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Возле Верховной рады провалился асфальт

29.07.2020 / 13:09
На улице Грушевского в Киеве, прямо возле здания Верховной рады, провалился асфальт. Дорожное покрытие разрушилось вследствие прорыва трубопровода под проезжей частью.

Об этом сообщили КП ДЭУ Печерского района.

Там уточнили, что пострадал участок дороги на углу улиц Михаила Грушевского и Шелковичной.

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было обнаружено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Балансодержателю инженерных сетей сообщили о происшествии, планируются ремонтные работы по ликвидации ситуации.

Источник

разрушение, асфальт, ВР
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