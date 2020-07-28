На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села

Об этом сообщают в управлении ГСЧС в Закарпатской области.

"27 июля около 13: 00 в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровней воды в горных ручьях и реках. Как следствие, в области подтоплен ряд населенных пунктов, разрушены мостики и берегоукрепления. В Воловецком и Межгорском районе затруднен проезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен 1 и повреждены 3 мостика, подтоплено одно домохозяйство. Также из-за вылива воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами. Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги.

В с. Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплено 3 домохозяйства. В с. Розтока наблюдается разлив местной реки, на центральной улице протяженностью около одного километра осложнен подъезд автомобилей к 10 домохозяйствам.

Для оказания помощи местному населению в расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт. Воловец и государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец.

Работа над ликвидацией последствий непогоды продолжается.

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