рады провалился асфальт

Об этом сообщили КП ДЭУ Печерского района.

Там уточнили, что пострадал участок дороги на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Балансодержателю инженерных сетей сообщили о происшествии, планируются ремонтные работы по ликвидации ситуации.

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